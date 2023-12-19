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戚維之、張嘉雯、馮曉嵐

戚維之、張嘉雯、馮曉嵐：全面發展「總部經濟」 躍動香港展翅騰飛

【明報文章】在今年《施政報告》中，香港特區行政長官李家超提出發展「總部經濟」，吸引海內外企業來港設立總部或分部業務。據政府統計處調查報告，香港在去年6月1日有逾1400間地區總部，近兩年這數字稍為下降。在港設立地區總部的集團主要來自中國內地和美國，其次是日本、英國、德國和法國。這1400多間地區總部的總就業人數，約為13.6萬。

發展總部經濟可以提升香港整體經濟效益，例如增加甲級寫字樓出租率、本地就業率、對專業服務及其他商品和服務的需求，亦可為香港帶來人才和資金。然而面對區內激烈競爭，筆者建議特區政府應積極考慮更多相應政策和措施，以進一步提升本港競爭力。

發展總部經濟的優勢和挑戰

跨國集團選址設立地區總部時會考慮不同因素，包括法治及司法獨立性、資訊自由流通性、廉潔政府、稅務、營運成本、人才、自由港地位等。香港有完善的法治制度、優越地理位置、開放的自由市場、簡單低稅制等，再加上香港背靠中國內地龐大市場的獨特優勢，使香港成為跨國集團設立總部的理想地。

據英國經濟學人智庫發布的《2023年全球生活成本》報告，香港排名第五，新加坡和瑞士蘇黎世則排名第一，是全球生活成本最高的城市。香港生活成本下降，將提升其競爭力。政府可考慮借鏡鄰近的新加坡，提供更多稅務優惠措施作誘因，以吸引企業在港設立總部。

如何促進發展總部經濟

去年政府成立「引進重點企業辦公室」，專責為重點企業制訂特別配套措施和提供一站式服務，以吸引世界各地的重點企業來港。在今年施政報告中，政府提出在港公司的外國人員可「一簽多行」到內地，便利其北上洽談商務。香港亦將引入公司遷冊機制，以便利在外地註冊的公司將註冊地遷至香港。

據統計處調查報告，大部分地區總部認為簡單稅制及低稅率是最重要的選址因素。因此，筆者認為政府除考慮向在港設立總部的企業提供優惠稅率外，同時需加快與其他國家／地區簽訂全面性的避免雙重課稅協定，並從稅務措施和保留人才等政策方向，為企業選址落戶進一步增加誘因。另外，政府可考慮為新來港的企業提供土地和融資安排，全面協助其落戶香港。

筆者相信，發展總部經濟可帶動長遠經濟增長。香港擁有許多自身優勢，如能配合制訂針對性的措施，將能吸引更多企業來港設立總部，躍動香港展翅騰飛。

作者戚維之是德勤中國稅務合伙人，張嘉雯是德勤中國高級稅務經理，馮曉嵐是德勤中國稅務經理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[戚維之、張嘉雯、馮曉嵐]

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