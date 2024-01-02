狄志遠：多元聲音收窄 乃整體社會損失

政府委員會失去不同聲音，當局施政就會變得偏頗。我必須說：政府委員會的多元聲音收窄，這是香港政府的損失，也是香港整體社會的損失。

民意是政府施政之本

（1）作為政府施政的諮詢架構，政府委員會委員背景的多元化，正是讓當局聽得到不同民意。政府把握到民意，施政才不會如瞎子摸象。現時政府明顯跟民意有距離，亦沒有很好的溝通途徑，特別是對年輕人。若然政府委員會都不廣納不同聲音，那當局可從什麼途徑得到民意，特別是跟政府不同的聲音？

（2）事實上，不同意見更是政府推動改革的重要基礎。現今政府多次提及要改革、要目標為本；但若然是以目標為本，就要知道市民的需要。不然，盲目追求目標，施政只會是閉門造車。這似乎也是近來政府被批評的地方。

（3）政府過去有些專業的委員會，除了專業人士，也會刻意加入民意代表，而且是不同政黨背景的人士，讓政府的專業部門能夠從用家或受影響市民的角度去思考問題，從而避免出現專業官僚主義，即只要專業上過關，其他事情就不關心。以為專業就可以處理有關事情，這是政府最近在科技事宜上連番失誤的原因之一。

「行政吸納」變成社會分化

（4）政府委員會一直具備政府「行政吸納社會精英」的功能，有助政治控制及社會穩定。今天，將某一政治立場者排拒在政府委員會之外，則這不是行政吸納，而是當局帶頭做社會分化。這是整個政治的改變，也會造成更大的社會矛盾。

（5）今天，市民普遍要求社會和解，特別是政府跟年輕人的和解。政府這樣的政策，只會令年輕人對政治心淡，甚至離開香港。如此只會造成更多的人才流失，不利社會穩定，也不利社會發展。

我個人希望政府能夠肯定不同政治背景者對香港的貢獻，能夠在政府委員會盡量吸納不同民意。這將有助政府的施政得到市民認同，亦透過不同背景的市民帶動社會和諧，而不是社會的對抗。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]