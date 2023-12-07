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韓成科

韓成科：給「搖擺選民」的4個區選投票理由

【明報文章】12月10日就是新一屆區議會選舉投票日。此時此刻，鐵定投票還是鐵定不投票的市民，相信已經做了抉擇，但社會上仍有一群還在猶豫不決的「搖擺選民」。他們一般並非某些政黨、候選人的「忠實支持者」，主要是受到選舉宣傳、議題、候選人以至突發事件的影響而做出投票決定。在過去歷次選舉，這些「搖擺選民」的取向往往可成為「關鍵少數」扭轉選情。而在這次區選，「搖擺選民」在最後時刻會否出來投票，也將直接影響選情。

今屆區選是完善地區治理後的第一屆選舉，不論從產生辦法、參選門檻、選舉制度及職能架構等方面，都與回歸後的6屆區選有根本區別，選舉也從上屆的高度政治化變成去高度政治化，變化落差太大，難免令市民對投票存有觀望態度。這些市民並非不想投票，主要是對選舉有疑慮，除了對新選制存在「不適應」之外，更多是認為「選票無用」——候選人清一色都是愛國者，誰人當選都無所謂，投票已無多少意義，這樣為什麼還要投票？

選票比過去歷屆選舉都重要

中央完善香港選制，是對香港民主制度建設、民主發展的全面重塑。這套制度不是權宜之計，不會只實行一屆兩屆；投票率多少，不會動搖新選制，這是香港客觀的政治現實。至於認為選票無用，這種說法更值得商榷。選票的價值在於用，投下去的選票才會有價值，不投的選票就無價值，對政局及政策都不會發揮任何作用。美國前總統奧巴馬說過：「沒有所謂的無意義選票（there's no such thing as a vote that doesn't matter）。」每一張票都是一把聲音、一個選擇、一份民意，投出來才會對社區產生改變。

對於仍在猶豫不決的市民，至少有4個理由在今屆區選投票。一是你的一票比過去歷次選舉都重要，都具有決定性的意義。投票是有成本的，市民都希望手上一票可以發揮決定性的作用。過去區選的政治生態，主要是建制對泛民，是陣營之間對決，在一些建制泛民強弱對比懸殊的選區，你的一票往往未必可以發揮決定性的作用，扭轉不了戰局。

但今屆區選卻大為不同，不再是陣營之間的對決，而是政黨政團候選人之間的對陣。每個選區都有不同政黨、政團以至候選人競逐，幾乎無任何一個選區、任何一個候選人在開票前有必勝把握。大黨在投票日前紛紛「告急」，正說明這次選舉是真刀真槍的真競爭。在新選制下各政黨都要爭取最多議席，雙議席單票制更加大了選舉競爭性和不確定性，勝負隨時只在毫釐之間，市民的一票更顯得重要，可以決定候選人勝負，怎會沒有意義？

二是你的一票可以改變社區現狀，令社區變得好。新區議會最大特點是比以往區議會更能做事、更具執行力。原因是重塑後的區議會，本質上已等同行政機關的延伸，充分落實行政主導，民政專員兼任區議會主席，在政府上層架構搭建了兩個委員會統籌、協調區政，甚至設立了區議員監察機制。區議會成為行政機構延伸，最大好處是得到行政機構的充分配合。議員反映的意見、區議會所取得的共識、市民表達的訴求，都可通過民政專員直接反映到政府高層。在新的地區治理體系下，政府有權也有責更好地回應區議會訴求，令區議會更能做事、能做成事。

過去社區積存很久的「老大難」問題，往往由於區議會和政府各說各話，以至互相角力抗衡，導致遲遲未能解決。在新區議會裏，政府再不能當區議會只是民間聲音——區議會已經成為行政機構一部分；區議會反映的意見，政府能夠不認真解決嗎？民政專員及區議會都要交出政績，地區施政效能有可能不提升嗎？候選人在選舉期間開出的政綱，都要化為政策落地，市民的一票將直接關係社區建設和福祉，怎會無意義？

三是你的一票可以決定區政以至政府政策走向。今屆選舉一個最大特點，就是既選人也選黨。大多數候選人背後都有各自的政黨政團支持，代表的是不同政策路線和方向，有重視經濟民生、有強於工商專業、有關心基層長者、有聚焦公屋議題，也有定位中產路線；就是在社區建設上，不同候選人和政黨都有不同取向，有偏向福利、有偏向發展、有重視社區設施，也有關心託兒養老、有關心婦女、有重視青年。

若去除政治有色眼鏡，不再以「藍」、「黃」來看選舉，從政策定位、政治光譜來看，這次選舉是歷屆中最多元化、最五光十色的一屆。以往區選，基本就是「藍」、「黃」擇其一；這一次選民完全可以通過選票表達對政策的呼聲。哪個政黨得票最多，也自然反映其政策和路線得到市民肯定。倘不想被代表、聲音被埋沒，更應出來用選票發聲。否則就如黑色幽默大師George Carlin所講：「如果不投票，你就失去抱怨權利（if you don't vote, you lose the right to complain）。」

歸根究柢為自己為社區

四是投票是政治權力的體現，放棄投票就是放棄自身的政治權力。選舉是很現實，若一些群體表明不會投票，議員還會重視這些人的訴求和利益嗎？ 一些人對新選制不適應，可以理解；惟區議會卻關係自身利益，大至社區規劃，小至渠路交通，都需區議員來處理。自我放棄在政治上的權力和聲音，自我在區政上邊沿化，實屬不智。

投票歸根究柢是為自己、為社區。美國前總統林肯說過，「選票比子彈更強（the ballot is stronger than the bullet）」。或者有點誇張，但要令社區變得更好，沒有理由放棄手上一票。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓成科]

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