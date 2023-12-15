聞正聲：國際盛事浪接浪

知名機構在港舉辦活動

首先，讓我們先認識FII是什麼。總部設在沙特的FII，是一個擁有自設投資部門的國際非牟利基金會。翻查資料，其使命只有一個：影響全人類。FII致力於為四大範疇，包括人工智能（AI）和機械科技、教育、醫療及可持續發展，為人類作出貢獻。FII研究所由一個獨立董事會管理，成員包括公民領袖、創業先鋒和著名學者。研究所的願景是匯聚最聰明的頭腦和最有前途的解決方案，希望創造出有目標的現在和有希望的未來。

自2017年起，FII每年都在沙特利雅得舉辦未來投資倡議大會，探討影響全球的政經議題和大趨勢。今年10月底，FII在利雅得舉行高峰會，匯聚了全球6000名領袖、投資者、專家、學者和創新者，規模之大、號召力之強，不言而喻。

FII選擇在港舉行首屆「PRIORITY亞洲峰會」，正正反映香港作為全球其中一個最具競爭力和自由的經濟體的吸引力。誠如FII研究所行政總裁Richard Attias指出，香港是全球商業中心，多元文化的背景令它成為峰會舉行場地的不二之選。

東方之珠更璀璨

正如特首李家超所言，FII研究所選擇香港作為首次在亞洲舉辦「PRIORITY峰會」的場地，重視香港是唯一聯通內地和國際的國際金融中心。

「PRIORITY亞洲峰會」不是近期唯一在港舉行的國際性活動。屈指一數，國際結算銀行（BIS）在香港舉行的高級別會議，早前剛剛結束；再往前看一下，9月份有一帶一路高峰論壇，10月底有金融科技周，11月初則有國際金融領袖投資峰會。而踏入12月，香港還將舉行多項國際盛事，包括被譽為資訊和通訊科技業界「奧斯卡」的亞太資訊及通訊科技大獎；美職聯的國際邁亞密剛落實明年2月展開亞洲之行，而香港正是行程第一站，足證香港的魅力。邁亞密班主之一碧咸與隊中多名球星，包括阿根廷球王美斯將隨隊訪港，勢必掀起一番足球狂熱。

一連串盛事接踵而來，足證香港作為國際金融中心和國際大都會的地位舉足輕重。我們常說「有麝自然香」，對國際社會而言，香港的吸引力明顯——盛事一個接一個，全部都是「說好香港故事」的實證。反而，港人有時會妄自菲薄，部分甚至喜歡「唱衰」香港，這些都不必要。

我們應該繼續在不同界別善用自身優勢，力求創新，保持競爭力。香港，還是那個充滿活力和競爭力的香港，還是那一顆璀璨奪目、閃耀全球的東方之珠。

作者是時事評論員

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