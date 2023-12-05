藍天銘：我們爭取孩子回家 他們卻要求恐怖分子獲釋

被哈馬斯綁架的30多名以色列兒童是誰？當中，最年幼的Kfir Bibas在被綁架時只有9個月大，而其他許多被綁架者也不比他年長多少。許多人質親眼目睹他們的父母、兄弟姊妹和朋友，在10月7日被屠殺、活焚、肢解和強暴的慘况。他們從未以暴力攻擊過其他人，甚至可能在10月7日前還不知道什麼是暴力。當他們的家園被徹底燒毁時，他們在家中被強行捉走，扔在電單車或貨車上，被帶到一個陌生的地方，然後扔進一個黑暗的隧道。他們原本生活在和平的社區，都曾經擁有幸福的家庭；他們之所以被綁架，就是因為身在以色列，及身為猶太人。

哈馬斯尋求釋放的巴勒斯坦未成年人和婦女是誰？舉幾個代表性的例子：Ibrahim Samir Ibrahim Tzabach，16歲，因企圖謀殺和持有武器而被捕；還有Ibrahim Awad Mohamad Abiat，17歲，因企圖謀殺被捕；Adam Mahmud Mhamad Abu Hamed，16歲，因嚴重傷害他人身體、縱火、支持恐怖主義和惡意損壞財產等罪行被捕。類似的案例還有很多，其中大多數是16或17歲，也有一些只有14歲。這是一件很可悲的事，反映出在他們的教育制度下和社交媒體上，這些學童接受着反以色列和反猶太的洗腦式宣傳，對以色列人有着根深柢固的仇恨。

以色列法院與其他國家的一樣，在責任上必須對未成年人犯罪行為定罪。可悲的是，以色列法院經常要無奈地對從事恐怖活動的巴勒斯坦青年定罪。

須確保哈馬斯無法再造成傷害

看看這兩個群組被扭曲的對照——哈馬斯綁架無辜的人、嬰兒和兒童，只因為他們是猶太人的身分；而以色列是根據個人的行為而定罪。以色列人想要他們的孩子回家；哈馬斯則想要他們的恐怖分子獲得釋放。

哈馬斯是一個漠視生命的聖戰主義恐怖組織，他們不尊重任何成年人、孩子和嬰兒的生命。以色列的目標，是確保哈馬斯恐怖分子無法再造成更多痛苦和傷害，並確保他們永遠不能再次剝奪任何兒童的純真。

（編者按：文內分題為本報編輯所加）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

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[藍天銘]