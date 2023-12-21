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陳帆川

陳帆川：2024年新聞機構迎戰還是擁抱AI？

【明報文章】數以百計的新聞機構修改網站，以防範OpenAI和Google等科技公司透過「爬文」訓練人工智能之際，全球最大的出版公司之一Axel Springer跟OpenAI簽署合作，出售新聞報道予他們訓練人工智能。新聞業在來年應該跟人工智能公司合作，還是絕交？

總部位於德國、持有Business Insider和Politico等主流網媒的Axel Springer，不但讓OpenAI利用舊文訓練人工智能模型，還讓ChatGPT總結網站上的最新文章，彌補ChatGPT資料庫過時、無法看新聞的缺陷。用家不但能藉此快速閱讀免費文章，甚至連收費牆後的新聞都能看。Axel Springer此舉有可能直接流失訂戶，可謂非常大膽。

OpenAI並無公布合約金額，未知是向媒體一筆過課金還是每月付費，只知合作為期數年。寫新聞一直不是人工智能公司的賺錢策略，OpenAI此舉明顯是為了防止更多侵權的訴訟。而對Axel Springer來說，除了藉此增加收入，他們發新聞稿說，合作可以支持他們的人工智能項目，希望將新聞帶上新層次。

會否汲取過度擁抱社交媒體教訓？

美國得州州立大學媒體創新實驗室主任Cindy Royal發表2024年新聞業預測，認為人工智能將改變一切，也什麼都不會改變，因為新聞界跟科技公司敵友難分的關係，已經持續經年。科技平台令假新聞氾濫，搶去新聞客源，同時又為新聞界帶來新機會，這些舊觀察全部都適用於人工智能。而說到底，還是高質素的內容才能經歷時間洗禮。

紐約公共廣播電台產品主管Sam Guzik則預測，以前新聞人是消息的守門人，放眼未來，手機和擴增實境眼鏡等科技裝置才是守門人，因為人工智能控制了從海量的資訊裏挑選什麼出來呈現給用戶，也決定了呈現的方式和時間。他認為大媒體如《紐約時報》，有條件跟科技巨企討價還價，或者自己投資造出迎合讀者的一流產品，但中小型新聞機構即使有機會從科技公司身上賺點版權費，收入也及不上直接從讀者身上收費，前景難言樂觀。

人工智能今年正式進入大眾視野，預料2024年才是廣泛應用的開端。新聞業會否汲取當年過度擁抱社交媒體的教訓，將是有趣的觀察。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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