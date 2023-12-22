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江家銘

江家銘：誰是家庭醫生？ 香港基層醫療人才培訓的挑戰

【明報文章】基層醫療是一個發展成熟醫療體系的基石，然而目前香港在基層醫生培訓方面，仍存在一系列挑戰。這些挑戰不僅影響着基層醫生的培養和發展，同時也直接影響市民的醫療體驗和整體健康水平。

首先，本港基層醫生培訓體系存在一個關鍵問題，即缺乏強制性的培訓標準。隨着醫學領域不斷發展和更新，基層醫生需持續學習和掌握新的醫學知識及技術，以提供更優質醫療服務。目前，醫科畢業生在完成一年實習期後，可直接進入政府的普通科門診或私人醫療機構工作，而不需接受特定的家庭醫學培訓。這導致部分基層醫生在面對日益複雜的醫療需求時，可能缺乏足夠專業知識和技能。因此，有必要建立更嚴格的培訓標準，確保每名基層醫生都有全面的家庭醫學知識，能夠更好地應對患者各種健康問題。

其次，現行的基層醫生專業認證體制，亦需大刀闊斧改革。在香港，完成整個家庭醫學專科訓練要6年時間；相比之下，英國只需3年，加拿大更只需兩年。而且，目前制度不承認海外家庭醫生的專科醫生資格。若他們想以「特別註冊」形式來港工作，必須在醫管局、衛生署或兩間大學接受最少兩年「高級」訓練，成為香港的「家庭醫學專科醫生」，然後留在以上機構再最少5年，才能取得正式醫生註冊。

這樣的複雜要求，令很多海外資深家庭醫生卻步。即使他們仍選擇來港執業，多數寧可投考醫生執業試，因為通過之後，只需完成一年實習就可以直接進入私人市場。因此，家庭醫生的專業認證有必要修改，跟外國相近醫療水平的地區看齊，增加對海外家庭醫生來港加入公營醫療體系服務的吸引力，協助解決長期人手不足問題，以滿足社會對醫療水平不斷提升的期望。

強化強制、進階培訓 落實認證海外資格

此外，在進階技術的培訓上，應投放更多資源。進階技術能夠提升基層醫生專業能力，令他們能夠更好應對複雜的疾病和醫療情况。在現代醫學發展迅速的時代，基層醫生不僅需具備基本醫療知識和技能，還應具備一定的專業特長，以應對各種不同醫療挑戰。進階技術的培訓包括但不限於先進診斷技術及儀器、人工智能輔助、手術技巧和疾病的新治療方法等。通過這些訓練，基層醫生可掌握更多先進醫學知識，提高對疾病的準確判斷能力，並能夠提供更有效的治療方案給患者。進階技術的培訓，還能夠提高基層醫生自信心和職業滿足感，對長遠吸納和挽留人才十分重要。

總的來說，本港基層醫生培訓及認證體制需正視現實挑戰，推行全面改革。強化強制的培訓標準、落實認證海外家庭醫生資格、注重進階培訓，令家庭醫生能更有效分擔專科醫生工作，這些都是改進的方向。通過建立更完善的體系，我們可以培養更多具高水平專業知識和經驗的基層醫生，為香港市民提供更優質和全面的基層醫療服務。

作者是英國回流的醫生、香港家庭醫學學院院士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江家銘]

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