鄧潔：白日之下無新事

一個社會的文明程度，往往體現在對於弱勢群體的態度。在大多數人眼裏，香港是一個充滿活力的國際化大都市；而對我來說，香港更是一個充滿溫情的社會。在這個快節奏的社會高速運轉的時候，那些社會的邊沿群體、弱勢群體，從未被遺忘。

於上個月上映的電影《白日之下》，由真實事件改編，揭露了殘疾院舍真相。電影中，媒體接到一個關於殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報。媒體小組為揭露殘疾院舍問題，潛入其中，揭發內裏的非人道生活，尋找白日之下的殘酷真相。看罷電影，給予筆者巨大的衝擊和震撼，相信每一個觀影者的內心都被深深觸動。

茅盾文學獎獲得者、著名作家劉震雲說過，文學就是把沒人聽的話寫出來讓全世界聽；作家應該是一個傾聽者，傾聽這個世界被忽視的情感，把它從海底打撈出來，分享給更多人。

安頓邊沿人 乃社會責任

香港社會的安老問題，始終是縈繞在城市上空的陰霾。津助院舍名額嚴重短缺、院舍人手長期不足、居住環境不理想、院友伙食營養不足、虐待院友事件時有發生等一系列問題，在《白日之下》中得到真實展現。真實案件源於2015年的大埔劍橋護老院事件，及2016年的康橋之家事件——前者關於院舍工作人員把院友推到室外平台，在寒冷的冬天脫光上衣排隊等候洗澡；後者涉及對殘障人士性侵，及對院友施以殘忍的虐待行為。

電影中有一句話反覆出現——「人老了就是負擔」。這句話出自長者的家人，也出於長者自己口中。我們無法站在道德制高點去指摘長者的家人，為何明知院舍環境差，卻依然送家人去院舍居住。香港寸金尺土的居住面積，以及家屬仍然需要掙錢維持生計的壓力，擺在眼前。

安頓這些長者、殘疾人——這些所謂的邊沿人——是這個社會的責任。在這個社會急着向前走的時候，別忘記還有一部分人，他們需要這個社會的照顧和重視。

香港電影很少有皆大歡喜的圓滿大結局，而我覺得這樣反而更像人生。人生從來不是非黑即白的二進制。就像影片中的角色所講：「善未必有善報，惡也未必有惡報。」人性和社會問題，都是非常複雜的。

影片中，身為記者的主角通過臥底和多方調查，終於還原了「彩橋之家」院舍虐待、性侵、侮辱院友的事實，為世人呈現了白日之下的殘酷真相。但故事的結尾，事情沒有變得更好——被性侵的女孩因為無法出庭作證，壞人依然逍遙法外；院舍被釘牌，院友流離失所，面臨更嚴酷的生存環境。惟相信每個觀眾心中，依然會對這些追求真相的記者、這些不惜一切代價守護邊沿群體的人們肅然起敬。

直視真相 永不麻木

對於社會問題，一次新聞報道，一部電影，也許無法給出答案，但能夠喚起公眾關注社會問題、幫那些弱勢群體發聲，決策部門會做出相應回應，就算是對他們生活狀况的一點改善，都算是值得的，都讓人看到希望。

查閱政府社會福利署資料，於2021/22年度，全港大約有74,900個安老宿位，其中32,400個由政府資助。當局也推出了智友醫社同行計劃、全城認知無障礙大行動、護老同行計劃、外傭護老培訓試驗計劃等一些配套措施，較諸案件發生的2015年，情况有改觀，但仍有很長的路要走。

溫情是這個城市的底色，核心價值觀需要每個人共同守護。白日之下無新事，唯有直視真相，永不麻木，不要對司空見慣的事麻木，也不要對惡麻木，問題才有可能得到改善。就像電影的主角所講：「哪怕這些事能被人記住兩日都好，就算無法改變，我永遠都會相信公義和善良。」

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[鄧潔]