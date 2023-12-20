林尚宏：在夾縫中生存——駐美經貿辦公務員何去何從

以為香港面臨的國際困境會暫告一段落，但別忘記，《香港經貿辦認證法》草案已被美國參眾兩院提上了日程。

經貿辦是什麼

經貿辦全稱為香港經濟貿易辦事處。香港駐外機構的概念可追溯至港英殖民時期，當時港府曾有駐英專員及其駐倫敦辦事處。回歸後，港府按《基本法》設立經貿辦，旨在促進全球對香港的認識，推動香港與不同地區的經貿關係。因此，經貿辦可被理解為獲中央認可的駐外機構，從其身上多少可看出「領事館」的色彩。

目前，港府在海外設有14個經貿辦，其中3個辦事處設立在美國境內（華盛頓、三藩市、紐約），足以說明美港間的經貿聯絡密切。

一旦《香港經貿辦認證法》草案獲得通過，意味着美國有可能不認可港駐美經貿辦的合法性，其所享有的外交待遇和豁免權將被撤銷，更惡劣的話，駐美的港方人員會被制裁、驅趕出境。駐美經貿辦最終或只變成普通「港資」公司，或不復存在。這個消息，既意料之外，也意料之內。

意料之外

以前的香港公務員好做。在中美角力未呈現白熱化情况時，他們可以做「世界仔」，站在「道德高地」之上。一方面，不用駐外的港府公務員定期上京參與培訓，更有機會與中央官員「搭晒膊頭」，表示「自己人」。另一方面，港駐外公務員，在歐美國家地區工作時，可以表示他們「高度獨立」、「政治中立」，甚至表現出與內地政府沒有任何聯繫。這樣，經貿辦官員就可以「食兩家茶飯」，既享受崇高的外交待遇，又不用捲入政治漩渦裏。但2020年《港區國安法》實施後，駐外公務員就應要有心理準備，因為「呢支歌仔無得唱」了。

意料之內

江湖有俗話，「大家上咗同一條船，唔係你話落就可以落」、「出嚟行，遲早要還」。港區國安法實施以後，有一些公務員會抱有一種僥倖心理，認為只要自己不是港府決策局或者職能部門的「一把手」或者主管，就不用擔心被外國政府制裁，不用擔心銀行帳戶被凍結，不用擔心被外國機構針對，繼續「扮好人」、「和事老」，既不得罪中央，也不得罪歐美。甚至更有公務員認為，經貿辦「山高皇帝遠」，誰也管不了自己，得閒就努力舉辦幾場海外龍舟賽、宣講會，出席幾場海外同鄉會的飯局，招商引資，就完成任務了。不，開始沒有那麼簡單。香港公務員與內地政府公務員，大家「都在一條船上」。即使你想保持距離，歐美國家也不會這樣認為。

經貿辦職員「憂患意識」不可無，大膽推測，小心求證。若駐美經貿辦不被承認合法性、缺少外交待遇，駐美港方職員將成普通市民。普通市民不同於外交人員，或遭冷眼，或遭嘲諷。

這就是考驗駐美經貿辦職員政治智慧的時刻了。要學會在夾縫中生存。缺乏了優惠待遇和外交地位，駐美的港方人員要用靈活的方式處事待人。是的，要學美國華僑同鄉會那樣舉辦活動；是的，要學美國華裔公民那樣遵守當地法規；是的，要學當地華人社團做好遭遇不合理對待的準備。如果真心有美方公司、機構、公民想到香港發展，只要駐美機構的「生招牌」在，商機總在。但撤退，就連機會都沒有了。當然，經貿辦想吸引人，除了舉辦線下實體活動，更要發揮網絡力量，搞好線上活動。是的，講好香港經濟、講好香港故事，愈來愈不容易，但這不是藉口。

作為一場沒有硝煙的戰爭，沒人會知道這場中美角力何時會結束，但是長期作戰是必然。如果說，過往20年的香港，經貿辦可以幫港府「悶聲發大財」，那麼未來20年，香港作為國家外交博弈的一枚戰略「棋」，經貿辦就要多「食腦」才可以繼續幫港府「搵銀」了。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[林尚宏]