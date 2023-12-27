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李宇陽

李宇陽：圍城內外 信心何來

【明報文章】還有不足幾日就要迎來2024年。回首2023年，這一年香港逐漸走出疫情陰霾，「通關」、「除罩」、「夜繽紛」、「你好，香港」等一系列疫後復常的表現想向世人宣告：那個曾經熟悉的香港回來了！往昔香江有否重回世界舞台，每個人對其定義不同，但不知各位讀者有沒有跟我一樣的感覺——現時社會呈現出一種無力感，可能在大時代轉變面前，港人除了要承擔生活壓力之外，亦對屬於香港的政治、經濟、文化、環境等多種元素感到失望與迷惘。

近日我有一位好友闊別5年之後再度訪港，與好友閒談敘舊之中，她說：「這次來香港，總感覺好像少了點什麼東西？」這個問題確實難倒了我，亦令我不禁思考：是啊，香港這幾年確實少了很多東西，儘管大家都知道是什麼原因，但到底是少了些什麼呢？好友回答說：「對比5年前的香港，感覺好像少了些許『生氣』，無論是整個城市的感覺，還是行色匆匆的路人。」

所有人需長期面對的矛盾結合體

我想朋友口中所謂的「生氣」，是代表一個城市是否還有希望吧？一些原本屬於它的東西，是否依然存在？但我們似乎正活在一個平行時空裏，圍城入面，當代理人堅決執行上層的指令時，基層的普羅大眾卻繼續過着自己生活，不予置評，亦不予反對；圍城外面，當我們想要講好香港故事時，國際社會卻繼續不斷唱衰香港，通過各類制裁法案與國際評級，營造一種「香港已死」的輿論氛圍。這樣一個矛盾的結合體，恰恰就是我們所有人要面對並且是長期面對的現實。

早前筆者去北京學習，在這場「進京趕考」接受再教育的過程中，我與不少了解香港議題的專家學者交流，其中我與一位曾在港工作21年的專家探討一個香港社會熱議的問題，那就是所謂「泛國安化」與保持香港的獨特性之間的拿揑取捨。這位專家認同《港區國安法》在執行過程中，確實會出現一些人片面理解、「寧左勿右」的現象；但同時他也認為，因為國安漏洞還沒有完全填補，既然過去20幾年這些問題長期存在，有些時候矯枉過正，也未必是一件壞事。他引用毛澤東的話：「矯枉必須過正，不過正不能矯枉。」

當然，這位專家續補充了兩點供我參考——任何一場對過去的改革或者改變有沒有成功，要看是否堅守了兩個原則：第一，是否能夠解決現存問題；第二，是否能夠為未來發展創造條件。

在全國港澳研究會成立10周年研討會上，中共中央港澳辦主任夏寶龍發表重要講話，並向全港9個界別的持份者提出不同期望與要求。我仔細閱讀他的講辭，發現講話重點主要集中於兩個方面：

一方面就是要港人堅守及發揚愛國主義精神，「愛國愛港歷來是香港同胞的光榮傳統，是一國兩制實踐行穩致遠的重要基礎」、「在國家利益、民族大義、香港整體利益面前，任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益，要服從國家、民族、香港的大利益」。

另一方面，就是要不同界別在新制度、新形勢下展現治港能力，「愛國愛港是要幹實事的，不是打卡作秀，更不是搞政治表演」、「470名區議員作為特別行政區政府施政的助手、市民解決問題的幫手，要做好上情下達、下情上報，發揮好特別行政區政府和居民之間的橋樑紐帶作用」。

最迫切是增強制度信心

我想上述幾件事情所呈現的，就是香港在大破大立之後，在香港問題上「黨管香港」及中央全面管治權最直接生動的體現；或者說，在實現中華民族偉大復興的歷史進程中，香港過往的價值觀正在被重塑，發展與效率的思想將會取代監察與制衡的思想，這是全體港人需要懂得、接受、學習的新事物。

但是，現在最迫切的就是要為圍城內外的人先打一支強心劑，改善社會預期，增強制度信心。只有世人繼續相信一國兩制與「港人治港、高度自治」的承諾會被完好無損地奉行執行，對這一制度所引伸出的各類信心，包括投資信心、消費信心、法治信心、管治信心，才不會低迷。

我衷心希望2024年香港這個家會愈來愈好，也希望2024年待《基本法》第23條完成立法之後，香港能夠從此輕裝上陣，告別「泛國安化」，集中精力破除利益固化藩籬，着力破解經濟、社會的深層次矛盾和問題。

作者是香港青年時事評論員協會副秘書長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李宇陽]

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