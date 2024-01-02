林緻茵：要看到由治及興帶來的好處 新一年要有新工夫

簡單來說，香港「無水」。政府希望以消費帶動經濟，但當金融業受衝擊，很多專業界別也會受到牽連。人人呻窮，消費意欲自然大減；更糾結的是港人就算消費，也不選擇留港消費，因為「性價比」不夠高。

聖誕期間，大量報道都是關於港人北上消費或外遊。飲食業喊市道差，只做到一輪生意；零售業就說旺丁不旺財；就算是大商場，也不打算花大錢佈置。有網民找來1980年代中環燈飾做對比，相比之下今年聖誕顯得黯然失色。

市民覺得難熬之際，「由治及興」、「香港經濟穩步前進、逐漸向好」、「香港保持多方面優勢」之聲卻不絕於耳。這個景况，令筆者想起一句網絡「潮語」：「咁係因為你悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處。」

2023上下半年的心態轉變

今年聖誕，筆者留港消費，數次朋友聚會都談到香港前景。席間有不少朋友看淡，更拋下一句：「趁香港仍有錢搵，搵多幾年錢就走。」說這些話的人，都有幾個特點：他們對政治制度的變化，並非最抗拒的一群（最抗拒的人，相信早已離開香港）；他們有專業背景，繼續支撐着現有制度；他們最近開始有移民打算，但具體的計劃會延後兩三年才實行；他們有的正在考慮移民到哪個地方，有的正在儲錢，而在這段「儲錢走人」的時間，消費意欲自然減少。

他們當下的心態，與2023年上半年的心態，有本質上的分別：在較早時間，他們傾向留港，萬一有什麼變卦才考慮離開；惟到了下半年，他們傾向離開，假如香港環境變好，他們才會考慮留下來。筆者相信，社會上有一部分人都抱有這種想法，這也代表爭取他們留下來的門檻，將會提高。

是政府太樂觀，還是市民太悲觀？

為何這種「儲錢走人」的情緒，會在2023年下半年逐漸浮現？除了因為香港疫後復蘇的速度未似預期，也因為新政府上任已有一年多，市民漸漸期望看到政策的成效。一些未有因為政治制度轉變而離開的人，當下卻覺得香港正在向下行，看不到希望。當一個地方的人對這個地方失去信心，自然不會把資源投放在此，也不會願意創新，總之「搵夠就走」。

官方的論述，為何會與市民的切身感受差這麼遠？為何有一部分人久久都未能被說服，看不到官員所看到的「由治及興」？

這種落差的背後，有幾個可能的情况。

第一，是市民悲觀，官員很清楚政策是有成效的，只是市民看不到。不過在未來日子，官員要說服市民的難度已經提高。

以飲食業為例，聖誕過後，有商戶期望除夕生意會轉好，因港人不會短時間內再次外遊；不過又有業界代表提醒：「我們都不是在意這幾天的生意，就算除夕多了人留港又如何？問題是業界的定位要變。」所以，官員跟商戶說每周末有20多萬人次到內地，實際只佔本港人口約3%，對商戶而言相信沒有太大說服力。

港人一向喜歡外遊，過去從來都沒有人會怪太多人外遊拖累經濟；但當刻的香港卻沒有足夠旅客和expat（僑民）充撐場面，填補大量本地人外遊所流失的消費。出入境數字、「夜繽紛」的參與人數等，不會改變市民看到「吉舖」數目愈來愈多、食肆接連倒閉時產生的實際感受。既然今屆政府重視公關，那便需要拿出更有說服力的理據，而不是純粹的數字。

第二，官員他們對政策成效有信心，不過政策要待一年半載才會見效。若情况確實如此，官員就要清楚解釋他們的計劃，包括政策能夠發揮效用的條件和方法，讓市民願意等待。

2024年 說服公眾的門檻只會更高

第三，假如市民的觀感是正確的、香港持續面對的挑戰確實是嚴峻的，官員就應調整回應方法，讓市民覺得官、民正共同應對挑戰。

以2023年下半年的重頭戲「夜繽紛」為例，當初政府未有定下任何KPI（關鍵績效指標），但過了聖誕這一輪傳統消費旺季，相信政府已有足夠數據分析政策成效。雖然廟街夜市舉行半個月錄得逾20萬人次，惟人次只是一個數字，活動是否有效帶動人流以增加商戶收入和周邊消費活動，才是真正的KPI。到了2024年，政府對現行的施政策略，要做最基本的檢討和調整，尤其在公共財政壓力下，錢能不能花在一些只為了讓市民「開心」的措施上？

其次是準確拿揑問題的成因和政策優次。回想2023年，社會上討論得最多的政策，是政府最重要的政策，還是其他旁枝？旅遊業、飲食和零售市道低迷，有議員歸咎香港服務業質素差，建議推行「禮貌運動」；特首隨即表示鼓勵及支持服務業界舉辦禮貌服務、微笑活動，提升香港的專業形象和整體競爭力。一時之間，大眾的討論和注意力就只放在禮貌和微笑上。香港服務業質素有待改善，也許是事實，筆者搭的士時甚至覺得自己比部分司機有禮貌：安全到埗時我會說聲「唔該」，司機卻不一定會說聲「多謝」。

不過，市道差是否因為禮貌差？把問題簡單化，往往就會得出簡單的答案。也許有人會樂觀地說：就算「禮貌運動」解決不了問題，但做了總會有幫助。

是的，總會有幫助；但這是否就能夠帶來可見的轉變？政府資源有限，不可能凡事「上身」。假如公務員為了搞「運動」疲於奔命，那處理大事的時間不免會減少；公眾的注意力也有限，不可能無止境地被動員。面對「下行」狀况，我們須在資源和精力上，講求成本效益。當政府清楚知道自己的優次和理念，自然就不會陷入事事都需要回應的局面。

無論落差是源自上述哪種情况，目前的方法顯然不能處理這種官與民在實際經驗上的鴻溝。而在2024年，市民對施政的耐性，必然比2023年低。接下來，無論是要說服人相信明天會更好，還是說服要走的人留下來，要做的工夫只會更多，門檻亦只會更高，也更考驗官員的智慧。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]