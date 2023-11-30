莫迪：走向更加光明的明天：印度擔任G20主席與新多邊主義的曙光

今天是印度擔任二十國集團（G20）主席國的第365天。這是一個反思、重新承諾和重振「Vasudhaiva Kutumbakam」（天下一家）、「同一個地球，同一個家庭，同一個未來」精神的時刻。

當我們去年承擔這一責任時，全球格局面臨着多方面的挑戰：在多邊主義衰落的背景下，新冠疫情後復蘇、迫在眉睫的氣候威脅、金融市場的不穩定和發展中國家的債務困境。在衝突和競爭中，發展合作受到影響，阻礙了進步。

全球對話 必須演變

印度擔任二十國集團主席國後，力圖為世界提供現狀之外的另一種選擇，即從以國內生產總值為中心，向以人為本的進步轉變。印度旨在提醒世界，應關注是什麼讓我們團結，而不是什麼讓我們分裂。最後，全球對話（global conversation）必須演變——少數人的利益必須讓位於多數人的願望。這就需要對我們所熟知的多邊主義，進行根本性改革。

包容性、雄心勃勃、以行動為導向、果斷決策（inclusive, ambitious, action-oriented, and decisive）——這4個詞定義了我們作為二十國集團主席國的方針，而二十國集團全體成員一致通過的《新德里領導人宣言》，則證明了我們對實現這些原則的承諾。

包容性一直是我們擔任主席國期間工作的核心。非洲聯盟成為二十國集團常任理事國，意味着55個非洲國家加入了該集團，使其涵蓋了全球80%的人口。這種積極主動的立場，促進了關於全球挑戰和機遇的更加全面的對話。

印度首創「全球南方國家之聲峰會」（Voice of the Global South Summit），並召開兩屆，預示着多邊主義的新曙光。印度將全球南方國家的關切，納入國際討論的主流，開創了一個由發展中國家在塑造全球敘事中佔據應有地位的時代。

包容性也體現在印度國內對G20的態度，使其成為一屆「人民主席國」（a People's Presidency）——這也符合其世界上最大的民主國家的身分。通過「Jan Bhagidari」（人民參與）活動，G20接觸到14億公民，所有邦和中央直轄區都成為合作伙伴。在實質性內容方面，印度確保國際社會關注更廣泛的發展目標，這與二十國集團的任務相一致。

在「2030年議程」的關鍵中點，印度提出了《二十國集團2023年加快可持續發展目標（SDGs）進展的行動計劃》，採取跨領域、以行動為導向的方法，來解決相互關聯的問題，包括健康、教育、性別平等和環境可持續性。

推動這一進步的一個關鍵領域，是強大的數字公共基礎設施（digital public infrastructure）。印度親身感受了Aadhaar、UPI和DigiLocker等數字創新帶來的革命性影響，因此果斷地提出了建議。通過G20，我們成功完成了數字公共基礎設施資源庫的建設，這是全球技術合作的一大進步。該資源庫包括來自16個國家的50多個數字公共基礎設施，將幫助全球南方國家建立、採用和推廣數字公共基礎設施，釋放包容性增長的力量。

為我們的「同一個地球」，我們提出了雄心勃勃的包容性目標，以創造緊迫、持久和公平的變革。《宣言》中的「綠色發展協議」，通過概述出一個就業與生態系統相輔相成、注重氣候的消費，以及親地球（planet-friendly）生產的全面路線圖，以應對在戰勝飢餓與保護地球之間做出選擇的挑戰。與此同時，《二十國集團宣言》雄心勃勃地呼籲，在2030年前將全球可再生能源產能增加兩倍；再加上全球生物燃料聯盟（Global Biofuel Alliance）的成立和綠色氫能的協同推進，G20建設更清潔、更綠色世界的雄心壯志，毋庸置疑。這一直是印度的精神，通過可持續發展生活方式（lifestyles for sustainable development），世界可以從我們悠久的可持續傳統中受益。

此外，《宣言》強調了我們對氣候公正和公平的承諾，敦促全球北方國家提供大量資金和技術支持；首次承認發展籌資的規模，需要從數十億美元躍升至數萬億美元。同時，二十國集團承認發展中國家需要5.9萬億美元，才能在2030年前履行其「國家自主貢獻」（Nationally Determined Contributions）。

推動聯國改革 建立更公平全球秩序

鑑於所需資源巨大，G20強調了建立更好、更大、更有效的多邊開發銀行的重要性。與此同時，印度正在聯合國改革中發揮主導作用，特別是在聯合國安理會等主要機構的重組方面，這將確保建立一個更加公平的全球秩序。

性別平等成為《宣言》的中心議題，並最終促成明年成立一個專門的婦女賦權工作組。印度的《2023年婦女保留席位法案》（Women's Reservation Bill 2023），為婦女保留了印度議會和邦立法會議三分之一的席位，這體現了我們對婦女主導發展的承諾。

《新德里宣言》體現了在這些關鍵優先事項上重新合作的精神，重點關注政策一致性、可靠貿易和雄心勃勃的氣候行動。值得驕傲的是，在我國擔任主席國期間，二十國集團取得了87項成果、通過了118份文件，比以往有了顯著提高。

對恐怖主義及殺戮平民 須採零容忍政策

在我國擔任二十國集團主席國期間，印度牽頭了關於地緣政治問題，及其對經濟增長和發展帶來影響的討論。恐怖主義和無情殺戮平民，是不可接受的，我們必須採取零容忍政策來應對。我們必須體現人道主義而不是敵意，並重申這不是一個戰爭的時代。

我很高興印度在擔任主席國期間，取得了非凡的成就：它重振了多邊主義，擴大了全球南方國家的聲音，倡導發展，並為世界各地婦女賦權而奮鬥。

在印度將二十國集團輪值主席國的責任傳遞給巴西之際，我們堅信，我們為人類、地球、和平與繁榮而採取的集體行動，將在未來若干年產生共鳴。

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[莫迪]