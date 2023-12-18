閻小駿、郝詠、李拉：關於提振香港發展新動能的若干思考

能級（energy level），是由量子物理學而來的概念；引伸到社會科學領域，發展能級指某一經濟體對區域整體所具有的影響力、領導力及輻射範圍。發展能級躍遷，不能單憑經濟體量的成長，必須依靠發展動能優化、生產力屬性革新、新興產業集群壯大與經濟輻射能力擴增。實現這些目標，均需以創新為引領的經濟發展新路徑。

在21世紀的今天，人類正站在工業革命和信息革命以來又一輪生產力革命轉折點上。基於創新科技、高精尖技術和高端製造的新質生產力，將從根本上提高生產效能、改變社會生態、重塑人類生活；但另一方面，新質生產力的發展過程並非簡單的線性積累，往往是經過長期而緩慢孵化後，突然產生指數式、爆發式增長。因此，提振以新質生產力為基石的新發展動能，對穩定的政策、法治與宏觀經濟環境有着很高要求。

新質生產力強調不同產業之間的融合協同，其發展將促使產業間界限模糊化，創造新的供需網絡和生產模式。同時，新質生產力改變傳統的集中式、工廠式生產，形成更分散與靈活的生產結構，具有全新空間特徵。隨着數「智」經濟、物聯網、大數據蓬勃發展，勞動者與管理者均可以實現更高水平智能化，推行全流程靈活佈局、精細管理和協同合作。這些變化，必然催生與之相匹配的新型勞動關係、經濟關係和社會關係，對經濟協同、政府管治和社會管理水平提出更高要求。

穩定現有支柱產業 引導資本投入新興產業

新質生產力是產生於創新，以創新促進創新的經濟發展「元」推動力。通過關鍵技術突破，新質生產力透過產業鏈接和融合，將創新傳導到相關產業群，進一步促成多領域、高層次創新的「鏈式反應」。因此，新質動能具有強大的自我擴散力和影響力，能帶動整個經濟體系升級和轉型，產生持續增長動力。政府吸引和留住新質生產力產業，更加需要提供適宜的軟環境，包括穩定的政策預期、開放的經濟體系、完善的配套建設、法治環境及智力支持體系等。

以新質生產力為引擎驅動的高質量發展，亦促進公共財政良性運轉，有利於從「土地財政」到「創新財政」的轉型。依託對技術創新和高附加值產業的稅收，政府可獲得更穩定及更可預測的財政收入——這不但可促進香港經濟多元化、降低市場波動周期對整體經濟的傷害，亦可為經濟長期發展提供健康的動力源。

我們認為，穩定以金融、服務和物流運輸為核心的現有支柱產業，同時積極引導資本和企業投入創新型未來新興產業，逐步實現傳統支柱產業與未來新興產業的融合發展，是提振香港發展新動能、推動「由治及興」進程的可行路徑。

法治體系乃核心優勢 須倍加珍惜

鞏固戰略性的支柱產業，可保障特區公共財政穩健，亦將鞏固香港在全球產業鏈中的地位與作用，有助香港適應全球經濟新常態、從容應對全球經濟變局，保持國際競爭力。構建創新型未來產業，則可在全球經濟日益依賴於技術進步的今天，通過將科技創新轉化為產業能量，開闢香港新的經濟增長極，提升產業鏈附加值，在全球新經濟圖景中保有領先地位。本港知識產權保護體系及與普通法銜接的法治體系，是構建創新型未來產業經濟的核心優勢，必須善加利用、倍加珍惜。

傳統支柱產業與未來新興產業的融合發展，要求積極整合升級支柱產業，全力孵化培育未來產業。在這方面，生物科技、高端製造和精密製造，是不可忽視、不可或缺的關鍵領域。人工智能和大數據在金融、醫療服務、物流等多個傳統支柱產業領域，具廣泛應用前景；在完善的個人隱私及其他法律保障體系下，香港有實力發揮協同創新領導作用，主導開發適應21世紀需要的智能分析工具和解決方案。在先進製造和機器人技術等領域，香港亦已展現出巨大發展潛力，傳統與未來產業的融合發展大有可為。

建五大產業集群 促進經濟結構多元發展

香港的高質量發展，有賴於構建完備的新質生產力產業生態系統。我們認為，為此目的，建設和鞏固五大新質生產力產業集群尤為重要。一是鞏固國際金融產業集群，這需繼續深化金融市場監管、提高透明度和公平性，增強投資者信心。鼓勵金融科技發展，提高金融服務效率與便捷性，並擴大金融產品與服務範圍。此外，通過與內地金融中心合作，擴大香港在內地金融市場的影響力。促進資本市場深化和多元化，吸引更多國際投資者和金融機構入駐，增強香港金融市場活力。

二是興建國際算力產業集群。隨着數字經濟迅速發展，算力已成為新的經濟增長引擎。建設國際算力產業集群，對於促進經濟多元化、減少對傳統產業的依賴至關重要。同時，國際算力產業集群為創新型未來產業發展提供基礎算力保障，將極大增強香港在亞太乃至全球的科技競爭力。

三是構築中間試驗產業集群。中間試驗產業集群旨在提供一個實驗和驗證新技術的平台，這對於處於研發階段的創新技術尤為重要。通過提供資金支持、物理空間和技術資源，促進中間試驗產業集群建設，將有力促進學術界、研究機構和企業之間的合作，吸引內地及全球科研成果在港落地，提振技術轉化動能，提升香港在區域內乃至全球範圍科技領域影響力。

四是建立技術交易產業集群。通過建立健全技術交易所、創新基金和其他機制，技術交易產業集群促進知識產權和技術成果交易，為科技創新提供市場化平台。技術交易產業集群的建立，不僅能促進科技成果商業化、提高研發投資回報率，亦可增強香港與內地技術交易市場聯繫，為本地企業提供更廣闊的市場與合作機會，吸引更多國際投資者參與香港技術市場。

五是發展創業服務產業集群。創業服務產業集群的目標是為初創企業提供全面支持，幫助其快速成長。在創業服務方面，孵化器和加速器可向初創公司提供關鍵指導和資源支持，幫助他們快速成長和實現商業化。創業支持服務為初創企業提供市場進入策略、管理培訓、融資途徑和網絡構建支撐。創新平台和共享空間，則促進創業者和研發人員合作、交流，幫助他們共享資源和知識，加速創新過程。

建設完備強勁的新質生產力產業生態體系，關鍵在於平衡舊有經濟結構與新興產業的發展需求，並在轉型過程中保持經濟社會穩定和社會廣泛接受。我們相信，以上述五大產業集群為基礎的新質生產力產業生態體系，定能促進香港經濟結構向多元化方向發展，提高香港經濟整體抗風險能力，有助於保持香港在全球經濟中的競爭力及在區域經濟中的影響力，為香港高質量發展和長期繁榮穩定，提供強而有力的驅動引擎。

作者閻小駿是港大中國制度研究中心總監，郝詠是港大中國制度研究中心碩士研究生，李拉是港大中國制度研究中心博士研究生及高級研究助理

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[閻小駿、郝詠、李拉]