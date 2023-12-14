明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：香港人應否《不要看新聞》？

【明報文章】愈來愈多人強調自己不愛看新聞，質疑「今時今日嘅新聞都仲好信？」部分人認為社會新聞可以看，但大是大非的新聞則看來無謂，因為每家媒體都有立場。這是否事實？

最近偶爾讀到一本2020年出版的書，名叫《不要看新聞》（Stop Reading the News）。瑞士作者Rolf Dobelli是一名商人，他自言在17歲時幾乎患上「新聞成癮症」，每逢周末都到圖書館讀報紙，了解國際大事，希望自己成為視野廣闊的智者。這也是很多教師鼓勵學生閱報的原因。

到了互聯網時代，他索性將屏幕保護程式設定成滾動的新聞標題，唯恐錯過任何一則新聞；直至發現自己集中力下降、時常焦慮，才驚覺自己不得不改變習慣，並在2013年起向公眾提倡不要看新聞。

他認為新聞嘩眾取寵、負面內容居多，無助讀者了解事實之餘，也影響精神健康。他列舉幾個大學研究報告，指出看新聞太多和太碎片化，會影響腦部發展、削弱專注力、危害深入思考和深入閱讀的能力。這裏要指出一點：資訊碎片化不全是新聞的問題；社交媒體改變用戶習慣，應負上首要責任。

他也提到，讀新聞其實無助改變世界，我們只是旁觀者。今日讀到驚天動地的新聞，當下月或下年回想，你可能連記都記不起來。他認為如果不想跟社會脫節，每周讀一次新聞節錄足矣；若要幫助受難者，則直接捐錢。

瑞士作者倡細讀「真新聞」 戒零碎資訊

他建議人們與其走馬看花地瀏覽數以百計的題材，不如花時間集中發展巴菲特（Warren Buffett）和早前逝世的芒格（Charlie Munger）所提出的「能力圈」（circle of competence），簡單來說即是能人所不能的專長。作者舉例：倘你即將做大手術，一名醫生以廣讀新聞自居，另一人則花大量時間讀醫科書，你選哪一個？

話雖如此，作者並無否定媒體的「第四權」角色。他認為深入挖掘、能夠解釋事件前因後果的真新聞（real journalism），仍然值得細讀；公眾要戒掉的是零零碎碎的資訊（the news）。

套用在香港，什麼是真新聞？什麼是垃圾資訊？舉例：周庭「棄保」是國際新聞，大家比較一下各家本地媒體採用的標題及跟進報道，便一目了然。新聞自由等於身分證一樣在大家袋中，已經擁有，關鍵是大家有沒有聰明地選擇。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

上 / 下一篇新聞