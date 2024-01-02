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歐陽五

歐陽五：2024年中國經濟 需做足「信心」文章

【明報文章】2024年已拉開帷幕。對所有關注中國事務的人而言，2024年中國經濟走勢如何，想必是亟待求解的重點議題。畢竟，中國經濟不僅對內「牽一髮而動全身」，更深刻關聯着世界經濟政治大格局。

當然，對2024年中國經濟的期待，離不開對2023年經濟形勢的感知。對全世界而言，2023年都是頗為不易的一年。年初，人們懷抱着對疫後經濟復蘇的高預期，卻遭遇了不穩定的全球政經局勢。一方面，美聯儲激進加息，對中國資本市場、外貿都產生不利影響；另一方面，新冠疫情的「疤痕效應」仍在，全球局部衝突持續，新興經濟體面臨債務風險攀升的挑戰，令世界經濟罩上陰霾。與此同時，中國自身亦在經歷發展轉軌，過往倚賴的房地產如今已成經濟「拖累」，需求與信心不足制約着復蘇態勢。

國際機構看好中國經濟的3個原因

不過，2023年下半年以來，中國經濟已表現出溫和反彈趨勢。近期，多家國際機構上調對中國2024年經濟增長的預期。其中，國際貨幣基金組織（IMF）將2024年中國GDP（本地生產總值）增速預測值，從4.2%上調至4.6%。筆者以為，這至少有三重原因。

第一，中國政府不斷釋出加大穩增長支持力度的信號，尤其是早前召開的2023年中央經濟工作會議，將2024年經濟工作的總基調概括為「穩中求進，以進促穩，先立後破」。「以進促穩」與「先立後破」都是新提法，表明中央政府會更果斷地推動經濟穩增長。

第二，中國經濟仍有很多獨特優勢，包括新興產業強、消費市場大、政策空間足、基礎設施完善、產業鏈完整等。去年中國汽車出口量首超日本，成為世界第一。在新能源、通訊技術、電動汽車等前沿領域，中國走在全球前列，未來在高科技發展方面潛力巨大。此外，中國財政貨幣政策仍有較大空間，去年能夠在美元加息的背景下降息，說明對宏觀經濟調控的底氣較足。

第三，從國際大環境來看，美元加息已到頂，中美利差呈收低趨勢，或將減弱對中國經濟的影響，帶來相對穩定的資本環境。

中國需從短期與長期着手

雖有以上樂觀因素，但中國政府亦清楚意識到，接下來務必致力於解決需求不足、預期偏弱的問題，不斷修煉好內功。數據顯示，近3年來中國消費者儲蓄率是在攀升的，這意味着民眾並非錢包裏沒錢，而是消費信心不足。如何帶動民眾改善未來預期，使民眾敢於消費、投資，考驗政府施策智慧。

筆者認為，做足「信心」這篇文章，要從短期與長期兩方面着手。短期而言，政府各部門要加強宏觀政策的協調，包括財政、貨幣、產業、環保、科技、債務管理等部門，彼此出台的政策應有一定的一致性評估，才能給予地方政府更清晰的施政方向，給予市場、投資者和消費者更明確信號。長期而言，要增加民眾收入、改善收入分配格局，同時在教育、養老等社會公共服務方面加大支持力度，如此方能持續促進民眾消費能力和消費意願的提升。

古語云「人無遠慮，必有近憂」。其實，能夠發現的問題在某種程度上已在着手解決。就此而言，筆者對2024年的中國經濟仍有信心。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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