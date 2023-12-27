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劉銳紹

劉銳紹：修身齊家為己任 遊罷歸來學誦經——從民間角度看紀念「毛誕」和改革開放

【明報文章】最近內地有兩項重要活動，先是紀念改革開放45周年，後是紀念毛澤東誕辰130周年。在官民之間、在香港與內地之間、在狂熱與理智之間、在不同經歷的人之間，可能感受各異，言人人殊。我剛好經歷過這4個「之間」，此時此刻，感覺已然淡薄；所以，今天的標題正是我的心情。「修身，齊家，治國，平天下」是儒家學說，但我從來無意也無力「治國平天下」，所以只重「修身齊家」，其次就是強身健體。忽然想起任劍輝在《帝女花．相認》中之句：「寶庵清靜能養性，遊罷歸來學誦經。」這個「遊」，不單是旅遊，還有活動和運動，故引為今天標題。

（1）紀念毛誕與改革開放的異同

──無論從表面現象還是具體行動來看，內地官方對這兩項紀念活動的着力程度截然不同。對前者，當今領導層高規格紀念，大量文化活動、電影、座談、文章鋪天蓋地而來，在某程度上反映了官方「尊崇毛主席」的需要。

在毛澤東家鄉韶山，紀念活動非常熱鬧。人們抱着不同心情參與，從深切懷念到借題發揮、從專門學習到旅遊心態、從一般紀念到嘉年華歡樂，不一而足。但官方對民間的紀念則處於容許與防亂之間，例如對「烏有之鄉」（外界視為「真毛派」）的活動有所禁制。這反映官方擔心「紀念變成悼念，懷古變成傷今」，對今天政局不利。

──對紀念改革開放則明顯低調。官方讚譽這個時代有開創性、革命性、歷史性，但對鄧小平的領導角色並不突出。新華社的5000多字紀念文章中，只有兩處提及鄧小平的「總設計師」角色；對鄧小平提出的「韜光養晦，決不當頭」等對外「24字方針」，更隻字不提。

──官方對於上述兩種現象可以有所解釋：今年毛誕是「逢十」的大慶日子，而改革開放則是「逢五」的一般性紀念。這也許說得過去。不過，內地「財新網」紀念改革開放的社論〈重溫實事求是思想路線〉卻被下架，馬上引起關注。該文中提到「只有實事求是，才能收拾亂局，直面挑戰」等內容，不知是否被下架的原因？

總之，對比上述現象，我感到紀念毛澤東並無不可（例如他在執政前反對國民黨高壓統治），但對於今天的紀念活動，毋須給人「崇毛抑鄧」的印象。事實上，鄧小平推動改革開放的成果，也是今天領導層享受的執政基礎。財新網文章下架，本身也是能否實事求是的考驗，實在毋須削足就履。

（2）從分析角度認識毛澤東

對於毛澤東的評價已有很多，在此不贅；我只想從民間的角度，提一些如何自處的分析。

──對毛澤東的影響不要只看到「那個年代」，而忽略了今天「這個年代」。我們可以理解他當年面對外敵壓力，並無太多周旋空間，倒不如「關門打掃再請客」。不過，關門必須是自強努力，而不是「打掃內敵」。他的「階級鬥爭為綱」理論有沒有影響到今天？有沒有用另一種形式出現？值得思考。撫今思昔，我已學懂最重要的一點，就是不要學習憎恨。

總的來說，今天的中外形勢已大不相同，中國不可能再關起門來；但現在的形勢是，必須進一步改革開放，才能適應新的時局。這是不進則退的簡單道理，不可能用毛澤東的理論解決今天的問題了。

──民間對官方的政策，一般無甚影響力，更無改變能力，所以經常有無力感。當年文革時期如是，今天有所改善，但只是程度不同而已。所以，最重要是知道官方的想法後，再自行分析和思考回應之法。這既不是具體行動，也不是行動對抗（力量對比不同），但至少是提神醒腦、拓展民智，於己有益，對官方也不是壞事。

──在力所能及的範圍內幹自己的事、做應做的事。例如當年中國數學家陳景潤，在文革期間備受打壓，但用自己的辦法繼續努力，終有「哥德巴赫猜想」的研究成果。當年受壓的科學家，已搞出「兩彈一星」（核彈、飛彈和人造衛星），總體上是有貢獻的。記得當年還有一套電影《巴山夜雨》，講述公安押解犯人時怎樣「鬆緊得宜」，最後連手扣也掉進水裏。我從他們身上體現一句話，並以此為動力：「在這個世界上，你不浪費自己，就沒有人能浪費你！」

（3）改革開放對民間的最大啟示

──商界、政界、民間的不同人士各有領悟，我的最大啟發是：民間自我重新探索和界定不同事物的價值觀，逐步多元化，沒有組織性，細水靜淌地付諸實踐，而不再定於一尊，也不是從一個極端走向另一個極端。

這個過程不是立竿見影，但從歲月的延續中可以體察出來，不應忽視。而且，這將延續下去，不要只看見一些「小粉紅」、「毛粉」或極左行動仍然當時得令，甚或變本加厲，就以為「世界沒變」。其實，鄧小平、習仲勳等前人在當年的形勢下開了一個（好）頭，怎樣發展下去則是官民互動、各自怎樣下棋的問題了。

──改革開放40多年以來，最大的轉變是民間由狂熱轉向各自思量，即時效果就是間接抵消了某些政策的盲目性。這對官民走向冷靜、減少摩擦、良性互動也有好處。所以，官方適宜因勢利導、自我調整，不宜一葉障目，讓關鍵良機扭轉方向。

（4）香港人如何看毛誕和開放

一般而言關注不多，因為切身感受不大，影響也不大，但日後的治港政策總是需要關注的。我無意影響任何人（事實也無能為力），只是說一些想法而已。

──既然無能為力，不妨一切在心中。多學習和研究人性、大愛，儒家說是「修身」，基督和天主信仰則是「靈修」，老莊則說「無為」，內地則說「心靈美」。怎樣說都不要緊，關鍵是潔身自愛，這是眼前最有效的自我價值體現，不會傷人，也不會動氣自亂、勞氣自傷。

──從個人範圍看，任何有權力（不管大或小）的人，即使不能抗拒來自上級的壓力，但也要設法避免把壓力向下卸，否則就會變成一窩蜂的檣傾楫摧，最終對自己也百害而無一利。如何把「卸責學」轉化成為「卸力學」，還是需要學習的。

──從真正的大局利益出發，避免跟風，把「人民內部矛盾變成敵我矛盾」，或變成口誅筆伐的生力軍。「矛盾」是官方的語言，但矛盾畢竟是不應製造出來的。那麼，就由民間、基層以至中層的執行者先行避免矛盾。緊記：洪水崩堤，細水潤土。官方不要以為這是「挖牆腳、軟對抗」，其實這也可以減少官方的頭痛。

當然，更要強身健體。身心康泰，才能「遊罷歸來學誦經」。兩者結合，持恒致遠，待日東昇。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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