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陳紹雄

陳紹雄：記分制打擊「黑的」 中央雲端攝錄系統助執法

【明報文章】近年的士服務質素每况愈下，「黑的」猖獗，「拒載」、「濫收車資」、「劏遊客」的新聞屢見不鮮。「黑的劏客」固然令市民感到深惡痛絕，也影響本港的國際聲譽。過去不時有YouTuber將「的士劏客」實錄上載到社交平台，例如早前有遊客在街頭截的士，由中環去銅鑼灣被開價200元，片段在內地及國際間瘋傳。

「黑的」成為「說好香港故事」的反面教材，這並不是社會樂於見到的。我歡迎政府於去年12月通過俗稱的士「記分制」的《的士司機違例記分條例草案》，嚴懲一小撮的士業界害群之馬，早日令「黑的」絕迹。

翻查交通諮詢委員會轄下的交通投訴組年報，由2014年起至2019年，有關的士服務之投訴宗數每年都是逾萬宗，投訴個案居高不下；過去3年受疫情影響，載客量下降，但每年仍接到5000至8000多宗。涉及的士司機違規行為的個案佔大多數，包括「拒載」、「濫收車資」、司機駕駛行為不當及「兜路」等。再綜合運輸署及警務處接到的投訴，「濫收車資」、「拒載」及「兜路」這幾個類別的違規行為都有上升趨勢。因而引入記分制、加強打擊「黑的」，是事不宜遲。

中央攝錄系統 保障各方權益

記分制要成功執行，如何蒐證和舉證是關鍵，既要避免司機無端被誣衊或「食死貓」，又要避免乘客含冤受屈或出現「啞子食黃連」的情况。我建議香港政府仿效澳門安裝「中央雲端攝錄系統」，由政府為所有的士在車廂內設置中央雲端攝錄系統，司機將所有片段上載至中央雲端，相關影像及數據的存取由政府負責；當遇到司機與乘客發生爭執之際，可由執法人員提取相關片段作為證據，避免「口同鼻拗」衍生的執法爭執，保障各方權益，同時釋除乘客對於錄製影像的使用、儲存及銷毁等私隱問題的關注和疑慮。

事實上，澳門自2019年出台俗稱「新的士法」的《輕型出租汽車客運法律制度》，及於2020年強制的士安裝「的士車載智能終端系統」（簡稱「車載機」）後，打擊「黑的」成效顯著，的士服務明顯改善。

翻查澳門治安警察局的交通資料數據，2017至2019年澳門的士涉及「濫收」、「拒載」及其他違例案件，每年在3000多至6000多宗之間。自2020年強制安裝「車載機」後，連續3年的數字大減到每年100宗左右，數據顯示「車載機」打擊違例的士之成效顯著。雖然隨着經濟活動復常，2023年截至10月上升至478宗，但對比安裝「車載機」前後的違例數字落差之大，我認為本港政府應考慮研究，為香港所有的士安裝中央雲端攝錄系統的可行性。

借鏡澳門實踐經驗 完善攝錄系統

本港政府着手研究中央雲端系統時，應該行多一步，一併汲取澳門使用「車載機」遇到的挑戰，以及諮詢的士業界意見，全面開展研究。現時澳門使用「車載機」遇到的問題，包括數據衍生的權益歸屬。澳門交通局處理「車載機」收集的大數據資料及所產生的權益，而非隸屬於的士公司，不能仿效內地的士公司出售大數據產生權益，用以支付「車載機」每套系統5000澳門元按金及每月300澳門元服務費，因而引起爭議。

滯後網絡產生的問題也困擾車主：一旦進入信號「死角」，網絡停滯令「車載機」運作受阻，加上「車載機」故障率也是令車主「頭痛」的地方，系統配套及設備功能產生不穩定的情况，車主擔心權益因而受損。

我希望本港政府可借鑑澳門實踐經驗，研究中央雲端攝錄系統可行性的同時，須一併考慮上述事項，與業界商討安裝和營運上面對的問題，釐清權責歸屬，減低的士業界擔憂，為推行中央雲端攝錄系統做好全面準備，令記分制得以執行，徹底杜絕業界害群之馬。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳紹雄]

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