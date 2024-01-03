劉銳紹：人心不知何處去 如入寶山空手回——「民研」數據與避免結構性螺旋下滑

際此新年開筆，剛好翻開香港民意研究所（下稱「民研」）發表的2023年終回顧和2024年前瞻的調查數據，發現官方已不斷努力，但民情仍然未穩、人心依然渙散，令「由治及興」更舉步維艱。忽然記起唐代崔護《題都城南莊》的名句：「人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」如今未見桃花笑春風，但已人心不知何處去？如果官方「完善管治和選舉制度」後的效果僅此而已，則是「如入寶山空手回」（源自《大乘本生心地觀經．離世間品》「如人無手，雖至寶山，終無所得」）。故有今天標題。

（1）值得深思的「民研」數據

眾所周知，民意如水，反映其自然的真實形態和趨向，不是故意唱好或唱衰就可達到目的。我看了有關數據後，也做了一些基層和專業界的訪問，嘗試深化和豐富數據的內涵。以下數據值得研究。

──有兩項是負面的。一、「預期2024年香港整體發展將會改善」的比率，比2023年的預期下降17個百分點，預期惡化的比率則上升11個百分點；相抵之後的樂觀淨值急降28個百分點。二、「預計2024年個人發展較佳」的比率，比2023年的預期下降4個百分點，預期發展較差的比率則上升7個百分點；相抵之後的樂觀淨值明顯下降11個百分點。

我想，除了政治空間收窄外（如立法會和區議會選舉，在此不贅，請參閱以前拙文），經濟前景低迷也是主要原因。這種現象主要不是因為外圍環境因素，而是香港本身競爭力出現動向性、指標性和結構性的弱化趨勢。加上香港經濟受內地經濟影響的程度不斷擴大（例如中美歐關係不穩，內地出口下滑，直接影響香港轉口業務）；內地（從中央到地方）對香港經濟政策的主導性也日趨明顯，既給予香港在全國經濟大局中一些優勢，但也增加不少掣肘（例如北部都會區的資源調撥）。所以，必須客觀和平衡分析。

──有一項數據是正面的。在2023年「感到生活快樂」的比率，比2022年上升8個百分點，不快樂比率則下降6個百分點；相抵之下的快樂比率淨值上升14個百分點。

我訪問了一些基層和專業人士，發覺其中一個明顯原因是：很多人已逐步適應大環境改變（無論是主動的、積極的還是無奈的），人們慢慢調節心態，降低期望值，以求心安、身安和避免麻煩。「求（民主）之不得，退而求其次（生活）」成為首要目的。這符合官方「由亂到治」的目標，但人心不暢，難以協助和推動「由治及興」。所以，官方日後在平衡穩定形勢（包括國家安全）與穩定民心之間，必須適當平衡。

──2023年下半年的民情指數（初步數字）更值得重視。其中行政及專業人員的平均數（94.9）比學生的平均數（96.4）還要低（民情指數正常水平設定值為100），是各類階層中最低的兩個民情指數。學生的指數低，可解釋為他們未有實際接觸，以感覺為主；可是行政及專業人員多數有第一身接觸，掌握前沿實况，預測前景能力較強，但他們的民情指數竟然比學生低。這背後隱藏很多問題：難道他們比學生更灰心？如不弄清，只會令結構性的螺旋下滑加速。

（2）官方須認真看待螺旋下滑

──近年經濟數據已出現持續、結構性和傷害骨質的下滑。以去年恒指為例，不單跑輸全球主要股市，還首次連跌4年，是恒指推出54年來最長跌市。去年有73家新上市企業（比前年下跌19.8%），是10年新低；共集資463億港元（比前年下跌55.7%），是20年新低。上述下跌都是有指標性的，不能等閒視之，更不能視為暫時現象。

──長期以來，香港經濟結構愈來愈緊扣內地，美其名是「做大餅仔」，共同得益；但如今可見，香港經濟依靠大陸（尤其是民生方面），或由內地主導的層面和份額，都在不斷增加，以致出現香港經濟向內地輸送和為內地服務的勢頭。

當內地經濟景氣時，香港可以得益；但當內地也面對經濟困難時，則鞭長莫及了。近年「北水南調」大幅下降，部分中資企業寧可到東南亞國家上市也不來港，已可見一斑。他們感到香港「已成為中國內地的一個城市」，靈活性和可預期性減弱，才想在其他地區增加安全系數。

──更有甚者，內地各省市官員也着重本地政績，作為仕途升遷的本錢；而內地消費者也比以前更精打細算。以剛結束的新年假期為例，內地吸引港人北上，比香港吸引內地人士南下更為突出。內地旅客欣賞完壯觀的煙花節目後，也要返回內地而不留港住宿，這就反映香港旅遊業另一個結構性的問題以至缺陷，例如房價貴、服務參差等。過去，內地客與外國客的比例是一半半；但多年前內地客已佔絕大多數，又形成「主隨客便」趨勢，大大減少客源多樣化。

──上述種種都說明香港經濟基調已變，或正臨明顯變化，以至大變和質變。港府經常強調「經濟基調沒變」，卻掩蓋不了「正在變」和「已（惡化地）變」的危機。所以，更應正視調查研究。

（3）不應冷待民意研究寶庫

──這裏說的不單是「民研」，還有其他認真和專業的民意研究機構。但據「民研」主席鍾庭耀表示，近年來政策討論和傳媒愈來愈少引用具分量和客觀的民調數據，更無人使用「民研」的收費平台，顯示數據的作用和受重視程度正不斷下降。這是十分可悲的現象，反映調查研究的深度沒有加強，反而有「低質化」的可能。

──其實，數據、理據和根據，是調查研究的三大要素，缺一不可。尤其是長期積累下來的數據，還可協助施政者由微知著、由遠觀近；中短期的數據更可以協助發現危機，從而及早治理。內地重視大數據，就是這個原因。所以，建議各專業界人士帶頭善用數據，用實際行動強化「數據價值」概念，對人、對己、對大局都有好處。

──善用客觀數據，必須排除其他雜質，例如政治考慮；更不宜因人或因機構而廢言。在外國，為保證民意調查的質量和參考作用，有時會轉彎委託，即請第三方以獨立身分委託民調機構（委託者身分有時還會對調查機構保密），減少雙方在設計問題樣本時各自的主觀傾向。

總之，各方抱着專業精神，相信善用客觀數據將有利於制訂政策、穩定民情，才不致「人心不知何處去」，更不會「如入寶山空手回」。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]