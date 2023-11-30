梁家權：WhatsApp成新興新聞平台

用WhatsApp接收新聞比率升

英國牛津大學路透新聞研究所每年發布的《數碼新聞報告》，持續追蹤世界各地網民閱讀網上新聞的習慣。研究發現，facebook是當今最多網民（28%）用作接收新聞的數碼平台，其次是YouTube（20%）和WhatsApp（16%），之後是Instagram（14%）和Twitter（現稱X；11%）等等。

不過，對比2014年，透過facebook接收新聞的人數比率，已下降8個百分點；相反，YouTube和WhatsApp分別錄得4個及9個百分點增幅。這個趨勢，反映WhatsApp是具潛力的新聞平台。

相信WhatsApp也意識到自己的傳播潛力，故在今年9月推出「Channels」頻道功能。與一般對話功能不同，Channels定位為單向廣播平台，管理員可以在頻道發送文字和各類圖案，而讀者可以透過emoji（表情符號）回應內容。近日，美國尼曼新聞實驗室（Nieman Journalism Lab）就訪問了13間新聞機構，了解它們如何早佔先機，利用Channels傳送新聞，當中有若干個案值得在此向讀者分享。

英美媒體藉新渠道擴讀者群

英國《金融時報》早在9月尾Channels推出不久之時，就推出了一條專門推送環球市場新聞的頻道，隨後在10月建立另一條針對以巴衝突新聞的頻道。就成效而言，《金融時報》社交媒體和發展部主管Rachel Banning-Lover表示，對比當年在Telegram用了一年時間才累積到3.5萬個受眾，現時在WhatsApp只用了短短兩星期，就能達到同樣效果。

在美國，兩大報章《紐約時報》和《華盛頓郵報》都加入戰團。《紐約時報》表示，多年來一直構思該如何利用WhatsApp擴大讀者群，而Channels的出現正好符合其需要。該報尤其看重WhatsApp在美國以外的普及程度，可藉此接觸更多非固定讀者。

而《華盛頓郵報》也同樣看中WhatsApp的大量國際用戶，認為近期矚目的以巴衝突，是非常合適的國際議題去吸納WhatsApp用戶成為其新聞讀者。去年初，該報成功利用俄烏戰爭開拓了Telegram平台，今次也「食過返尋味」。由於國際新聞內容較複雜，《華盛頓郵報》就製作了不少問答形式文章，令讀者更了解事件的來龍去脈。

總的來說，利用WhatsApp傳送新聞，仍是處於初步階段，各大傳媒正不斷嘗試各式各樣的策略來吸引讀者。無論是文章內容（包括主題、長度、圖像使用）、與讀者互動的方式，以及如何將WhatsApp內容跟其他社交媒體的內容區分或互補，都需要繼續實驗。

需以更人性化方式傳送新聞

縱然有不同的WhatsApp內容策略，不少機構都不約而同認為需要謹慎使用WhatsApp，按重質不重量的方針，為讀者精選高質文章，而不是向他們推送大量新聞造成騷擾。

各機構這個想法相當明智，因為有別於其他社交媒體如facebook和Twitter，WhatsApp是一個屬於私人或半私人空間的平台。一方面，傳媒機構可以善用這個私密空間直接跟讀者溝通，藉此與他們建立更親密的關係；但另一方面，這也要求傳媒機構需以更友善、更人性化的方式去傳送新聞。

在現今數碼平台蓬勃的分眾年代，傳媒機構急需開拓不同平台，接觸不同面向的受眾群。而如何可以因應各個平台的特質，找到合適策略，都考驗着傳媒機構的探索精神和耐性。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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