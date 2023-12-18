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李華明

李華明：「只可以揀橙」的必然結果

【明報文章】本人早前宴請幾名在觀塘服務多年的區議員，由年資30多年、20年至12年不等。他們是我多年在地區的好拍檔，全部是獨立非建制的資深區議員。近日，他們的支持者淚流披面，對盡心服務他們的議員顯得依依不捨。經歷過多次建制派的挑戰，他們都能夠連任，可見實力強勁。

可是，在完善地方行政的改制後，選區擴大，地方選區的最高選舉經費限額更增加至近百萬元，試問這類獨立的議員，怎可有能力再選？其中一名曾嘗試爭取提名參選，但最終失敗。難怪他們選區的投票率大幅下滑，因為他們的支持者怎會有心情去投其他不熟悉的候選人？

區選投票率見新低的主因

早前在報章看到立法會議員狄志遠與政務司長的爭論。狄指今次的選舉，好像市民去水果店只可以買橙，沒有其他水果可供選擇；司長回應表示，這些橙最重要是保證「新鮮」（即愛國愛港）。這意味着想吃蘋果或香蕉的人，便不會去買水果了！這便是今次區議會選舉投票率見歷史新低的主因。

自從1982年第一屆區議會選舉，我一直有參選或助選，從經驗可判斷出，今年這場區議會選舉的宣傳是前所未有，政府和建制社團等更推出不少新的宣傳攻勢——

（1）大搞選舉繽紛日與夜活動，更有各大電子傳媒製作大型戶外音樂會；（2）很多老中青歌手和藝人粉墨登場，鼓勵市民投票；（3）給予長者中心2萬元資助，安排專車接送長者往投票；（4）免費開放多個博物館；（5）政府建築物包括消防局，都掛滿宣傳區議會選舉的物品；（6）公眾地方掛滿橫額、彩旗及直幡；（7）近乎所有法定機構都全力協助宣傳；（8）多次呼籲公務員投票；（9）住在內地祈福新邨的港人，獲安排免費乘專車到關口投票；（10）投票前數天在各大報章頭版，刊登主要由中資機構贊助的廣告，呼籲市民投票。

政府一邊廂強調，投票率高與低並非用作評價選舉制度，或市民的參與程度；但另一邊廂，則花了空前龐大的人力、物力和金錢，以鋪天蓋地方式宣傳選舉。這做法不是有點矛盾嗎？

其實，政府一直在做「期望管理」工作，心裏亦明白沒有泛民參選，支持泛民的選民根本缺乏動力去投票。我估計即使有泛民參選，這類市民也沒有多少會投票。可是，政府絲毫不給予他們入閘機會，政務司長更坦白說出，他們仍然沒有改過自新，連道歉都沒有，怎可能讓他們參選；要用多些時間再看他們的表現，看他們是否真的愛國愛港！

2019年區選結果異常 選民全被誤導？

陳司長好像忘記了，民主黨代表曾步入中聯辦，與中央達成政改協議，使立法會選舉有進一步的民主化，民主黨亦因此而被抗爭者和激烈黨派猛烈攻擊！同時，他也忘記了民主派在立法會及地區也貢獻良多，卻只憑2019年風波便關掉他們的參選之門！我對2019年的風波也有不滿，特區政府和部分泛民人士各走極端，暴力場面失控，雙方都有責任！

我也同意2019年區議會選舉的結果絕對是異常的，投票率竟有七成以上，市民有耐性地排隊個多小時投票，有實力的建制派區議員差不多全軍覆沒。政府為糾正這不正常現象，因此推行今次的完善制度；但最關鍵的問題是：難道該年近300萬投票的選民全部被誤導？

政府的結論是大幅減少直選議席，美其名是揀選愛國愛港的人參選，骨子裏是操控了提名關卡，最後連新思維、民主思路和實政圓桌的人都很難參選！

其實至今，有些問題政府仍未提供答案——

（1）為什麼投票日電子選民登記系統只壞了半個小時，最後投票時間竟增加一個半小時，而不是半小時？

（2）投票日晚上7時30分後直至投票結束之間的投票率未有公布？

（3）今次為宣傳選舉的總開支，總共是多少？

最重要是觀察新區議員表現

最後，我也同意特首強調大家要拭目以待，最重要是觀察新當選的區議員，在新區議會制度下的表現。但由於直選選區擴大、間選和委任議員並非全部是市民所熟悉，將來市民如何能夠找到議員求助或反映意見？議員又能否提供貼地的服務？我們真的要放長雙眼看看。

作者是立法會前議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李華明]

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