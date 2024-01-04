陳帆川：中國如何變成世界的購物車

科技媒體「rest of world」刊登題為〈中國如何變成世界的購物車〉（How China became the world's shopping cart）的專題報道，深入分析Shein、拼多多旗下Temu和抖音海外版商店如何在疫後風靡全球，令中國由為西方大品牌製造產品的世界工廠，進化成世界商場，讓全球消費者透過電商湧來中國消費，並且使國內中小企將本土品牌打入國際，不再僅為大企業代工。

報道指，Temu面世一年多，在美國的每月活躍用戶多達6100萬，於全球48個國家售貨。至於Shein則由全球最大的「快時尚」（fast-fashion）公司之一，擴展至如亞馬遜般的雜貨店，於115個國家的Google商店成為最高下載量的購物軟件。

中國在疫後內需大削，電商平台增長放緩，於是包括龍頭阿里巴巴在內的平台紛紛出海，如抖音一樣，將國內的成功模式複製至海外。以阿里巴巴為例，海外收入增長在2022年起已超越國內市場；而Temu和Shein亦高速搶佔海外網購市場份額。

國貨的成功之道，多年不變，就是鬥便宜。「淘寶價」改變了香港人對物價的觀念；而Temu和Shein將這種匪夷所思的定價策略帶到西方世界，立即震驚全球消費市場，成為經濟放緩兼通脹急升下的「善堂」，令消費者買上癮。

除了「平靚正」，中國平台也有升級轉型，講究用戶體驗。例如Temu承襲拼多多的賣點，內藏小遊戲，讓用戶網購如打機，建立消費習慣。值得一提的是，上述報道指中國電商不止重視消費者，也比起亞馬遜等巨企更重視賣家，尤其是初出茅廬的小商戶，包括簡化開店手續、提供培訓等。

有中國賣家受訪時形容，亞馬遜和淘寶像商場，Temu和Shein則像超市。意思就是，在商場開舖要搞門面裝修講行銷，但到超市上架則一勞永逸，促銷由超市代勞。

網購戰鼓已敲響 香港怎把握機遇

這些火速冒起的公司當然有其問題，例如小商戶薄利多銷、毛利極低；而平台本身大規模補貼商戶，也似乎無法長期持續。歐美和東南亞國家關注割喉式定價對本地商戶的衝擊，或出台政策保護當地企業。

不過網購的戰鼓已經敲響，就很難回頭。完全錯失了抖音出海商機的香港，在這場中國電商出海的革命裏，除了搞旺廟街挽回夜市人潮，還計劃把握什麼機遇？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]