劉德輝：緩解青少年自殺問題的曙光

5個方向 落實工作

（1）建立青少年精神健康政策及執行。成立由司長領導、跨局而有決策及執行能力的工作小組，方能在眾多關鍵問題上拆牆鬆綁。現時青少年工作最少涉及4至5個政策局，往往很難協調。另外，政府處理手法及思維應該由現時的「突發危機處理」，轉變成「建立長遠的青少年精神健康政策」。

解決青少年自殺問題，不會一蹴而就。如特首所言，這事情沒有萬應靈丹，既需全民參與，亦要有良好的政策帶領。現時政府是有服務卻沒有清晰政策。當局既顯示了決心，就要訂定優次，可能要增加資源投放。但若沒有良好政策，資源投放的成效亦會大打折扣。

（2）調整處理自殺問題的策略及建設系統。政府和民間的工作，需同時兼顧在「上游」降低自殺風險的預防工作，以及在「下游」的攔截式預防自殺（「救命」）。因我們不能百分百阻止不幸的自殺事件，從源頭減少可能會自殺的人數，便顯得非常重要。

青少年由正常情况演變到自殺，會經歷一個過程。青少年精神健康問題是公認的自殺風險因素。自殺者很大比例是患有精神健康障礙的，而中大早前公布的青少年精神障礙比率高至兩成半，令人非常擔心。因此，自殺只是精神健康問題中令人最悲痛的冰山一角。

未來有關工作要找出青少年精神健康問題的根源，從而發展有連貫性和無縫的及早識別、預防、診斷、治療、康復系統及平台，以兼顧降低上游下游的風險。

（3）恒常化有效的校本預防計劃。二級預防的意思是針對已經出現風險因素，但未患精神障礙的青少年提供服務；在缺少干預的情况下，他們有相當大機會患上精神障礙，甚至有較高的自殺風險（一級預防面向所有學生；三級指臨牀治療）。

現時二級預防較不受重視，在這方面可參考政府資助、全港性在小學推行的「成長的天空計劃」（這是筆者與突破機構蔡元雲醫生於1990年代中與社署發展的項目，但要注意這個項目可能已經老化，有很大的更新需要）。

中學亦有成功經驗可參考，例如一個在疫情之前，全港約有三分之二的中學及20多個社福機構參加、由教育局資助的校本二級預防項目。這項目得到教師、社工、學生普遍支持，被證明為相當有效，現在仍有個別學校以不同形式推行。坊間當然還有不少優質的預防計劃，但都無法大規模推廣，於是減低了economy of scale（規模經濟）及經驗的積累。

沒有恒常化計劃，可能是一些有認受性及效果的項目未能大規模延續的主要原因之一。筆者並不是說要推行某一個特定項目，而是建議加強二級類別的預防，其中原則是自願參加、校本、有架構及充分支援、釋放參與教師的空間、包含效果評估及恒常化。

事實上，沒有完美的預防項目。各大學、非政府組織、中小學在政府的支持下眾志成城，是有能力成功發展全港性的二級預防項目。學校當然亦要投入時間，但也可能因此而可以救命，故政府要給予教師空間。當局近年大力推動在校的「醫教社計劃」，是值得讚賞；這計劃能夠亦可以加強或結合二級預防。

（4）應對臨牀人才嚴重欠缺。現時精神科及臨牀心理學人才不足，是青少年精神健康預防及治療上無可爭議的樽頸。政府對此不能再長期迴避，必須回應。這也是欠缺長遠政策的後遺症。

與持份者建立真正伙伴關係

（5）結伴同行。最後，也是最重要的提醒——若政府下決心要改善情况，就要與各持份者建立真正的伙伴關係，而非做居高臨下的領袖。全港不乏有心人，包括很多在前線堅持、不言放棄的工作者。他們是政府的好伙伴，而非在乞求什麼利益，請多聆聽及支援他們。

在多年的青少年精神健康工作中，我曾多次見過校長在會議中流淚、多次聽到社工和教師的無奈嘆息；我見過孩子的痛苦空洞眼神，也為一些孩子的進步雀躍歡呼。有高層人士曾在會議說了一句話：「我們是欠了孩子的！」一切都由希望開始，寄望特首的說話能夠為我們的孩子帶來曙光。

公平一點，政府也一直在努力，而悲劇的責任應由全社會共同承擔。筆者懇請媒體克制報道，自殺是可以有連鎖反應的。互勉之。

作者是香港中大榮休教授、溫州醫科大學公共精神衛生中心主任、康寧精神科醫院首席科學家

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[劉德輝]