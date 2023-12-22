連瑋翹：如何提高流感疫苗接種率

長者疫苗接種率低 現行方式未足夠

根據衛生防護中心數據，2022/23年度長者接種率接近五成（48.3%），較2021/22年度的40.4%有顯著增幅，惟本年度最新接種率為四成半（45.3%），仍低於上一年度水平，情况令人憂慮。與鄰近發達國家如韓國（80.1%）或日本（66%）比較，香港的長者接種率仍有極大改善空間。過去數年疫情期間，市民都戴上口罩及進行各種社交分隔，較少感染流感，若然一旦「復常」不佩戴口罩，恐怕不接種後感染流感的人數會急速上升。

現時政府已為各高風險群組，包括長者提供免費接種疫苗的計劃，長者可透過醫管局各專科、普通科門診等獲得免費服務，亦毋須預約。政府亦資助私家醫生參與接種疫苗資助計劃（醫生每劑接種可獲260元資助），大部分醫生不需額外收費，整體而言，長者可於社區獲得免費接種服務。表面上看，政府已用盡公營及私營渠道，長者如有意接種疫苗，過程大致便利及費用全免，但接種的比率仍未如理想，應如何進一步推動接種？

公營醫療側重治療 私家參與誘因不足

近年，醫管局已於各專科及門診的場所呼籲長者接種疫苗，做法值得鼓勵。然而公營系統人手服務量極為緊張，單單提供治療已疲於奔命，難免流於「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，未能如家庭醫生般建立長期關係和信任，主動提供健康建議及教育，醫護人員在診症時，亦沒有時間逐一鼓勵病患同時接種流感疫苗。

至於私家醫生情况亦不遑多讓，持續的醫患關係仍有待建立，難以透過長期信任關係鼓勵接種。如同接種新冠疫苗一樣，不少市民對接種疫苗還有憂慮，擔心接種後有其他不良反應，醫生需詳細分析接種疫苗的利弊及解答疑問，醫生可能需要花上十數分鐘解答疑問，但最終病人也不一定會選擇接種。部分醫生寧可多看幾個流感個案，效率及收入比推廣預防健康更佳，那麼，何來誘因鼓勵私家醫生力推接種呢？

市民健康習慣未建 政策被動守株待兔

究其原因，各項免費接種途徑雖然有一定成效，但思路仍較被動，旨在減少有意接種人士的障礙（如費用及交通），如欲進一步推動接種，健康教育不能停留在電視廣告，必須主動接觸健康意識不足及較隱蔽的社群，提供接種資訊，甚至協助安排接種。尤其處於「健康弱勢」的社群，如獨居或雙老家庭、長工時的年長勞工等等，他們往往對健康缺乏動力，未有主動接種；大部分弱勢長者並無家庭醫生，亦未有成為康健中心會員，在社會未建立接種習慣下，現時政策顯得被動，未能有效接觸到上述社群。

疫苗接種只是基層健康其中一環，事實上，政府各健康計劃包括大腸癌及慢性病篩查均面對同一問題，普羅大眾繼續漠不關心，長期病患繼續接受「頭痛醫頭」式的治療。要進一步提升疫苗接種率及推廣其他健康服務，需有更全面的改革，筆者嘗試提出以下建議，推動疫苗接種率及改善整體基層醫療。

康健中心：增設地區康健基金

近年政府力推基層醫療，發展地區康健中心，透過深入社區主動接觸健康意識不足及較隱蔽的社群，為未來推動接種疫苗，以及其他預防性服務（例如：健康篩查、防跌訓練、精神健康支援等）一個很好的平台。惟現時地區康健中心仍在建構階段，市民對中心的認知、中心的地區網絡等均有待建立，如同早前審計報告指出，康健中心的服務量仍未達目標。

就此，政府可考慮增設地區康健基金，資助地區團體及社福機構推動健康服務，鼓勵其利用本身的地區網絡，以及持續以外展方式，接觸社區內「健康弱勢」的社群，透過建立長期關係，鼓勵接種疫苗和參與健康服務。現時康健中心在地區顯得「單打獨鬥」，基金可為社福界提供資源及誘因，將市民與地區康健中心連結，提升健康意識及長遠建立基層健康網。

私家醫生：發展健康為本的家庭醫生模式

另一方面，當局應思考如何發展以健康為本的「家庭醫生」制度。家庭醫學強調持續照顧，與病人建立長遠關係，協助病人獲一站式醫療服務，處理人生不同階段的醫療問題，目標是達至全人關顧。家庭醫生應診時，不應只着眼於處理疾病。為了達到這個目標，政策需要倡導私家醫生以健康為本，建立長期關係，並主動宣傳疫苗接種及其他健康計劃。

上月政府推出慢性病共同治理計劃，為45歲或以上市民提供慢性病篩查，並設有獎勵機制，鼓勵定時覆診及完成健康項目，為進行健康行為提供財政誘因。在此基礎上，當局應逐步將疫苗接種、大腸癌篩查、醫療券等等項目與慢性病計劃整合，成為家庭醫生資助計劃，並同樣設有獎勵機制，如首次接種疫苗獎勵等，長遠來看，這有助於建立一個以健康為本的私營市場基層醫療網。

醫管局門診：展望未來 不再頭痛醫頭

基層市民難以負擔私營家庭醫生服務，即使政府推動共同付款，資助家庭醫生部分費用，並提供各種健康項目的獎勵，醫療開支對草根階層仍構成極大壓力，因此醫管局提供的門診服務，乃基層市民不可或缺的健康安全網，故此，要有效向弱勢市民推廣疫苗接種及健康教育，醫管局門診需逐步轉型，成為全人照顧的家庭醫生。日後，如有部分市民分流至私營家庭醫生，醫管局是否有空間提供更持久穩定的醫患關係、更容易預約的診症時間、更多更全面的預防性服務、更充足的診症時間？

長者疫苗接種率，間接反映整體基層醫療健康系統的成效，改革「重治療，輕預防」的被動模式，不止為了預防流感，更是為了預防在人口老化及慢性病盛行下，持續出現「急症排長龍，專科輪三年」的困境。

作者是香港社區組織協會社區組織幹事

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[連瑋翹]