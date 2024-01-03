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2024年1月3日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：2024 香港怎麼辦 ／文：陳景祥
聞風筆動：李家超訪京期間 提3招放寬自由行 ／文：李先知
張炳良：保「本」為重 警惕被「去兩制」化的坎穴
劉銳紹：人心不知何處去 如入寶山空手回——「民研」數據與避免結構性螺旋下滑
周浩鼎：國際盛事 聯通世界 把握香港優勢
田方澤：鬆綁民間 才能讓世界看見香港
筆陣：2024 香港怎麼辦 ／文：陳景祥
【明報文章】2023年是疫情後完全復常的第一年，香港發展並不順利，從股市、樓市、外貿以至經濟增長都停滯不前！踏入2024年，香港會更好？更差？還是原地踏步？
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筆陣：2024 香港怎麼辦 ／文：陳景祥
聞風筆動：李家超訪京期間 提3招放寬自由行 ／文：李先知
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劉銳紹：人心不知何處去 如入寶山空手回——「民研」數據與避免結構性螺旋下滑
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聞風筆動：李家超訪京期間 提3招放寬自由行 ／文：李先知
張炳良：保「本」為重 警惕被「去兩制」化的坎穴
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