陳雪儀：應落實全人教育目標

「求學是求分數」風氣延續

首先，由港英年代精英教育，到回歸後教育改革的所謂「全人教育」，最終結果都是延續「求學是求分數」偏重於考試的風氣，並且現在高中以四主科為主統一課程，造成學習更單一化的現象。加上自1999年開始，政府推行多項改革，例如學校實施「校本管理」，所謂透過權責下放，讓學校更靈活地管理發展；但現實卻是弱勢學校恐「縮班殺校」，只能跟隨大環境追趕考試成績，目的是希望更多學生可以符合入讀本港大學的門檻。

可是，現在本港大學收生以「標準化」為主，例如若只有英文科不及格，或者學生專精一科而其他科成績不達標，則與大學無緣。又例如本來富趣味的視藝科，高中考試過於側重以紙筆考試形式評核學生，即使有體育、藝術的專長，但其他科成績不理想，都無法進入大學。

另外，很多港人的思想仍然根深柢固，如「失敗者才讀職專」或讀藝術「搵唔到食」而妨礙小朋友發展。長此下去，本港教育只會不斷製造失敗者，幫不到學生發展潛能。這一切都是多年來教制僵化，而當局很少分析政策利弊，以致問題多多！

盼教育以學生為本 非制度為本

然而，我們進入21世紀，就是發展文創產業的年代，明顯這種視成績為成功單一因素是落後的思維，不單影響學生的多元發展，也扭曲了教育本質。教育局強調「全人教育」，意義在人而非在識，因為人有思考、想像、創造、情感等能力及特質。我們深信每個人都有不同潛能，只要有適當的教育和機會，就能把潛能發揮出來，作出不同貢獻。正如魚善泳而鳥善飛，只要找到自己優點，加以發揮，就懂得享受過程！

筆者期待本港教育能夠以學生為本，而非制度為本，例如教育局可以考慮與大學商討收生門檻如何更有彈性。正如立法會教育界議員朱國強認為，大學的「入學要求可從多方面評估，技能可以是其一，不一定只看DSE（中學文憑試）分數」。

或者，可允許學校因應孩子本身的條件及能力，選擇一個更適合他們的課程及學習模式，例如引入適量的國際課程，甚至可考慮參考擁有世界一流技術人員及低青年失業率的德國的「雙軌制技職教育」體系，如學生一邊在企業實踐工作、一邊在學校學習，解決「學用落差」問題，發展個人潛能。

倘本港教育當局能夠以前瞻及周全的計劃去改善現時問題，並且家長明白發展學生潛能的重要，相信「全人教育」的目標，將指日可待！

作者是香港藝術發展局藝術教育主席

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[陳雪儀]