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陸頌雄

陸頌雄：新修訂《管制計劃協議》 是否過分保障兩電營利

【明報文章】近年本港兩間電力公司（兩電）的電價波幅，令市民和各中小企業不勝負荷，而且波幅較鄰近城市為大。雖然早前兩電宣布下調電費，港燈淨電費按年減16%，中電則按年降7.4%，對市民來說似乎是好消息，亦是合理期望，但此數字其實包含了港燈之前上調的基本電費4.4%及中電上調的3.1%，減幅只是反映燃料價格下滑，不過是數字遊戲。

電力政策須符合3個要求

環境及生態局長謝展寰曾表示，兩電預測未來5年的基本電費及淨電費年均增長，將不多於2%，但此估算是基於通脹率及假設國際燃料價格穩定。不過大家不要忘記，兩電基本電費增長往往跑贏通脹，而且國際地緣政治仍持續不穩，故筆者認為此估算的理據太流於表面。筆者強調，本港電力政策必須具備3個要求：可負擔、穩定安全、可持續性（sustainability）。

有些人認為港人應該要知足，因電費比歐洲國家已算低。但此觀點欠全面，且不論俄烏衝突令能源價格飈升是不是歐洲「自食其果」，而歐洲國家的電網成本本來就較高，沒有政府補貼，所在地區和環境都不同，所以根本不能相提並論。本港電費更應與鄰近地區如澳門和內地比較。以去年3月數據為例，香港電費為每度電1.25港元、澳門1.19港元、內地0.59港元，本港電費為三地最高，可見政府仍有空間為市民爭取更便宜的電費。

曾有環保團體指出，香港有逾10萬戶家庭處於「能源貧窮線」以下，這批饔飧不繼的弱勢社群不應被忽略！而透過能源補貼並非長久之計，故政府的能源政策應想方設法，確保電費維持於多數市民及中小企可負擔的水平，及提升議價能力和社會整體競爭力。

管制協議3項新措施 仍有不足

是次兩電管制計劃協議中期檢討，筆者認為局方的努力是值得肯定，為市民爭取了3項新措施，包括設立在能源危機下的特別電費紓緩機制、針對大型供電中斷事故的懲罰機制，以及提高透明度，加強披露關於固定資產項目、燃料價格及關聯交易等資料。

但此3項新措施仍有不足之處。筆者認為特別電費紓緩機制不單涉及金額有限，亦只限於能源危機下燃料價格超大幅上升情况下才適用，可受惠的民眾太少，實質幫助不大；而新懲罰機制對每宗事故的懲罰似乎太輕，所謂「針唔拮到肉唔知痛」，所謂懲罰只是對冲了以往的復電獎勵，而且像本年4月的港燈大型停電事故，仍是不會跌入新的懲罰機制裏，因此該機制與公眾期望存在較大落差。

對於提升透明度，筆者表示歡迎，有助社會監察，而信息披露的具體情况有待未來持續觀察。

當前社會正面對經濟艱難時期，兩電與政府未能就下調8%准許利潤達成協議，歸根究柢，兩電過分保障企業營利及重視股東利益，而忽視公眾利益，似乎未能履行企業社會責任，筆者對是次中期檢討表示失望。因此筆者呼籲政府加快推動電力政策改革，加快增加內地綠電供應比例。

北都作試點 引入競爭者

雖然當局早前提出，會在將軍澳第132區臨海位置設置具重要策略性的電力設施，供海底電纜登陸，但此工程還需花10多年才完成。筆者建議以北部都會區為試點，引入其他供電競爭者於該區投資供電設備；強制兩電定額並優先收購綠電進入電網。

長遠而言，政府在電力政策上要增強議價能力，與國家和大灣區城市合作，善用和發展新電力技術，及考慮下次簽訂協議時縮短合約時間，令能源政策更有彈性。

作者是工聯會立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陸頌雄]

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