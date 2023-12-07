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莫建成

莫建成：彩虹邨的未來只有一個？ 清拆是必然歷史軌迹？

【明報文章】彩虹邨是一個盛載滿滿香港回憶的公共屋邨，見證香港經濟起飛的黃金歲月。若真的要清拆，筆者覺得太可惜了。其實政府可以多一點想像力，為彩虹邨尋找生命的第二春。筆者提出兩個建議讓社會討論：當局可將現時彩虹邨居民安置到新建成公屋，其後做翻新，讓它變為可長期使用的過渡房屋；亦可將它變成說好香港故事的流行文化博物館。

樓宇結構仍安全 可做過渡房屋

據房屋局資料，截至今年9月28日，由2021年或以前至2024年，可提供21,129個過渡屋單位，預計2024年可提供的單位數量最多達7394個。而1962年建成的彩虹邨，有逾7400個單位。換言之，若將彩虹邨變成過渡屋，一次過提供的單位數量已超過明年總數。

彩虹邨共有11座樓宇，其中3座僅7層高，另外8座就有20層，佈局看起來高低錯落，但亂中有序。於1965年，彩虹邨就榮獲香港建築師學會銀牌獎。

發展與保育不一定對立，彩虹邨現有居民想拆遷重建與保留屋邨，亦不存在矛盾。筆者認為彩虹邨是本港極具特色的公共屋邨，不少港人都希望保留這份記憶；有些居民對彩虹邨有深厚感情及回憶，希望可繼續居住。但樓宇確實已有60年歷史，有居民盼獲政府安置入住新建成的公屋亦無可厚非。

然而，清拆彩虹邨的消息傳出後，政府至今無確實表明彩虹邨的清拆時間表。換言之，該邨的樓宇結構仍是安全的。

2006年房委會展開全面結構勘察計劃，為約40年樓齡或以上的屋邨勘察結構，包括確保年老公屋大廈結構安全及維修、合乎經濟效益和制訂合適的維修工程，確保屋邨能保留最少15年。

彩虹邨屬首批「驗身」的舊公屋。當時政府確定該邨所有樓宇結構均屬安全，但有不同程度老化迹象。如要繼續保存15年或以上，需在樓宇多處地方做結構修葺和改善工程，其後政府便為彩虹邨做保養。當每隔15年到期「驗身」，彩虹邨再次傳出將會清拆的消息。

九龍半島主要由九龍西和九龍東組成，而彩虹邨屹立兩個大地區的中心點達60個寒暑，見證啟德機場關閉、九龍半島發展，更見證香港近年變遷。該邨亦曾有不少名人到訪：美國前總統尼克遜1964年到訪時與邨民打羽毛球；英國王室瑪嘉烈公主和雅麗珊郡主伉儷，亦分別於1966和1980年到訪彩虹邨。

自房署10多年前將彩虹邨外牆漆上七色彩虹後，成為不少「文青」的打卡熱點，包括筆者在內的不少九龍東居民，都視彩虹邨為區內地標，是幾代港人的集體回憶，而它亦盛載不同年代的香港記憶。若要在芸芸重建屋邨中選出最值得完整保留的屋邨，彩虹邨這樣富歷史感的地標建築，定必榜上有名。

60年前讓不少港人安居樂業的家園，政府為它尋找生命的第二春，是絕不為過。筆者希望政府能三思，因保留彩虹邨是可以有很多想像。

香港由開埠至今都是華洋雜處的社會，過去100多年都匯聚着東西方文化精髓。由上世紀戰後嬰兒潮開始，香港便出現獨特的流行文化，包括港產片、電視劇和廣東歌等，這些香港文化更在全球華人社會發光發亮。而彩虹邨就是那個輝煌時代的見證人，陪伴港人走過黃金歲月。

七色彩虹是自然現象，當陽光經過水滴，會被折射、反射後再折射出來，在天空形成彩虹。而彩虹邨內有7條街道，其命名以七色為首，包括紅梅路、橙花路、黃菊路、綠柳路、青楊路、藍鍾路、紫葳路。

行政長官李家超上台後，花了大量力氣解決本港房屋問題：為了讓苦候上樓的基層市民在獲配公屋前可改善居住環境，除繼承上屆政府繼續發展過渡屋，亦推出全新的簡約公屋，出盡九牛二虎之力，都是為了讓港人「住好啲」。

彩虹邨仍屬結構安全的舊屋邨，否則當局早已宣布清拆計劃。筆者認為只要開展合適的翻新和保養，該邨便可延續生命，將實實在在的7400多個單位變成過渡屋，便可讓7400個家庭安心等待上樓，又可滿足現有居民盼望搬到新屋邨的心願。

變為流行文化博物館 向旅客說出地道香港情

在另一個想像下，筆者覺得，彩虹邨是拆射和反射着我們的香港記憶。疫後復常，香港百業蕭條，在「美麗新香港」下政府大力推動旅遊發展。若將彩虹邨這個滿載香港光與影的地方，變成一個香港流行文化博物館，相信可讓港人增加歸屬感，又可順道向全世界旅客說好香港故事，說出地道的香港情。

變成過渡房屋好，變成香港流行文化博物館也好，彩虹邨都可繼續其任務，不用成為推土機下的沙塵黃土。清拆絕不是彩虹邨必然遇上的歷史軌迹。

作者是民主黨副主席、觀塘區議會前副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[莫建成]

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