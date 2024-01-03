周浩鼎：國際盛事 聯通世界 把握香港優勢

市民大眾關注的熱點，當然離不開本港經濟狀况。國家主席習近平在新年賀辭表示，繼續支持港澳發揮自身優勢；李家超特首在新一年開始，也表示今年首要目標就是力拼經濟。

筆者在聖誕假期期間留港，也曾到不同地方觀摩本港在聖誕期間舉辦的活動。據筆者觀察，聖誕假期間，本港旅遊熱點基本上皆是人山人海。而且筆者的現場觀察是，今年在港的一些特別熱門景點，例如中環，有特別多外國人。這很明顯跟過去3年疫情期間的狀况，有天淵之別。

港人北上消費 乃自然定律結果

最近一段時間，自從香港與內地恢復通關，假日期間出現大量香港市民往深圳消費。筆者接觸的普羅大眾，大多數都表示非常讚賞在深圳的消費體驗。當然，大家往來深圳已十分方便，北上消費其實也是大灣區內人口流動的一個正常體現。普遍來說，香港市民在深圳消費的選擇多，價格亦相對便宜。從性價比角度來看，就自然會有能力吸引香港旅客到該處消費。

最新入境處數字顯示，2023年全年北上的香港旅客人次為5300多萬，南下來港的內地旅客人次則為2650多萬。正如筆者前面所言，「爭奪旅客」是自由市場之間的競爭。我們經常強調，要促進大灣區不同城市之間的人流、物流。當深圳急起直追，以高性價比方式創造自身優勢，港人北上消費實在是自然定律的結果。

香港的應對措施，絕非採取「閉關鎖港」，亦絕非採取排他性的舉措。最近有聲音指出，為保住香港市民在港消費，竟然提出所謂「離境稅」。筆者認為這是本末倒置的建議，跟原來促進人流、物流的宗旨背道而馳。

我們要對自己有信心

要搞起本港旅遊經濟，更重要的是利用香港特區的一國兩制優勢，透過舉辦國際盛事、大型活動吸引國際及內地旅客。舉例來說，筆者最近隨香港再出發大聯盟考察團出訪阿聯酋，就可以清楚了解到，直到目前為止，中東人士對香港或大灣區的普遍認知仍然有限。這就證明我們還有很大潛力，推動中東與香港之間的旅遊，吸引中東旅客到港消費，而香港仍是普遍國際旅客踏足中國所選擇的第一道大門。

能夠吸引更多國際旅客與內地旅客留港消費，是更好地展現香港在一國兩制優勢下，有其背靠祖國與聯通世界的價值，這價值是有着中國傳統文化及西方文化的交集匯聚。對外國人而言，香港仍是有相當吸引力的地方。

本港的歷史建築物，尤其是經過保育後，繼而發展成旅遊景點，包括大澳文物酒店、大館，又例如位於中環的聖約翰座堂等，這些景點都展現了百多年前的西方建築特色。這一特色在中國香港佇立，對外國人來說，是十分感興趣且富意義的景點，沒有其他地方能夠代替。

我們要對自己有信心。去年底，《經濟學人》發表了一篇題為「Lost half-decade」的文章，內容雖有不少篇幅談及香港去年整體來港上市公司數目下跌，但就在文末作了客觀分析，當中指出本港經濟主要受到美國高息影響，但市場預期2024年美國將開始減息。倘真的減息，資金及外國人流仍然會選擇回來香港，因為香港畢竟對外國人士來說，仍然相當具有吸引力。

自2023年10月底特首於施政報告宣布樓市「減辣」後，對外來專才給予「先免後徵」安排，據房屋局資料，截至去年12月初，在短短的不足兩個月時間內，已錄得230宗申請。其實這也證明了香港的房地產，對外來人士來說，始終仍受他們垂青。香港本地消費市道目前疲弱，間接也跟本地樓市有一定關係。

背靠祖國 仍是香港最重要機遇

本港的經濟發展，環球客觀的外來因素雖有一定影響，包括美國高息環境，但香港最為重要的發展機遇，仍是背靠祖國，以及與整個祖國的總體發展相關聯的獨特優勢。

國家對香港特區十分關顧，港區全國人大常委李慧琼早前就向中央提出，把內地旅客來港消費的免稅額由5000元提升至3萬元。若能夠落實有關提案，當然也會對本港旅遊經濟有所助益。

目前我們要做的是吸引國際及內地旅客，並舉辦更多國際盛事，為國際間的人流、物流往來，提供更為便捷的安排，包括增加航班、加強針對重點海外市場加大力度宣傳。對內地旅客方面，盼能改善口岸為24小時通關，便利旅客往來。如此香港就能為祖國建設作出貢獻，發揮好一國兩制、聯通世界的重要角色。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

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[周浩鼎]