韓成科：給「搖擺選民」的4個區選投票理由

今屆區選是完善地區治理後的第一屆選舉,不論從產生辦法、參選門檻、選舉制度及職能架構等方面,都與回歸後的6屆區選有根本區別,選舉也從上屆的高度政治化變成去高度政治化,變化落差太大,難免令市民對投票存有觀望態度。這些市民並非不想投票,主要是對選舉有疑慮,除了對新選制存在「不適應」之外,更多是認為「選票無用」——候選人清一色都是愛國者,誰人當選都無所謂,投票已無多少意義,這樣為什麼還要投票?

選票比過去歷屆選舉都重要

中央完善香港選制,是對香港民主制度建設、民主發展的全面重塑。這套制度不是權宜之計,不會只實行一屆兩屆;投票率多少,不會動搖新選制,這是香港客觀的政治現實。至於認為選票無用,這種說法更值得商榷。選票的價值在於用,投下去的選票才會有價值,不投的選票就無價值,對政局及政策都不會發揮任何作用。美國前總統奧巴馬說過:「沒有所謂的無意義選票(there's no such thing as a vote that doesn't matter)。」每一張票都是一把聲音、一個選擇、一份民意,投出來才會對社區產生改變。

對於仍在猶豫不決的市民,至少有4個理由在今屆區選投票。一是你的一票比過去歷次選舉都重要,都具有決定性的意義。投票是有成本的,市民都希望手上一票可以發揮決定性的作用。過去區選的政治生態,主要是建制對泛民,是陣營之間對決,在一些建制泛民強弱對比懸殊的選區,你的一票往往未必可以發揮決定性的作用,扭轉不了戰局。

但今屆區選卻大為不同,不再是陣營之間的對決,而是政黨政團候選人之間的對陣。每個選區都有不同政黨、政團以至候選人競逐,幾乎無任何一個選區、任何一個候選人在開票前有必勝把握。大黨在投票日前紛紛「告急」,正說明這次選舉是真刀真槍的真競爭。在新選制下各政黨都要爭取最多議席,雙議席單票制更加大了選舉競爭性和不確定性,勝負隨時只在毫釐之間,市民的一票更顯得重要,可以決定候選人勝負,怎會沒有意義?

二是你的一票可以改變社區現狀,令社區變得好。新區議會最大特點是比以往區議會更能做事、更具執行力。原因是重塑後的區議會,本質上已等同行政機關的延伸,充分落實行政主導,民政專員兼任區議會主席,在政府上層架構搭建了兩個委員會統籌、協調區政,甚至設立了區議員監察機制。區議會成為行政機構延伸,最大好處是得到行政機構的充分配合。議員反映的意見、區議會所取得的共識、市民表達的訴求,都可通過民政專員直接反映到政府高層。在新的地區治理體系下,政府有權也有責更好地回應區議會訴求,令區議會更能做事、能做成事。

過去社區積存很久的「老大難」問題,往往由於區議會和政府各說各話,以至互相角力抗衡,導致遲遲未能解決。在新區議會裏,政府再不能當區議會只是民間聲音——區議會已經成為行政機構一部分;區議會反映的意見,政府能夠不認真解決嗎?民政專員及區議會都要交出政績,地區施政效能有可能不提升嗎?候選人在選舉期間開出的政綱,都要化為政策落地,市民的一票將直接關係社區建設和福祉,怎會無意義?

三是你的一票可以決定區政以至政府政策走向。今屆選舉一個最大特點,就是既選人也選黨。大多數候選人背後都有各自的政黨政團支持,代表的是不同政策路線和方向,有重視經濟民生、有強於工商專業、有關心基層長者、有聚焦公屋議題,也有定位中產路線;就是在社區建設上,不同候選人和政黨都有不同取向,有偏向福利、有偏向發展、有重視社區設施,也有關心託兒養老、有關心婦女、有重視青年。

若去除政治有色眼鏡,不再以「藍」、「黃」來看選舉,從政策定位、政治光譜來看,這次選舉是歷屆中最多元化、最五光十色的一屆。以往區選,基本就是「藍」、「黃」擇其一;這一次選民完全可以通過選票表達對政策的呼聲。哪個政黨得票最多,也自然反映其政策和路線得到市民肯定。倘不想被代表、聲音被埋沒,更應出來用選票發聲。否則就如黑色幽默大師George Carlin所講:「如果不投票,你就失去抱怨權利(if you don't vote, you lose the right to complain)。」

歸根究柢為自己為社區

四是投票是政治權力的體現,放棄投票就是放棄自身的政治權力。選舉是很現實,若一些群體表明不會投票,議員還會重視這些人的訴求和利益嗎? 一些人對新選制不適應,可以理解;惟區議會卻關係自身利益,大至社區規劃,小至渠路交通,都需區議員來處理。自我放棄在政治上的權力和聲音,自我在區政上邊沿化,實屬不智。

投票歸根究柢是為自己、為社區。美國前總統林肯說過,「選票比子彈更強(the ballot is stronger than the bullet)」。或者有點誇張,但要令社區變得更好,沒有理由放棄手上一票。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

