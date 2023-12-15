江玉歡：精細化、個性化與專業化是實現成功基層治理的方向

單一治理模式 難應對多元需求

早前，改制後的首場區議會選舉落幕，新制度令人有新期待。如今香港從3年疫情之後逐步甦醒，然而社會已悄然發生改變，這對政府施政提出了新要求，也對包括區議員在內的「市民聲音的代表」有更高要求。那麼，這一高要求究竟體現在什麼方面？新制度如何能夠帶來更好成效？

總的來說，我們仍需要將視線放回香港基層社會本身，即實事求是、因地制宜。社會是一個動態系統，不斷變遷；單一的治理模式難以應對多元需求。個性化與專業化治理，有助於更全面了解每個社區的實際情况，更及時地回應各種挑戰，例如應對新興社會問題、應對人口變化，與應對經濟發展帶來的挑戰。

首先，香港地域性的差異明顯，不同地方的經濟水平、社會發展狀况和人口結構，都有所不同。同時，香港是一個多元文化和多族裔社會，不同區域、社區甚至家庭，都可能有獨特的需求和價值觀。

這一不可改變的現實，決定了未來基層治理工作一定要因地制宜，根據不同服務區域，提供更加個性化的服務，制訂更加精準的政策。例如，老年人可能需要更多健康和社交服務，年輕人可能更關注教育和就業機會，而殘障人士可能需要無障礙設施和輔助技術的支持等。以香港本地來說，深水埗區最突出的特徵是長者聚集及舊區改造問題較為突出，如此當區居民對安老服務的需求旺盛，大廈維修、舊樓維護等求助會較多等等。服務當區的區議員、政府民政專員及駐紮該區的社團組織，應當多做此類問題的實地調研，熟悉基層安老方法和思路，了解樓宇問題解決方法，以及善於與當區長者溝通等。

以此為對比，當面對類似奧運、啟德這類地區時，這兩區的新來港人士聚集較多，就要求當區基層工作者應當有較強的普通話溝通能力，了解香港與內地的聯繫與區別，主動幫助新來港人士融入本地社區。當然，上述例子只是淺顯地將香港基層不同側面表述出來，現實情况將更加複雜；對於未來基層治理工作，需要細之又細、精之又精，因為沒有一個統一標準和答案可以一一應對複雜的基層問題。

構建「政府主導-公私合作-社區參與」模式

更深入地講，一直以來香港基層治理存在資源利用效率不高的問題，其表現為資源匹配度不高及資源分配不均，從而造成不可避免的資源浪費。當服務能夠精確地滿足市民需求時，可避免資源浪費和重複勞動；市民能夠更快速得到所需服務，提高服務的及時性和效率。當公眾感受到政府對其需求的關注和回應時，可讓市民感受到自己的聲音被聽到和重視。個性化和精細化的公共服務，可以增強市民的參與感和信任。

此外，在運用精細化和個性化服務理念與方式應對基層問題的同時，區議員及政府基層工作人員更應加強自身專業能力，同時將不同專業人士吸引至社區，回歸基層，實現基層服務的專業化。

目前香港面對的許多基層問題，已難以僅僅依靠提供行政類服務的區議員或民政專員解決，而應配備各行業的專業人士，譬如專業的建築師參與改善社區規劃、專業的長幼護理人士協助社工提供照護服務、專業的心理諮詢師進入社區參與社區心理諮詢講座等，這是一直以來本港基層社區缺乏的部分。在將來，理想的社區治理模式應當由全社會不同部分共同參與，從而形成「政府主導-公私合作（專業人士及企業）-社區參與」的模式。

政府不應做「社區供養者」

總的來說，地區基層治理是特區治理的重要組成部分，是落實一國兩制方針的重要途徑。良好的基層社區治理循環，應當涵蓋高效的公眾參與、保障社會經濟效益、提高社區服務的供給效率，及落實政府執政意圖等，令社區這一微型社會實現自我循環能力。政府在其中的作用，應當是有效引導者和基本托底者，而並非社區的「供養者」，即政府應當運用方法激發社區自身活力。而區議員在其中的作用，更應當是有效連接市民與政府的紐帶，應當成為一個推動實現良好社區治理的「催化劑」。

區議員應當做具備一定專業素養的「萬金油」，即要求的是綜合素質，以及與社會各界的聯繫能力。在香港社會的背景下，區議員更應當致力推動實現社會多樣性和變化，推動基層治理更為靈活、個性化的發展，進一步增進社區凝聚力和穩定性。

通過此次區選當選的的區議員群體，是未來4年香港基層問題能否改善的關鍵角色。能否真正傾聽市民心聲、協調處理當區問題，以及真正落實習近平主席去年來港的囑託，想必會受到社會乃至海內外不同視角的關注。認清當前問題，借勢新制度，並結合實事求是的為民服務態度，及不斷增強的專業能力，堅持一切為了人民，如此，4年之後想必成績不會太差。

作者是立法會議員

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[江玉歡]