管浩鳴：有決心「完善行政程序治理」嗎

「良政善治」下 怎達至公義

過去墮入爭拗的漩渦中，「程序公義」只是政治工具，不是法理；現在講求「良政善治」，並要切實排解民生憂難。昔日的「公義」沒有為民生帶來益處，濫用司法覆核更令香港蹉跎不少歲月，10年又10年，香港再沒有多少個10年發展期可以浪費了。

就如早前有媒體報道，2013年恒基地產向博愛醫院捐贈一幅屯門藍地用地，興建全港最大型安老院舍，預計可提供1400個長者宿位，當中六成屬社署資助宿位，但到今年9月才舉行動土儀式，預計2027年投入運作，整個發展期長達14年。城規會約於2015年已完成審批該地，不過由於涉及修改地契條款和各項「走程序」步驟，往往要花5至6年完成，才可以開展工程招標等程序，發展進度被拖慢。

筆者服務的機構亦有類似情况出現，2016年新鴻基地產向聖公會捐出一幅位於元朗的地皮，用作興建一幢由特殊幼兒中心、青年宿舍及護理安老院三合一組成的跨代共融綜合服務大樓。整個項目預計建築費3億元，原擬2019年開始施工，2022至2023年啟用。惟事與願違，現時還在「走程序」中，施工動土未有時間表，相信造價亦要翻幾倍。

筆者一直專注於社福及教育發展，過去協助聖公會與政府周旋於不少籌建項目，當中主要負責該項目的局長是十分「上心」；但有關項目涉及其他局的主事官員，則擺出「愛理不理、拖得就拖」的姿態，更加沒有更高層官員協調，所以很多項目拖了十年八載。

此外，我們亦經常聽到政府使用「地盡其用」一語，但往往名不副實——閒置土地多不勝數，就是因為在「走程序」之中。某些步驟上，政府思維十分頑固，例如一定要招標後才可拆除原有土地的建築物；但其實為節省時間，在不影響「程序公義」下是可以同步處理。結果又被業界斷症為「拖延症候群」，往往建築造價開支又再飈高。

政府提供誘因與政策推動是為民心；非牟利機構承擔營運是有愛心；地產商捐出土地更是有良心。大家心連心，希望為民解憂，但是在「走程序」過程中諸多阻滯，並且好像「孤軍作戰」一樣，難以解決問題。最終，非牟利機構與地產商再多的意志都會被磨滅。

2018年發展局成立精簡發展管制督導小組，研究如何統一及理順各項審批標準；於2021年，有立法會議員在會議上就工作進度及成效發出提問，顯然當局當時的答覆難免叫人擔心，該小組的工作未能有效發揮出加快程序的作用。但隨着特區政府換屆，以「提量、提速、提效、提質」為方針，大力造地建屋，對於一些不合時宜或過於冗長的法定或行政程序，逐步撥亂反正。

冀政府勿再抱官僚作風

今年7月立法會通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，草案修訂了6條主體法例，精簡了城市規劃、收回土地、填海、道路和鐵路工程等法定程序，並提出多項加快發展進程的措施，例如精簡《城市規劃條例》下的製圖步驟以加快規劃過程。惟光靠修例顯然不夠，當局若不全面理順部門之間行政程序，整體審批效率難以改善。

筆者期望各政府部門別再抱持官僚作風、緩慢處事，否則無論再成立多少個類似小組、委員會或什麼組織機構，結果都只會是加劇架牀疊屋的架構、製造更多可用作藉口的名目，對實際解決問題沒有助益。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]