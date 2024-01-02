David Hamod：以國對哈馬斯戰爭的最終目標

數周以來，國際社會一直譴責哈馬斯的所作所為，並縱容以色列國防軍的暴行。以軍已導致逾2萬名巴勒斯坦平民遇害，其中大都是婦女和兒童。大量無辜受害者使加沙變成人間地獄，被圍困的巴人沒有任何庇護場所來保護他們免遭屠殺蹂躪。

羞辱驅逐巴勒斯坦人 一直是以國領袖目標

數代以色列人一直決心改寫歷史、歪曲事實，並在約旦河西岸與加沙地帶製造剝奪巴人之人性的現實與事態發展，這也是以色列70多年來一直在實施的心理和精神戰爭戰略。為此，它一直援引這樣一句話來塑造自身存在的合法性，即「將一片沒有人民的土地交給一個沒有土地的民族」，這些措施導致巴人被剝奪了最基本的生活權利。以色列所進行的剝奪和滅絕過程一直持續至今。

近年來，以色列人將巴人比作蟑螂、昆蟲、癌症，當然還有「恐怖分子」。這是一個全能的術語，它將允許以色列攻擊任何地方的任何巴人。自去年10月7日以來，以色列剝奪人性和實施羞辱的節奏不斷升級。

例如，以軍最近拘留了一些「與哈馬斯毫無關係」的平民，並且剝掉了他們的衣服，只給他們身上留下內衣；正如以色列總理內塔尼亞胡的高級顧問所解釋那樣，有必要剝掉這些人的衣服，因加沙天氣熱。

數十年來，羞辱和強制「驅逐」巴人一直是以色列領導人的重要目標。例如內塔尼亞胡曾呼籲「從巴勒斯坦領土上大規模驅逐阿拉伯人」，而加沙的滅絕戰爭更是為他提供了一個他期待已久的藉口。

近來，美國政府建議以色列承認加沙應繼續屬於巴勒斯坦。去年11月，美國國務卿布林肯表示「在這場衝突結束後，加沙不會被重新佔領。不會再試圖封鎖加沙。加沙的領土也不會減少」。然而以色列卻堅持繼續實施其種族歧視政策，並在巴人家園內羞辱並消滅他們。

美國的警告顯得極為空洞，而以色列正在不斷越過美國政府設定的紅線，從而使美國一次又一次地遭受侮辱。這種情况促使美國高級官員在多次訪問以色列時都要求對方保持克制，但每次訪問都顯得比上一次更加無效，美國官員甚至似乎根本不了解以色列手段的卑鄙性。

內塔尼亞胡已非常明確表露自己的意圖，「以色列將會做它需要做的事情」，而無視美國方面的一廂情願；但他這樣做不僅是對美國的羞辱，也是對整個國際社會的羞辱。

美國的虛偽及雙重標準

另方面，世界各國譴責美國對巴人的虛偽和雙重標準：一方面它鼓勵向加沙提供「人道主義援助」，另一方面又向以色列提供戰爭情報與武器，從而使以色列能繼續屠殺無辜的巴勒斯坦平民。

以色列向加沙發射了3萬多枚空對地導彈，其中近半是所謂的「啞彈」，旨在對巴勒斯坦平民造成最大程度的死亡與傷害。自去年10月7日以來，美國已向以色列提供了數萬枚炮彈和「破壞防禦工事」的炸彈。

進一步體現美國虛偽和雙重標準的是，它以停火決議不夠平衡為藉口，利用其在聯合國的一票否決權而駁回這些決議。儘管美國的利益正在迅速背離以色列的利益，但美國仍是這場大屠殺繼續進行的最大因素，也是為以色列賦權和開放「綠燈」的最大力量。

以色列似乎已決心繼續這場屠殺，並圍攻巴人，切斷所有的水、藥品、電力、食品和燃料供應。人權觀察組織提到這種切斷人道主義援助的心理戰，並解釋稱，以色列這類行為構成戰爭罪。

聯合國指出加沙有57萬人生活在「災難性」饑荒之中。世界糧食計劃署指出，有90%加沙人經常一整天都沒有食物。

儘管加沙戰爭極其令人不安，但它也為和平締造者創造了獨特機會。現在是美國政府作出勇敢決定的時候了，包括停止向以色列運送武器（這些武器會消滅無辜平民），並向以色列施加壓力以迫使其回到談判桌。

如果歷史將要重演，那麼既然美國在75年前創建以色列國時發揮了巨大作用，它也應該在今天發揮類似作用，以承認巴人的命運自決權。

在對巴勒斯坦實施種族滅絕和建立國家之間作出選擇——美國必須是支持兩國方案的主要國家之一，因這將是實現中東和平的唯一出路。

（編者按：原文於2023年12月26日半島電視台中文網發布；標題為本報編輯所擬，原題為「巴勒斯坦人將走向毁滅還是建國？」）

作者是美國-阿拉伯全國商會主席及行政總裁

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