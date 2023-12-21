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林筱魯

林筱魯：港珠可效東京灣 萬山群島拓海洋經濟

【明報文章】海洋是數以億計人食物、能源及礦產的重要來源，並於健康、休閒活動及交通等方面有着重要作用，近年來海洋經濟的價值及戰略意義漸漸引起全球高度關注。經合組織海洋經濟數據庫的測算結果顯示，2010年全球海洋經濟產出約為1.5萬億美元，約佔世界總增加值的2.5%，按2010年美元不變價格推算，2030年將超過3萬億美元。

靠海吃海，不一定要網魚曬鹽。宋王臺的考古發現，顯證了香港在海上絲路的貿易和支援服務角色；香港今天擁有的世界級港口和航運地位，歷史根源遠不止百多年。

談到「海洋強港」，威尼斯的興衰時間跨度近千年，坐標與定位沒變，倒下去的原因是國運。但歷史轉折的冰山正迎面漂來，絕不能讓香港成為在暗夜裏昇平歌舞中航行的「鐵達尼號」。

灣區發展規劃 香港定位與港口息息相關

中華民族的偉大復興需要海洋文化的開拓和創新精神；需要具有時代性、開放性、包容性的海洋文化。處守國土東南邊緣的香港，從來都與大灣區整體站在改革開放的前沿，因為香港懂得利用固有條件，與大灣區內其他城市共同增容創富。

香港有「一國兩制」的優勢，有穩固的法律基建及金融體系，超級聯繫人的角色更是大灣區內不可或缺的一員。按《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，香港要鞏固及提升作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，這些都與我們的港口息息相關。

東京灣輕重工業能源業值得借鑑

知彼知己才能在劇烈競爭中突圍致勝。參照毋須捨近求遠，以東京灣為鑑，它的成功有五大基石，包括：一、大力發展臨海工業；二、區域協同貫穿始終；三、因應本地產業特色，探討多樣化生存法則；四、由沿海向內陸推進的產業；以及五、科技成果轉化體系。其中輕工業、重工業及能源業的發展，均值得香港借鑑。

香港既有必要強化原有的軟實力，但亦有必要完善本身港口相關的服務與配套，拓展大灣區整體產業建設的縱深度。大灣區整體的經濟結構，即第一產業（漁農業、養殖業）、第二產業（工業）、第三產業（金融業、服務業）等的比例，正好是新加坡艱苦經營多年的結構狀况。

往前看，大灣區是否能成為南海油氣田與海洋綠色能源的支托點，是否能成為遠洋和深海養殖漁業的加工出口基點，是否能成為國際大宗商品交易的保稅倉儲和物流平台，是否能成為牢固的船舶設計、建造、維修、註冊、保險、融資與一系列相關服務的中心，只是上百條作為「海洋強港」需要切實回答的問題當中幾項。

善用地理 共商共進 為建「海洋強國」出力

大灣區既有的港口基建，在這世紀初起發揮極重要的區域作用，但要維持競爭力，必須持續建設。雖然廣州、深圳、香港三地的港口的貨物吞吐量，約等同上海和寧波兩港的總和，但實事求是地看，大灣區內的各個港口，均遇上發展瓶頸，各港口一般只能停泊5萬至10萬噸級集裝箱船，近年國際營運之最大型船舶已達42萬噸級，駛入港口前均要減載方可停靠，雖然廣深已進行泊位掘深及航道拓寬工程，卻難以形成合力。

單看香港的1600多平方公里的水域，並沒有足夠的系統容量和操作能量對應一系列時代挑戰。但只要香港放眼緊守珠江門戶3000多平方公里水域、由百多個島嶼組成的萬山群島，善用得天獨厚的地理優勢，正是香港可以與鄰近城市扶助大灣區再攀高峰的機遇。

珠海市今年初已經發表了《珠海市推進萬山海洋開發試驗區海洋經濟高質量發展五年行動方案》，以行動推動海洋經濟，預計至2027年，以海洋漁業、海洋海島旅遊、海洋新興產業為主的現代海洋產業將持續邁上新台階，產業規模會達到450億元人民幣。

香港要在「海洋強港」的課題上積極參與，便需坐言起行，與珠海共商共進，為國家發展海洋經濟、建設「海洋強國」盡一己之力。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林筱魯]

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