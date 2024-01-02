藍天銘：停火危害和平與安全

哈馬斯去年10月7日的大屠殺暴行罪證不斷湧現，但許多人卻缺乏道德明確性，呼籲以色列立即停火。其中一些要求停火的人，是哈馬斯死硬派支持者，他們的目標是剝奪以色列國家的自衛權，甚至剝奪以色列作為一個民族國家存在的基本權利。與國際公認的恐怖組織一樣，他們的動機是仇恨，希望看到猶太國家被摧毁。

過早停火 危及以色列人生活

許多其他人可能站在道德高地，他們對結束軍事行動而不根除哈馬斯這個激進的伊斯蘭聖戰組織的後果，有很大的誤解。

過早實施的停火，將危及以色列人的日常生活，加沙人將繼續受到專制政權的統治，削弱地區穩定，並透過激勵其他伊斯蘭恐怖分子來危及全球個人安全。

這對任何夢想以色列人與巴勒斯坦人之間和平的人來說，都是一個打擊。只要加沙走廊仍由哈馬斯狂熱分子統治（主要目標是以伊斯蘭哈里發國取代以色列），共存就不可能。

最重要的是，允許這個種族滅絕恐怖組織保留其軍事和政治能力，將引致進一步的衝突。這對以色列和巴勒斯坦平民都是如此。

平民在每場戰爭中都受苦受難。以色列對每一個無辜生命的逝去表示哀悼；與哈馬斯不同的是，以色列竭盡全力保護加沙未受影響的民眾。

除了嚴格遵守國際法之外，以色列還採取了前所未有的措施來減輕對無辜巴勒斯坦人的傷害。這些步驟包括發出警告，要求撤離危險地區，然後引導平民前往安全區，儘管造成的破壞是意外的，並且給以色列士兵帶來了相關風險。

另一方面，哈馬斯蓄意針對以色列平民，從加沙人口稠密地區發動攻擊，阻止未參與事件的巴勒斯坦人撤離，並利用巴勒斯坦平民作為人盾。它故意危害巴勒斯坦平民，並故意針對以色列平民，犯下了雙重戰爭罪。

雙方無辜生命的損失，完全是哈馬斯的責任。除了發動戰爭之外，這個恐怖組織還把加沙人置於火線之中，希望產生足夠的國際壓力，迫使提早停火。

人們期望以色列在消除威脅之前放下武器——這不是像對待其他受大規模恐襲的受害者一樣去對待以色列。納粹德國征服歐洲大部分地區後，民主國家並沒有要求停火，他們團結起來戰鬥，認識到只有擊敗納粹，才能贏得第二次世界大戰；伊斯蘭國（ISIS）的暴行曝光後，國際社會並不支持恐怖組織繼續謀殺、綁架和奴役婦女的權利。

在所有這些及無數其他案例中，侵略行為都得到了堅決的回應，以及公眾對這些行動的支持。以色列同樣擁有固有的自衛權。

加沙激進分子永不會接受以國存在

去年10月7日的襲擊，本應給國際社會敲響警鐘，表明加沙的「聖戰」激進分子永遠不會接受以色列在任何邊界的存在。哈馬斯總是選擇死亡而不是生命，其恐怖分子以強姦、酷刑和謀殺為樂，同時綁架倖存者——從嬰兒到老人——用作人質。

哈馬斯領導人自豪地宣稱，只要有機會，他們就會重複這些可恥的行為。鑑於他們不斷的威脅和惡行，很明顯，不能允許哈馬斯重組政權、重新武裝和再次發動攻擊。

現在呼籲停火的人，實際上是在說以色列應該忽視對其平民的持續威脅。以色列人不能那樣生活，他們拒絕放棄自衛權，或是在和平與安全之中生活的夢想。

（編者按：文內分題為本報編輯所加）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

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[藍天銘]