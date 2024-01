陳帆川：中國如何變成世界的購物車

科技媒體「rest of world」刊登題為〈中國如何變成世界的購物車〉(How China became the world's shopping cart)的專題報道,深入分析Shein、拼多多旗下Temu和抖音海外版商店如何在疫後風靡全球,令中國由為西方大品牌製造產品的世界工廠,進化成世界商場,讓全球消費者透過電商湧來中國消費,並且使國內中小企將本土品牌打入國際,不再僅為大企業代工。

報道指,Temu面世一年多,在美國的每月活躍用戶多達6100萬,於全球48個國家售貨。至於Shein則由全球最大的「快時尚」(fast-fashion)公司之一,擴展至如亞馬遜般的雜貨店,於115個國家的Google商店成為最高下載量的購物軟件。

中國在疫後內需大削,電商平台增長放緩,於是包括龍頭阿里巴巴在內的平台紛紛出海,如抖音一樣,將國內的成功模式複製至海外。以阿里巴巴為例,海外收入增長在2022年起已超越國內市場;而Temu和Shein亦高速搶佔海外網購市場份額。

國貨的成功之道,多年不變,就是鬥便宜。「淘寶價」改變了香港人對物價的觀念;而Temu和Shein將這種匪夷所思的定價策略帶到西方世界,立即震驚全球消費市場,成為經濟放緩兼通脹急升下的「善堂」,令消費者買上癮。

除了「平靚正」,中國平台也有升級轉型,講究用戶體驗。例如Temu承襲拼多多的賣點,內藏小遊戲,讓用戶網購如打機,建立消費習慣。值得一提的是,上述報道指中國電商不止重視消費者,也比起亞馬遜等巨企更重視賣家,尤其是初出茅廬的小商戶,包括簡化開店手續、提供培訓等。

有中國賣家受訪時形容,亞馬遜和淘寶像商場,Temu和Shein則像超市。意思就是,在商場開舖要搞門面裝修講行銷,但到超市上架則一勞永逸,促銷由超市代勞。

網購戰鼓已敲響 香港怎把握機遇

這些火速冒起的公司當然有其問題,例如小商戶薄利多銷、毛利極低;而平台本身大規模補貼商戶,也似乎無法長期持續。歐美和東南亞國家關注割喉式定價對本地商戶的衝擊,或出台政策保護當地企業。

不過網購的戰鼓已經敲響,就很難回頭。完全錯失了抖音出海商機的香港,在這場中國電商出海的革命裏,除了搞旺廟街挽回夜市人潮,還計劃把握什麼機遇?

作者是新聞工作者、文化評論人

