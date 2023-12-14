明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
羅健熙

羅健熙：切勿忘記300萬選民的聲音

【明報文章】新一屆區議會議席分佈，直選、間選、委任的結果出爐，民建聯獨佔三成議席成最大勢力，工聯會、新民黨、經民聯等均有進帳。社會上的討論主要都集中在直選投票率，再次證明無論政府官員如何說直選不一定是最好，在市民眼中還是直選議員跟他們關係最大（不論他們是否有參與投票）；至於間選與委任的議席，討論都沒引起什麼漣漪。

對我而言，看到政府鋪天蓋地、不計成本的宣傳和各式各樣的「鼓勵措施」後，大概就估計到建制派的票基本上都一定會動員出來，結果也一如預期，與2019年區議會選舉建制派得票和2021年立法會選舉投票數字相若，近120萬選民在這次選舉中投票。劉兆佳也評論說，相信建制派的票倉都已經盡出。

官員和建制派的滿足 令人擔憂

政府官員、建制派頭面人物看來都滿意這結果，只有選舉管理委員會主席陸啟康一人斯人獨憔悴。派票系統失靈和後續的加時投票當然令人詫異，我相信他的哽咽和自責是真實的情感流露，但為何現時指向需要「問責」的，好像只得選管會主席，而不是負責實際處理選舉相關事務、或負責電腦系統的問責官員，這已超越我能理解的範疇了。

回說近120萬的投票人數，我覺得能把建制派的票全數動員出來，的確是能人所不能，但看見官員和建制派的滿足，也着實令人擔憂。我在這版都曾經寫道，現屆政府好像把自己包在一層又一層的「自己人」的泡泡中（如《施政報告》的「地區諮詢會」是受政府邀約參與、行政會議前的示威接信安排被永久取消等），把不是自己人的聲音隔除在外；若滿足於自己的成功動員，而忽略了逾300萬沒有投票者，以及另外那些沒有登記成為選民的市民，其實都是相同的、滿足於活在舒適圈裏的狀態。

鼓勵參與社會事 要讓市民放心提意見

即使我對很多政府施政方針存有疑問，我仍然認為政府本身就應有廣納不同光譜的聲音和意見的責任；我也仍然相信，若政府展現出可以容納，甚至鼓勵「非自己人」的不同意見可自由提出，市民對政府的怨氣和不滿可以疏導，社會的分化和矛盾就有機會稍為放鬆。可是，這部分實在需要政府官員的調整。上星期，李家超在電台節目中說，「社會上出現的軟對抗，包括稱政府只重視國家安全而不理會其他議題」、「有人假借一些民生問題，例如經濟或土地房屋等，令人不容易察覺」。印象中我沒有怎樣看到一些認真的評論說政府只重視國安到「不理會其他議題」，普遍而言都會同時討論政府在其他議題上的工作，認同與否則作別論。至於對民生問題的評論，為何會被他視作「假借」而非真誠的討論，也實在無法明白。誠然，一直都有些評論說，政府說太多國安和軟對抗，給市民的「觀感」好像有點過分偏重了，但若將這些市民的感受也一併視為軟對抗，而要特首親自回應，也實在沒有需要，恐怕亦會再強化了那種觀感。

香港現在面對大量困難，各項社會政策均需要更多重視和珍愛香港、而又願意提出意見的人集思廣益。要鼓勵市民共同參與和向政府建言，亦需要讓他們放心提意見，而不是語焉不詳地說有人「假借」民生問題做文章云云。政府說區議會改制「是愛國者治港最後一塊拼圖」，現在由上至下的體制都牢牢掌握了，政府會鼓勵並提供更大的空間讓市民參與到社會事務裏，還是想市民只是站着看、以「剝花生」的心態看待政府施政？主導權始終掌握在政府自己手上。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]

上 / 下一篇新聞