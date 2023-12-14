陳帆川：香港人應否《不要看新聞》？

最近偶爾讀到一本2020年出版的書，名叫《不要看新聞》（Stop Reading the News）。瑞士作者Rolf Dobelli是一名商人，他自言在17歲時幾乎患上「新聞成癮症」，每逢周末都到圖書館讀報紙，了解國際大事，希望自己成為視野廣闊的智者。這也是很多教師鼓勵學生閱報的原因。

到了互聯網時代，他索性將屏幕保護程式設定成滾動的新聞標題，唯恐錯過任何一則新聞；直至發現自己集中力下降、時常焦慮，才驚覺自己不得不改變習慣，並在2013年起向公眾提倡不要看新聞。

他認為新聞嘩眾取寵、負面內容居多，無助讀者了解事實之餘，也影響精神健康。他列舉幾個大學研究報告，指出看新聞太多和太碎片化，會影響腦部發展、削弱專注力、危害深入思考和深入閱讀的能力。這裏要指出一點：資訊碎片化不全是新聞的問題；社交媒體改變用戶習慣，應負上首要責任。

他也提到，讀新聞其實無助改變世界，我們只是旁觀者。今日讀到驚天動地的新聞，當下月或下年回想，你可能連記都記不起來。他認為如果不想跟社會脫節，每周讀一次新聞節錄足矣；若要幫助受難者，則直接捐錢。

瑞士作者倡細讀「真新聞」 戒零碎資訊

他建議人們與其走馬看花地瀏覽數以百計的題材，不如花時間集中發展巴菲特（Warren Buffett）和早前逝世的芒格（Charlie Munger）所提出的「能力圈」（circle of competence），簡單來說即是能人所不能的專長。作者舉例：倘你即將做大手術，一名醫生以廣讀新聞自居，另一人則花大量時間讀醫科書，你選哪一個？

話雖如此，作者並無否定媒體的「第四權」角色。他認為深入挖掘、能夠解釋事件前因後果的真新聞（real journalism），仍然值得細讀；公眾要戒掉的是零零碎碎的資訊（the news）。

套用在香港，什麼是真新聞？什麼是垃圾資訊？舉例：周庭「棄保」是國際新聞，大家比較一下各家本地媒體採用的標題及跟進報道，便一目了然。新聞自由等於身分證一樣在大家袋中，已經擁有，關鍵是大家有沒有聰明地選擇。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]