陳帆川：從產品角度看Spotify年結 除了姜濤還有什麼？

Wrapped是以數字、音樂和插圖組合而成的Stories，為每名用戶總結過去一年在平台上花了多長時間、聽了什麼歌、口味有什麼特別等。其負責人Louisa Ferguson說，該功能原本僅為一個市場推廣項目，豈料2013年推出後大受歡迎，於是成為平台的年度壓軸重頭戲，每年皆推出新花樣。

今年他們首次將所有用戶分成12個類型，例如常聽舊歌的「時間旅行者」、熱中自己建立歌單的「煉金術士」、鍾情輕快音樂的「發光者」等，為用戶如星座般配對。極度個人化，是Wrapped成功的第一個關鍵。

所有社交媒體和串流平台，包括Spotify自己，早已純熟地透過演算法向用戶推薦內容，那是個人化的一種，不過所推廣的都是別人的內容；唯獨Wrapped推廣由用戶習慣所生成的內容，並且不斷告訴用戶「你有多特別」。例如說你是某歌手的首0.5%最捧場粉絲，令你有虛榮心。每個人都想做主角，這功能正正將用戶當成是產品的主角。

第二，用數據說故事，新聞界做得最多，但始終不及Wrapped好玩。數據新聞的得獎作品，即使五光十色、互動性高，終究帶點說教意味，或者太沉重。Wrapped沒有包袱，每年滲一點驚喜，用字如對話。對手蘋果音樂、有聲書Audible，甚至任天堂，都模仿它搞年結，但10年來只有它成功。

能否結合公益私益 以好玩方法包裝新聞

Wrapped當然有其問題。例如今年很多人投訴，自己的年度歌手是聞所未聞的Lil Durk，原來很多人的帳戶遭盜用，不斷刷他的歌曲以登上排行榜。另外，每年都有人批評Wrapped突顯科技公司蒐集了多少用戶數據，今年也不例外。

然而它的長期成功，還是值得新聞人參考。很多人做數據新聞，都是為做而做，而且忽略了公益以外的「私益」，沒有顧及讀者口味。新聞機構能否結合公益和私益，透過好玩的方法去包裝新聞？例如結合讀者喜好和他們身處的社區，透過用戶數據和社區上的公開資料，向用戶推送度身訂做的新聞。在生成式人工智能的輔助下，這樣的產品成本大降，其實並非不可能。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]