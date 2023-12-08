區浩馳、陳寧生：從嶼南規劃看生態旅遊走向

筆者作為居於嶼南的政策研究者，除了和當地社群一樣，關心未來的旅遊康樂活動可能會為生活社區帶來潛在影響，同時也認為嶼南的生態旅遊發展走向，很大機會對香港整體城市保育策略的設計產生關鍵作用，值得社會更多關注討論。

嶼南規劃現狀與變數

社會大眾對大嶼山的普遍印象，大致上應該與政府在2017年發布的《可持續大嶼藍圖》總體原則定位相若，即所謂「北發展、南保育」。從廣義上理解，除了機場、東涌、愉景灣和迪士尼等人口和經濟產業密集的地點外，大嶼山島上的鄉郊和曠野大致上都被視為嶼南，至近年約有1.8萬人生活於此。隨後在2020年公布的《大嶼山保育及康樂總綱圖》，則進一步針對嶼南的細分地區的生態文化資源特色，歸納出一些潛在的生態旅遊方向，特別是建議在貝澳、芝麻灣、長沙、水口和石壁一帶，即按地理位置區分的狹義嶼南地區，建設「南大嶼生態康樂走廊」。走廊的範圍內涉及生態豐富的濕地和沙坪生境，因此也引起當地社群和環團關注。

過去政府的嶼南保育對策存在不少爭議，曾出現無法對不符合保育規劃意向的發展進行執管的情况，相關問題在今年出現了突破進展。《城市規劃條例》修訂在7月正式通過，令大嶼山南岸分區計劃大綱圖（OZP）部分範圍得以成為「受規管地區」，堵塞了之前無法執管的漏洞；該OZP隨即在9月展開改劃程序，將貝澳一帶原本劃定為「海岸保護區」的土地按生態調查結果修訂為「自然保育區」和「康樂」地帶，前者令濕地保育的規劃意向更貼切清晰，屬合理安排，但後者卻引起環保社群的疑慮，特別是「康樂」地帶的經常准許用途，包括了度假營、帳幕營地、燒烤地點和康體文娛場所等豪華露營（Glamping）相關設施，如果排污設計不到位，這些設施造成的潛在污染，可能會流向四周的「自然保育區」。

生態旅遊的待辦事項

理論上，旅遊業屬於能帶來可觀經濟收益的「無煙工業」，對需要資金支持的自然保育應起正面作用，但前提是，不論是從業者或遊客，都需要有意識地去將旅遊和保育掛鈎，理解到自己正是享用了大自然提供的生態系統服務（Ecosystem Services），才獲得潔淨充足的水和食物，以及健康舒適的氣候和環境，因此須為此支付費用和負責，這亦是生態旅遊發展的關鍵。因此，如果沒有一套機制保證未來能發展出「真正的」生態旅遊業，即使旅遊從業者有可能在短期內獲得一定經濟收益，但長遠在環境特色受到破壞而失去吸引力後，不但遊客沒有再回來的理由，當地生活環境和質素也會受損。因此，筆者認為一個兼顧「預防破壞」和「協調發展」的可持續機制，是促進嶼南乃至全港生態旅遊發展的關鍵所在。

嶼南部分範圍成為「受規管地區」後，雖然當局的執管權力獲得加強，但如果沒有同時增加途徑或資源去及時發現違規活動，空有權力也無處運用，而這個主要監督者的角色，似乎落在了沒有受過專業知識訓練、也沒有絕對行動誘因的當地居民身上。此外，即使居民想要報告疑似違規活動，也不知道向誰報告、如何報告；從另一個角度看問題，當地居民和旅遊從業者若想就協調社區內不同發展項目，提出建設性規範建議，提升發展效果，目前也沒有明確渠道。

要預防旅遊發展對環境產生破壞，成立相關本地社區組織（Local Community Organization）可發揮積極作用。舉例來說，在著名的日本旅遊鄉鎮白川鄉，當地居民自發成立社區組織，負責制訂景觀保護規範，達到守護自然環境，保存「合掌造」歷史建築的目的，也會支援老舊建築在保留特色的前提下，改裝成民宿、商店或博物館等新用途，並且協助組織傳統節日活動，大力推動當地生態旅遊發展。

目前嶼南尚未成立類似組織，也沒有足夠資源和支援去促成這類組織運作，因此筆者認為當地尚未進入生態旅遊「就緒」的狀態。這類組織在嶼南可一方面扮演環境監督者角色，與區議會、規劃署、地政總署和環境保護署等主要監督部門保持恆常聯繫；另一方面扮演促進者角色，負責組織協調當地不同旅遊項目和服務提供者的風格特色，並協助外來的保育項目人員工作和住宿。與此同時，政府也需要持續投放資源強化當地的排污、排水和民生基建，以充分提升環境容量和接待能力，以及應對極端天氣帶來的安全隱患。

當局可以如何利用好城市規劃、基建策劃和保育基金等不同工具，做好產業和保育支持者的角色？在本地社區組織的串聯和帶領之下，未來的嶼南生態旅遊業實際上又會呈現什麼面貌？有什麼創新機制可以突破現有框框，鼓勵和促進當地近1.8萬人的多元社群，自主發掘不同潛在可能性，從而創造出一些與眾不同的生態旅遊特色，以及從下而上的有效保育行動？筆者相信這些都是嶼南成為香港生態旅遊地標之前，必須突破的關鍵點。

作者區浩馳是團結香港基金研究員，陳寧生是大嶼山歷史文化協會副會長

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[區浩馳、陳寧生]