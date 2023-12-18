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2023年12月18日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：急拔「安倍派」後 岸田政府還能撐多久？ ／文：林泉忠
聞風筆動：中央對區選真滿意 李家超述職「有貨交」／文：李先知
烈顯倫：「權力分立」在香港是一紙空文嗎？
閻小駿、郝詠、李拉：關於提振香港發展新動能的若干思考
李華明：「只可以揀橙」的必然結果
筆陣：急拔「安倍派」後 岸田政府還能撐多久？ ／文：林泉忠
【明報文章】這是永田町——日本政治中樞——多年來罕見的大地震！
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筆陣：急拔「安倍派」後 岸田政府還能撐多久？ ／文：林泉忠
聞風筆動：中央對區選真滿意 李家超述職「有貨交」／文：李先知
烈顯倫：「權力分立」在香港是一紙空文嗎？
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