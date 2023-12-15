鄭泳舜：告別劣質劏房 取決於眼前執管力度

在短期內，筆者認為當局必須檢視差估署專責小組和特遣隊工作及人手，透過跨部門合作，加大力度巡查及檢控違法的工作，制定更高的績效指標，甚至研究加重違例罰則，也不為過。

未做好劏房數據統計

筆者在今年11月底立法會大會提出相關口頭質詢，政府回覆顯示，劏房租管實施近兩年來，差估署只收到2.35萬份租賃通知書。其實新條例實施以來，以兩年租期計算，當局應收到11萬份租約通知才對；現在卻僅有五分之一，筆者對此非常不滿意。換句話說，有逾8萬劏房業主視法律如無物，甚至可能是知法犯法，公然不按法定要求向差估署提交租賃紀錄。這等於有8.6萬個劏房租戶沒有得到《業主與租客（綜合）條例》下的應有保障！

有關法定保障頗多，包括業主須在指定期限內向租戶送達書面租約，及有加蓋印花的租約；首個租賃期內不得加租，但在進入次租期時可加租，租金升幅不得高於差估署租金指數百分比變動，上限為10%；法例又規定業主不可隨便收回處所，只能在5個情况下容許等。

試想，有五分之四的現存劏房，業主都不提交租賃通知書（AR2）。劏房地址、租金、面積；究竟是板間房、太空艙、閣樓或牀位等；有否提供獨立廁所、獨立廚房及窗戶等資料，這些原是租賃通知書內業主須提交的資料，政府卻只掌握當中五分之一相關資料，這如何規管呢？如何找出劣質劏房呢？再衍生AR3、AR4表格，期望由租戶提交資料或舉報，找出違例情况的成效當然大打折扣。筆者一向認為不應把調查違例個案的責任，側重在租客身上。

差估署執管工作 未如人意

其實，當局在2.35萬份租賃資料中，已取得一些重要數據，包括閣樓、太空艙、天台屋、板間房數目，但當局似乎都未想披露具體數字，回應質詢時只提及收到的表格，顯示大約有2.3%屬非房間類別的劏房。換句話說，有541個單位屬此類別。筆者問具體數據的原因，是想了解這些最有機會屬劣質劏房類別的單位，不同類別總數有多少，期望日後隨着收到的租賃通知增加，當局會仔細交代。

但目前看到，由於AR2回收率偏低，差估署於2022年1月法例生效時，已成立50人專責小組，其後設立12人隊伍的特遣隊，又有6支區域服務隊輔助宣傳及接收查詢。從衡工量值角度看，筆者認為差估署處理劏房租管執管的工作，是未如人意。

當局提到差估署已就違例個案，成功檢控28名業主，另有26宗正等待聆訊；還有588宗正在調查；有71宗個案，署方正等待律政司意見。於2024/25年度，差估署亦會抽查1000個劏房業主，要求提交租賃資料，以確認他們處理的租約是符合法例要求。

筆者希望當局多以跨局協作方式，檢討現有處理劏房的工作隊人手分工及手法，加大支援差估署工作，以便更主動識別、調查及跟進涉嫌違例個案，加大執行能力；當中也不應排除考慮增加對違例業主的罰則。今年11月，有6人因沒有提交AR2而被定罪，其中5人合共罰款只有7000多元，每人平均只付1000多元罰款。但按現有法例，若有人忽略或拒絕遵從提交AR2規定，可判處最高罰款1萬元及監禁3個月，另該罪行持續期間每一日處罰200元。縱觀現有判刑個案，當局可考慮增加罰則，包括探討若是同一業主再次被檢控相同罪行，應有更嚴厲罰則，或增加持續罰款金額。

盡早起步 取締劣質劏房

另一方面，取締劣質劏房，最重要是安置受影響的租戶。當局說明在未來10年可興建41萬個公營房屋；去到中長期，大部分公營房屋供應到位時，屆時就有底氣推出大刀闊斧取締不合標準劏房的措施。筆者估計當局的取締時間，極有可能在未來5年後，因為未來5年，當局只能提供14萬個公營房屋單位，要到2029至2034年，即後5年，才會提供餘下26萬個單位。

筆者認為既然已有兩萬個過渡房屋，而到2025年高峰期，供應3萬個簡約公屋單位，當局不妨選擇盡早起步，由少到多，逐步取締劣質劏房。在這工作啟動之前，當局必須透過做好執管，對現有劏房情况掌握更為徹底，否則日後推行的進一步規管或登記工作，都會變得徒然。

作者是立法會議員

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[鄭泳舜]