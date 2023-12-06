劉銳紹：我勸天公重抖擻 不拘一格放人來——基辛格與周庭 一到天堂一到異域

（1）基辛格是時勢與英雄互動

──基辛格對改善中美關係，確有極其重要的作用和貢獻，尤其是在國際風雲變幻之時，為今天的中美關係奠下基礎，值得紀念。更重要的是，他完美地實現中美的需要，包括在巴基斯坦「詐肚痛」，然後秘密訪華與周恩來會面，是需要演技和佈局的。從這角度看，有英雄造時勢的因素。

──但其實當時中美均有需要走近，才形成契機：中國與蘇聯交惡，需要新的合作伙伴來頂住壓力；美國與蘇聯競爭，需要分散共產主義陣營，才想到與中國改善關係。基辛格的貢獻首先服務美國的利益，才引出日後他與中國的關係。從這角度看，是時勢造英雄。

──及後，基辛格的影響力在美國政壇大大減弱，近乎消失，皆因中美已對立起來，昔日關係已是明日黃花。即使基辛格是「千里馬」（有識見、遠見和執行力的人），但美國今天沒有欣賞他的「伯樂」。所以，重點是如何創造「千里馬常有，伯樂也常有」的局面。眼前的現實是，中美雙方高層都認為自己是伯樂，但沒有千里馬；或者自己就是千里馬，或不需要千里馬，這才令基辛格的逝世更是一種「中美關係的重大損失」。

（2）中國是否視基辛格為人才

──中國確實重視基辛格，但只重視他對中國有利的部分，這也是國際政治的必然。舉例說，基辛格與中國打交道多年，看到中國的好處和生機，惟也看到中國很多弊病以至頑疾，他的回憶錄都有提及。但這些內容在大陸發行的中文版裏多被刪掉。可見，「為我所用」始終是首要原則。基辛格能配合中國之「用」，繼續享受崇高地位，反之則隨時消失。

──當然，基辛格也願意遵守中國的政治規矩，所以他沒有因為內容被刪而抗議；有些意見和建議，也是私下或轉彎提出的。例如，台灣問題眼前沒有解決善法，只能交給時間處理。這與鄧小平的看法一致，但這些言論全不公開見於中國大陸。

基辛格也給美國提意見，認為要與中國尋求對話，警告開戰將會招致沉重代價；但中國引述時隱去「中國是美國的潛在危險、敵人和對手」的內容。這在中國完全是正常的，因為大家（也許包括基辛格）都明白，說了對雙方都沒有影響，更影響不了大局。這也是他高明之處，自知「千里馬」也要「落場」才有得跑，否則昔日的「睿智」只會變成今天的「銳刺」。何苦呢？

──基辛格逐漸失去在中美之間的實質影響力，還因為他在1982年創立的基辛格事務所（Kissinger Associates）。其實，卸政從商或教學，在美國是家常便飯，但美國傳媒經常提出疑問，他跟中國有多少業務關係？有沒有報酬？報酬多少？外界無法得知，惟已足夠炒作，這對基辛格的影響力可以一攻即破。

本來，早有中國的「千里馬」向北京建議，不要把基辛格捧上天，讓他批評中國的言論（指無傷大雅的）曝光，尤其在中國駐美媒體適度曝光更好，藉此中和基辛格的親華形象，對他及中國都有好處。可惜，對他「尊重」之餘，也許「顧客至上」和「老闆意識」有時更發揮作用。

外交界消息指，基辛格來華100多次，有時是旅遊而不是工作，顯示他對中國有感情。但大趨勢、大環境已把他的「中性」掩蓋了，把他前期的「千里馬」作用踢入歷史堆，對今天的中美關係更無補於事。

（3）能否出現「中國基辛格」？

──其實中國也有「基辛格」。當年的周恩來、錢其琛，在政治和外交政策上發揮好作用，一點都不遜於基辛格；朱鎔基和吳儀，也算是經濟領域的「中國基辛格」，而鄧小平和江澤民正是他們的「伯樂」。所以，不要妄自菲薄，說中國沒有「基辛格」。

──拉闊一點看，中國也有發揮或培養「千里馬」的機構。在改革開放之初，有經濟體制改革委員會和研究所（簡稱「體改委」和「體改所」），名為經濟改革，但按計劃已逐漸涉及政治改革研究，實行兩條腿走路。其後，中央黨校、共青團、社科院、各高等學府都分擔不同的「千里馬」角色。但關鍵是，「千里馬」能否跑下去？有沒有場地跑下去？

──這又涉及中國的調查研究特色。一般而言，調研機構主要承接由上而下指派的課題，努力完成任務；但由下而上發現問題（包括上層還未關注的苗頭），則甚少引起上級重視，後續的問題（例如人力和資源分配）就更難說了。久而久之，調研變成「交功課」，有些更變成順應和逢迎上級定調的說書。當然，官方也有其可用的「千里馬」，不能等閒視之，惟能否發揮像外國的think tank（智囊）作用？則言人人殊了。

（4）如何看周庭棄保事件

──前「學民思潮」和「香港眾志」成員周庭宣布「棄保」，不會回港向警方報到，引起各界關注，反應不一，很多人關心她的未來。我經常想，對普羅大眾來說，內心關注，就是對她最大的關心。最重要的是，不要隨着到處流傳的話題（我在這裏也不列舉各種話題）胡亂猜測；即使有可能成為事實的答案，也不宜多談。因為在朦朧一片的政治氛圍之下，不知風從哪裏來？多談、公開談，只會對當事人、對後來人、對平靜的環境，甚至對善意讓她去讀書的人都沒有好處；也許對有心借助此事得益的方面，才有好處。所以，一面關注客觀的新聞，一面珍惜「貴口」，對大局才有好處。

──官方對周庭的譴責，也是份內之事和例行公事，毋須反駁。只要看看過往同類事件，其本質是政治大於法律；而近代和當今國際政治，經常政治是目的、法律是手段。從康有為、梁啟超「戊戌維新」後流亡外國，中共黨員逃避國民黨打壓而離境（包括前來港英年代的香港），「六四」後流亡海外的民運人士，都是不幸的唏噓，令人想起「永日濃愁夢莊周，康梁革新棄閒庭」！所以，周庭如何發展？還須看她個人。但如今既然已「放」，不妨深入箇中意味：放鬆、放手、放過，才是「不拘一格放人來」的最高境界。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]