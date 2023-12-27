盧文端：從夏主任解讀習主席講話 看中央對港希望

一是充分肯定李家超特首的工作，希望香港不斷鞏固由亂到治大勢，推進實現由治及興。

二是對「一國兩制」方針政策的表述，由「長期保持」提升到「長期不變」，進一步加強香港社會對一國兩制的制度自信。

三是發揮國際化優勢，加強國際交往合作，鞏固提升香港的三大國際中心地位。為此，香港要突破泛政治化的困擾，堅守發展初心，加強優勢定力，積極開拓進取，東方西方通吃，財源通接四海。

四是寄語香港要抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展。

築牢安全屏障 加強制度自信

夏主任的這個8000多字長篇致辭，在論述「以實際行動詮釋愛國愛港 奮力譜寫『一國兩制』實踐新篇章」的主題之前，首先大篇幅引用了習主席聽取李家超特首述職報告時的講話，並強調習主席重要講話為香港發展指明了前進方向。

習主席的講話，首先充分肯定了李家超特首及其領導的特區政府的工作。這裏包含一個重要希望：確保香港從由亂到治走向由治及興。正如夏主任所說，進一步築牢安全穩定的屏障，確保香港由治及興進程不被中斷。

習主席講話中對一國兩制方針政策的表述，由以往的「長期保持」，進一步提升到「長期不變」。用夏主任的話說，這兩個字的變化，「再次宣示了中央長期堅持一國兩制方針的堅定立場」。這也再次給外界派了一顆定心丸，進一步加強香港社會對一國兩制的制度自信，增強國際社會對一國兩制行穩致遠的信心。

加強優勢定力 東方西方通吃

習主席高度重視並要求「鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位」，其原因有如中聯辦主任鄭雁雄所說，今天的香港，「三大中心」的傳統優勢無與倫比。事實上，充分發揮三大國際中心的優勢，既是香港服務國家最重要的貢獻所在，也是香港實現更好發展的重中之重。國家也希望香港發揮連結中國內地與紐約、倫敦等國際金融中心的市場優勢，吸引和撬動更多國際資本參與內地建設。

不能不看到的是，由於美國制裁及西方政客輿論抹黑攻擊等因素的影響，香港鞏固提升三大中心優勢面對不少困難；香港社會對於如何處理與美國及西方的關係，也存在不同看法。本人認為，香港應該根據中央處理中美關係及對外事務的基本原則和具體策略，結合自身的實際情况，謀定應對之策。對此本人有以下建議——

第一，要增強定力。香港不僅是著名的國際金融中心和自由港，資金、人才自由流動，奉行簡單低稅制，實施普通法，而且具有「背靠祖國，聯通世界」的獨特地位，既是中國與世界聯繫的橋樑紐帶，也是世界進入中國的窗口和門戶，這是香港的競爭對手新加坡等地所不可能具有的優勢。香港要加強信心，堅決擺脫無休無止的泛政治化困擾，不因西方政客及輿論抹黑攻擊的影響而進退失據。

第二，對付美國需用兩手。一方面，對於美國的所謂制裁及政客攻擊，予以堅決反對，並在國家的整體部署下反擊；另一方面，盡可能利用多種渠道推動與美國商界的金融貿易關係。對此，習主席上個月在美國友好團體聯合歡迎宴會的一段話對香港具指導意義：「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。」

據報道，由美國商務部贊助的一個美國商貿團本月初來港，多名隨團公司代表說，美國政界負面批評對他們無太大影響，反而看重香港在一國兩制下、採用有別於內地的制度，包括法制、稅制、知識產權制度等，以及通往內地和亞太市場的定位與優勢。顯然，香港在對美經貿關係方面，仍有開拓的空間。

第三，將歐洲國家與美國區別對待。比較而言，歐洲國家雖然也有跟隨美國攻擊抹黑香港的問題，但基本上沒有像美國那樣對香港採取實質性的制裁行動；香港與歐洲國家之間，仍然保持有效溝通。香港應該重視利用與歐洲的傳統聯繫，並借用國家的力量，進一步拓展與歐洲的經貿關係。

第四，廣開新財源。面對百年未有之大變局和國家對外開放新格局，境外人民幣業務愈來愈興旺。香港是全球最大的人民幣離岸業務中心，具有開闢新金融資源的優勢，應該大力開拓東盟、中東等市場，服務共建「一帶一路」高質量發展，激活當前金融市場低迷局面。

堅守發展初心 詮釋愛國愛港

習主席曾經明確指出，「一國兩制構想提出的目的，一方面是以和平的方式對香港恢復行使主權，另一方面就是為了促進香港發展，保持香港國際金融、航運、貿易中心地位」；發展「是香港的立身之本」，香港要「始終聚焦發展這個第一要務」。習主席這次講話也要求「推動香港實現更好發展」。夏主任的致辭因此進一步提出，香港應該盡快補上《基本法》第23條立法這個國安「短板」，讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟、拼發展。

綜合習主席的講話及夏主任的解讀，香港要實現更好發展，有兩點最重要：一方面，抓住國家新一輪改革開放的歷史機遇，全面對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、一帶一路高質量發展等國家戰略；另一方面，特區政府及管治團隊（包括公務員、立法會、司法機關）、政團社團、區議會、工商界、每名居民、廣大青年，都要以實際行動詮釋愛國愛港，團結一心建設更加美好的香港，奮力譜寫一國兩制實踐新篇章。

（編者按：夏寶龍致辭全文可參閱網址shorturl.at/lqCDO）

作者是第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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