陳帆川：《衛報》如何用落後科技賺錢

這本名為Long Read的雜誌，厚達100頁，售價13英鎊（約128港元），顧名思義收納長篇大論的文章，創刊號探討英國炸魚薯條店為何愈開愈少、避孕套公司如何奇招百出令產品更吸引等。題材聽起來頗有趣，但全部都是刊登過的舊聞，任何人都可以在該報網站免費閱讀。

發行季刊 重登舊聞

「當閱讀長篇和沉浸式文章時，不受手機、電郵和信息提示干擾的印刷版，仍然是最令人滿足的體驗」，主理該雜誌的執行創意總監Chris Clarke表示，該報不少深度報道耗費數年時間才寫成，印刷版方是保存他們的最佳方式。

有趣的是，該報在2013年曾經出版幾乎同名的周報，風格截然不同，除了以小報方式印刷，於旗下咖啡店免費派發，該報也以當時聽起來非常創新的「演算法」編訂，因此雖然名為The Long Good Read，但文章有長有短。可以想像，該項目很快無疾而終，而演算法也在10年來漸漸為大眾熟悉，而且惡名昭彰。

《衛報》今次揚棄新科技和反潮流，希望突圍而出的做法，在香港媒體界也時常出現，不過成功例子幾乎是零。惟該報這回不是藥石亂投，其出版總監Mylene Sylvestre早前在世界新聞出版協會的峰會上表示，電子版佔他們收入33%，但紙媒的貢獻仍然高達25%。他們的出版策略是吸引在報攤買報的讀者轉為訂閱，藉此穩定收入，減少印刷浪費，並且定期加價。

他們也持續推出新印刷品，除了上述的季刊，他們在幾年前重推周報，內容也是曾經出版的舊報道，「這種舊文再用的方式非常具經濟效益。我們堅信，將現有內容重新包裝成精美的產品，是靠內容賺錢的有趣方法」。

Sylvestre說，買印刷版的人都是忠實讀者，買的是一份感情。感情來自哪裏？可能就是聽起來很老土的「報格」。《衛報》的成功不是隨便就能複製，他們大幅投資偵查報道，其中名為「Cost of the crown（王冠的代價）」的系列，打正旗號就追查王室的財政醜聞。上周，全世界都報道英王接見韓國人氣女團BLACKPINK之際，唯獨他們揭發查理斯三世「發死人財」，利用領地上已故公民的遺產牟利。

想想也是，要人花百多港元買一個只會報道英王見BLACKPINK的品牌放在書架，莫說讀者，媒體自己也情何以堪？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]