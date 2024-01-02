徐雪藍、鄔詠芝：優化住屋生育政策 吸引更多人才來港

在住宅物業需求管理方面，包括縮短額外印花稅適用年期、把買家印花稅和新住宅印花稅稅率分別減半，以及為外來人才在港置業的印花稅實施「先免後徵」。這些措施為有意置業的外來人才和有意再買樓的香港居民，減輕了其購買物業時面對的經濟負擔和相關成本。

然而，在調整住宅物業需求管理的同時，筆者建議政府可考慮顧及正在供樓或租樓的納稅人，因他們未能受惠於上述措施。現時樓宇按揭利息上升，令納稅人的經濟壓力比以前在低息環境之下倍增。

筆者希望政府可重新審視現時市况，就現時香港納稅人可從應課薪俸稅入息或個人入息課稅中，享每年最多10萬元的居所貸款利息扣除，年期為20個課稅年度（以2017/18課稅年度起計），上調至12萬元一年，年期同上。

另外，據差餉物業估價署最新資料，本港整體私人住宅租金指數已連升10個月，創近4年來新高。筆者建議將住宅租金扣除上限，調整至12萬元一年。以上建議，均能夠直接減低大部分需要為自住物業供樓或租樓之納稅人的經濟壓力。

適當稅務優惠 助社會健康發展

另外，現時很多年輕家庭由於擔心工作繁忙而不能在家照顧幼兒，繼而影響生育計劃。為支援有新生嬰兒的家庭，行政長官在去年施政報告建議由2024/25課稅年度起，在薪俸稅和個人入息課稅下實施稅務優惠措施，包括為合資格者調整貸款利息或住宅租金的最高扣除額，及輔助生育服務開支扣除。筆者建議政府可考慮新增託兒服務開支扣除，上限為10萬元一年。這樣可鼓勵生育和支持長遠的家庭計劃，同時有助父母重回就業市場，令經濟更蓬勃。

筆者寄望港府在調整住宅物業需求管理時，也能推出更多短期紓困措施，以紓緩市民的生活壓力；同時，在支持香港整體生育及勞動力計劃上，給予適當的稅務優惠，有助社會長期的健康發展。

作者徐雪藍是德勤中國稅務總監，鄔詠芝是德勤中國高級稅務經理

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[徐雪藍、鄔詠芝]