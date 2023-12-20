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2023年12月20日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：年年財赤 香港可撐多久？ ／文：陳景祥
聞風筆動：曾發起聯署促放黎智英 無國界記者獲放行入境聽審 ／文：李先知
劉銳紹：不須看盡魚龍戲 終遣君王怒偃師——從「完善管治制度」看「愛國者標準」
施漢銘：英美國安法律更嚴 批評香港實屬無理（上）
李越民：從哪裏來，往哪裏去——小學人文科的前世與未來
田方澤：坐的士「司機發辦」 不如開放網約車競爭
林尚宏：在夾縫中生存——駐美經貿辦公務員何去何從
筆陣：年年財赤 香港可撐多久？ ／文：陳景祥
【明報文章】政府在周日（17日）宣布，就2024/25年度《財政預算案》展開公眾諮詢。這次諮詢其中一個焦點，相信是未來幾年香港都會受財政赤字困擾，財政司長有何解決良方？
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筆陣：年年財赤 香港可撐多久？ ／文：陳景祥
聞風筆動：曾發起聯署促放黎智英 無國界記者獲放行入境聽審 ／文：李先知
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