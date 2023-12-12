歐陽五：中歐不妨用共識解分歧

筆者以為今次峰會的重要意義，是中歐之間確認了三大共識。

中歐峰會確認三大共識

第一，要溝通對話。事實上在歐盟內部，呼籲與中國對話的聲音實則比「去風險」的聲量更高。這種聲量對比，亦表現在歐洲的實際行動選擇上。自去年底以來，中歐官方交往呈現明顯回溫態勢，進一步積累了對話的共識。歐盟「雙主席」近一年時間內各訪華兩次；而中歐在環境與氣候、數字、漁業、海洋綜合管理、經貿、戰略、能源等領域的高層或高級別對話，亦相繼開展。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利今年4月發文稱，必須繼續與中國開展對話，全球問題的解決離不開中國的參與。於今次峰會而言，中歐能在談判桌上對話，已然是重要成果。

第二，要務實合作。歐盟委員會主席馮德萊恩今次在北京表態稱，歐盟無意與中國「脫鈎斷鏈」。峰會前夕，法國雅克德洛爾研究所（Jacques Delors Institute ）發布報告認為，借助中國實現自身發展壯大，是歐盟必然選擇；呼籲歐方在所謂「去風險」問題上牢守理性底線，奉行更加理性務實的對華政策，加強能源、綠色、科技等各領域互利務實合作。由此可見，歐洲對華理性力量亦在生長。

從現實來看，中歐互為第二大貿易伙伴；2022年，在世界經濟緩慢復蘇的背景下，中歐雙邊貿易額仍再創歷史新高，達8473億美元，同比增長2.4%。對歐洲而言，對華「脫鈎斷鏈」不僅難以實現，更是自身難以承受之損失。

第三，要尋求穩定。經歷過去幾年的低迷後，儘管中歐仍不乏分歧，但穩定雙邊關係，並共同促進動盪的國際局勢企穩，顯然是當前雙方的重要共識。一方面，持續近兩年的俄烏戰爭，已令歐洲身心俱疲，且嚴重拖累歐洲經濟形勢，尋求談判和解的聲音在上升。另一方面，巴以衝突不斷加劇歐洲內耗和政治撕裂。如何解決這些事關全球的重要問題，中歐的思路交織其實在增加。

貿易分歧 更多屬技術問題

當然，不少媒體關注到，歐方在峰會上強調「對華貿易不平衡」問題，亦是歐方此行重點關切。筆者認為，在基於雙方共識的前提下，貿易分歧更多是技術性的問題。

歐盟對華貿易逆差，是由多種客觀因素決定的。歐洲方面，能源、原材料、人力等成本都在攀升，而其對華高科技產品出口則有愈來愈多限制；中國方面，近年的確在汽車、新能源等新興製造領域飛速發展，產品國際競爭力日益增加。對雙方而言，可在共識基礎上協商化解經貿分歧，但要警惕將技術性的問題政治化。

今次中國國家領導人提出，中國願將歐盟作為經貿合作的關鍵伙伴、科技合作的優先伙伴、產業鏈供應鏈合作的可信伙伴。「三大伙伴」的目標定位，顯示出中方對於中歐關係的推進，始終保持積極開放心態。希望歐方能在未來夯實對華共識，釐清「去風險」的政策邊界，與中方相向而行，為世界注入穩定的合力。

作者是時事評論員

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[歐陽五]