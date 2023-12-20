劉銳紹：不須看盡魚龍戲 終遣君王怒偃師——從「完善管治制度」看「愛國者標準」

忽然記起唐代李商隱《宮妓》的詩句：「不須看盡魚龍戲，終遣君王怒偃師。」他引用古代傳說：有偃師（工藝師）做了一個「假娼」（古代歌舞機械人），送給周穆王。但假娼後來招引其他姬妾，周穆王大怒，下令殺偃師。偃師只好道出真相，把假娼拆開，才免一死。這詩的重點是，毋須弄虛作假，爭寵於權貴，否則逢彼之怒，自己也不好過。

（1）不宜壟斷「愛國者」定義

先旨聲明，本文不涉及任何人，只是理論（甚至空談）而已。我相信很多人都能達到廣義的「愛國者標準」，包括建制和泛民中人。但有些問題必須弄清，例如：

──是否真「愛國者」，必須看其言行和影響是否合乎整體大局的利益？我說的是「整體大局」，而不是「某集體」，更不是「小集體」或個人的利益。有些「愛國愛港」人士，提出的建議看來符合官方口徑、方向和利益，但實際是激烈甚至激進的（以前稱為「形左實右」），接納了只會令整體大局更壞。

在此，我只能舉一些久遠的例子。當年康生在延安時期進行「搶救運動」，表面上配合毛澤東的「整風」大局，實際是「反『內奸』的整人運動」。又如，香港回歸前，一名港英遺臣（現已故，姑諱其名）曾向時任港澳辦主任魯平建議：毋須選特首，中央任命即可。幸好魯平清醒，對我說（當時我長駐北京）「此人只可使用，但永不重用」。

那些建議好像令中央更能從心所欲，但把官民關係弄得更糟，客觀效果更是破壞官方形象（民眾會認為他們的意見是中央政策）。所以，已故港區全國人大代表廖瑤珠生前有一句名言：「愛國可以不分先後，但必須分真假。」此語在政圈中流傳至今，只是重視與否而已。

──與官方不一致的人，甚至有相反的言行，必須看他們是否構成實質的破壞？如果沒有，不能說他們「不愛國」，或隨便稱為「反對派」。這是從寬鬆的角度解讀「愛國者標準」。其實，反對者有時比「愛國者」更愛國。我馬上想起一個人──剛在美國逝世的高耀潔醫生。她揭露內地的「血漿經濟」（賣血），並揭發愛滋病氾濫與此有關，官僚包庇是「加速器」。她不畏權勢，受盡打壓，還得到吳儀（時任副總理，分管衛生）關注，但最後這兩位女強人也敵不過官僚利益，高耀潔只能流亡外國，寫了8本有關中國愛滋病的書。她的高潔，不是比很多「愛國者」還值得尊敬嗎？

──官方必須清楚闡釋，並以行動證明──「愛國者標準」不是鬥爭工具。鄧小平說不怕人罵共產黨，因為「共產黨是罵不倒的」，「不管各種政治觀點，包括罵共產黨的人，都要大團結」（1984年10月3日〈保持香港的繁榮和穩定〉）。當然，他的前提是不能在香港製造混亂，但我相信這也是港人的態度，並無二致。所以，毋須把廣義「愛國者標準」變成狹義標準，更毋須壟斷解釋權。

（2）建制派怎樣可以真建設

我完全肯定建制派中也有好人、能人、善人，真心實意從他們的角度作出貢獻。在此，我誠意希望他們做到「一要兩不要」。

──「一要」：要在力所能及的範圍內發揮對整體大局有利的作用。我不會要求他們犯顏逆諫（這類人已是鳳毛麟角），只希望他們好言相勸也好，擦邊球也好，但總要有講真話的勇氣（尤其在內部交流）；這是最低要求，否則尸位素餐。我馬上又想起另一人──已故的中共前智囊曹思源（經濟體制改革研究所），他在「六四」後坐牢，但出獄後繼續推動《破產法》。當時中央不接受「破產」的概念，但「破產」確實符合國有企業的需要，對整體經濟改革十分有利。結果，他互借東風，進退有度，成為多個經濟大省的「省師」，後來還適度推動地方的政治改革。

──「兩不要」之一：千萬不要做盲目的「加碼派」。我理解官場中有些態勢暫時無法扭轉，食君之祿，擔君之憂，中外如是。但當中央落八十分「柯打」時，下級不要用一百分、二百分的力度執行，否則往往由「左」變成極左。待到出現反效果時，多數是「終遣君王怒偃師」。

──「兩不要」之二：千萬不要隨便和輕率地作出不負責任的建議；提出意見必須深思熟慮，事前多廣泛聽取正反兩面的角度，不要草率行事，否則適得其反。記得多年前香港仍是「天之驕女」的時候，曾與內地有某些摩擦，當時有智囊向港府提出：「有事找阿爺（中央），一切都會Yes。」其實，這類建議只會破壞香港與內地關係，結果引起內地有關官員不滿，聲言以後「一粒鹹豆也不給他吃」。

（3）高層怎樣辨識和對待真愛國

──前總理朱鎔基作了很好的示範。他每天至少看3份香港報章，而且是親自看，盡可能全份看，還專門找批評的文章看（見《朱鎔基講話實錄》）。他也看節錄、摘要、內參，但不完全依賴。這就可以相輔相成，掌握全面情况。所以，他說得出這樣的話：「如果香港搞不好，不單你們（港方）有責任，我們也有責任。香港回歸祖國，在我們的手裏搞壞了，那我們豈不成了民族罪人？」（見2002年11月訪港的講話）第一位港澳辦主任廖承志了解香港情况時，專門要人給他送上「右報」，還說「左報寫說的都是我要他們寫的，還要看嗎？」（見金堯如回憶錄）

──對於明顯「過火」的事情，適宜及時制止，並用適當的方法澄清。例如近期中文大學副校長吳樹培被即時解僱一事，外界不知全面情况，只會猜測這是否中央政策或授意？當然，在一般情况下「港事港辦」，但如果某些事情已引起外界對「一國兩制」和「大學自主」的質疑，將影響香港的整體大局，有關方面是否應該有所協調，並趁機講述正面的政策？否則巧言令色、文過飾非，所有壞帳都會算到中央頭上。

──對於唯恐天下不亂的建議和行動，必須拒諸門外。這樣才能吸引真愛國者心悅誠服，否則又是慢性自殺。總之，「不須看盡魚龍戲」，無復今生活偃師！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]