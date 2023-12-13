周棨洭：區選順利舉行 社會共同努力為良政善治續新篇

投票率符預期 仍有向上空間

是次區選直選投票率達27.54%，社會對投票率的預測符合結果。坊間有不同人認為已取得較高投票率，亦有部分人持相反意見。筆者對於投票率高低，先不下定論。是次投票率反映特區政府和愛國力量發動了所有支持者投票，站在堅實的愛國者及傳統建制陣營立場上，並不難理解認為已取得較高投票率。

事實上，筆者認為中央及特區政府不會自我陶醉地看待投票率；在地區架構重組過程中，以及當社會已回復安定時，未必會有吸引力令市民投票。再者，新選制肯定會被過往擾亂香港秩序的殘餘勢力所抵制。因此筆者認為看待投票率高與低，應考慮社會普遍狀况，而非再受西方主義控制本港政局發展。

香港踏入由治及興階段，過往本港一直能夠保持繁榮穩定，從來不是倚賴西方的一套民主政治。回歸前的大部分時間，香港上至總督，下至市政局、區議會，都以委任及間選為主，才能造就香港「東方之珠」神話。本港優勢是在經濟及資本市場上一直擁有高度自由；回歸後中央及特區政府從來沒有對香港資本市場做出任何不合理箝制及損害。香港社會一直是「搞經濟，不搞政治」，亦應該如此。所以筆者深信，隨着良政善治及地區治理在未來逐步落實，屆時各政團的成績表將反映於下次選舉的投票率中。

旋即解決電腦故障值得欣賞 亦需檢討

電子選民登記冊系統在當天故障約1個小時，要改由人手發選票，並延長投票時間至午夜12時。由故障至全港各票站改為紙本，只耗時約1個小時，反映公務員有迅速應變能力，及選委會有周全的應變措施；加上全港票站延長開放至午夜12時，從開啟票箱到完成點票，逾20小時工作時間，確實值得欣賞。但面對電腦系統在過往幾次選舉都出現故障，加上耗資4480萬元，確實有需要檢視系統，以及必要時需向供應商追討責任。

幸好的是，本次選舉未因系統故障而出現不公平、不合理情况，但確實對於完善選制後的第一場區選帶來遺憾，少不免影響投票率，導致多個政黨指選情受系統故障影響，要求政府徹查事故原因。引述《明報》報道，選舉處於2021年就電子選民登記冊系統的設計、供應、實施和維護招標，該年1月批出價值約4480萬元的合約，中標承包商為「Varmeego Solutions Limited」。承包商絕對有責任交代事件、為事件賠償，並且重新招標。

隨着完善選制及地區治理，愛國者治港已在港得到充分實現。筆者認為愛國陣營需透過思想教育或政治聯繫工作，擴大支持面；而最能夠增加支持者的，就是提升市民在各項民生政策中的獲得感和幸福感。能夠擴大支持面，就意味能夠增加市民的政治參與。筆者堅信，未來選舉即使無反對派參與，投票率也會上升——只要行政、立法、司法及地區治理班子，包括區議會及關愛隊等攜手合作，做好治理工作。

最後，這次選舉沒有2019年區選充斥的抹黑攻擊、對立撕裂和暴力威脅，候選人認真比併服務成績和建設社區的政綱，讓選民可以做出真正有意義的選擇。這次選舉進一步鞏固愛國者治港的健康選舉文化，有利未來區議會和政府共同努力改善社區環境，提供更好服務，解決地區居民關心的問題。這次選舉顯示市民支持愛國者治港的新選制和地區治理體制，期望社會穩定向前，開創由治及興新局面。

作者是香港青年時事評論員協會成員、東區青年發展及公民教育委員會委員

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[周棨洭]