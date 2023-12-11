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張鳳儀、葉兆輝

張鳳儀、葉兆輝：請不要「醫療化」學童自殺議題

【明報文章】學生自殺事件成為近期社會關注的一個重大議題，政府的回應是急推校本3層應急機制，及早識別和支援高風險的中學生到明年1月底。計劃成效的關鍵，在乎當局對受助人的認識多寡。

該計劃的第一層，是協助學校及早識別有較高自殺風險，或有精神健康需要的學生，務求優先向他們提供及時和適當的介入。學校會透過校內的跨專業團隊，共同檢視校內有精神健康需要的學生的情况，優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生，向他們提供適時協助，及尋求專業的輔導或治療服務。

3層應急機制 將責任推到學校?

為有需要的學童提供適時醫療和藥物治療是需要的，但要有效地防止學童輕生，需認真檢視學童的焦慮和困擾來源，精準認知和提供有效、實際可行的方案，才會有成效。校本3層應急機制看似是一個理想及適時的方針，惟試問在短時間內，各中學是否已具備跨專業的團隊，能夠辨識有精神健康需要的學生？政府此舉會否把學童自殺的責任，送到學校身上呢？如果當局不正視現今制度下的結構問題，恐怕只是治標不治本。

再者，評估有精神健康需要，又需具備什麼準則呢？「有精神健康需要」，是指有精神疾病嗎？若要合理地評估，跨專業團隊的每名成員是否都各自認識那些學生？現在學生、教師及家長都在追趕課程和成績，哪有空間增加彼此認識，建立朋輩和社交支援系統？

本中心（港大防止自殺研究中心）從學童自殺個案的分析發現，患精神疾病的學生跟沒有精神疾病的學生比例是3：7，即是有七成自殺個案中是沒有診斷過有精神疾病的。因此，要正視學童自殺問題，應要考慮怎樣實際幫到這個群組的學生。

愈要「識別」 愈會隱藏

然而，學童自殺的案主大多數涉及中學生和大專生。他們正經歷青春期，青春期有其心理社會發展的特徵，例如重視自我形象、尋求獨立自主、重視朋輩認同、對事物充滿好奇、情緒容易波動、容易有衝動行為等。

就因為這些特徵，成年人愈是要「識別」他們，他們就會愈隱藏。尤其在疫情過後，校園生活正常化，他們缺少了幾年與師生的磨合，對於自我形象就更為重視，有意或無意間會配合不同場景掛上不同面具——曾經有一中學生在初中時自殺不遂，由精神科醫生和學校社工跟進了一年有多，及後觀察到該名學生「積極」參與學校活動，並建立起新的同學圈子，以為一切理順，專家們決定結案，而該學生就在此時再次選擇結束生命。

筆者深信不是專家們的診斷不專業，而是在「識別」上遇上挑戰，因為該學生知道成年人盯着他，他就刻意隱藏自己，並扮演成年人喜歡的角色，然後瞞騙了專家，在一個刻意安排的日子，結束了自己10多歲的生命。

勿隨便貼「精神健康需要」標籤

年輕人在成長路上有不同考驗，考驗會磨練他們的心理韌性。他們會遇上學業壓力、遇上旁人不合理的期望、遇上朋輩間的衝突、遇上性的誘惑、遇上失望和失敗等等。這些考驗，都是鍛煉他們的解難能力、自律和協商，讓他們長大成人後變得更強大。成年人好應該思考如何陪伴他們經歷這些挑戰，而非隨便給他們貼上「精神健康需要」的標籤。

最近因學童自殺事件鬧得熱烘烘，學校都變成熱鍋上的螞蟻，擔心自己會否成為下一個焦點。有一個學生為嚇唬排斥他的同學，就在校園「企跳」；他入院治理兩周後，學校為免他跟其他學生再次見面而產生衝突，建議他早半小時上課和下課，又在圖書館上實時網課。這些措施只是治標不治本，不能教曉該學生學習與同輩相處和處理衝突。試問這個已「辨別」出來的學生，現時的照顧和輔導又是否合宜、有成效呢？

用真誠和時間建立安全網

要對焦學童自殺的議題，需幫助他們認識自己、培養他們的解難能力、提供發揮的機會；更應建立一個安全網，好讓年輕人在困難時找到可靠的人陪伴成長。

要贏取他們的信任、聆聽他們的聲音，時間和誠意都是一個關鍵，信任方可建立起來。年輕人有時會對身邊人特別敏感，他們總愛試探對方是「處理」還是「關心」自己。成年人時間寶貴，總是選擇用最快的時間「處理」問題，而非選擇花時間關心「人」。

在繁忙的香港，成年人會不嫌棄他們麻煩、不嫌棄他們幼稚嗎？會願意傾聽他們的埋怨、傾聽他們的掙扎嗎？

課程可以縮減，考測可以減少，跟年輕人花的時間則不能少。要拯救學生，安全網應該用真誠和時間去建立。請不要「醫療化」 學童自殺議題，這是一個社會各持份者都需要「認領」（ownership）和參與（partnership）的工程，希望大家為我們的年輕人多走一步。

作者張鳳儀是香港大學賽馬會防止自殺研究中心榮譽院士，葉兆輝是香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張鳳儀、葉兆輝]

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