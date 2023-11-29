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白振昌、沈煜

白振昌、沈煜：資本投資者入境：新計劃 新發展 新動能

【明報文章】香港特區政府於今年10月25日公布的施政報告中，提出將落實資本投資者入境計劃，是繼2015年暫停該計劃以來，時隔8年重新推出。對於已有「高才通」、優才等人才政策的香港，新計劃是否能幫助香港進一步吸納人才呢？

現有人才政策一般要求申請人在申請或續簽階段，在港獲得聘用或開展業務。歐洲多國及新加坡都有類似的投資移民計劃，則毋須在當地受僱或開展業務，當中有些計劃即使無法收回本金，也無損申請人的熱情。

在千呼萬喚下，香港即將重新啟動資本投資者入境計劃。新計劃明確在香港投資於股票、基金、債券等資產（不包括房地產）3000萬港元或以上的合資格投資者，可透過計劃申請來港。作為亞洲金融中心，本港優勢在於其多元化的投資產品。當年在舊計劃下，很多申請人既取得香港居民身分，同時從投資中得到豐厚回報。

擴合資格投資產品範圍

促進資產管理行業發展

為加強新計劃的吸引力，筆者認為政府應進一步豐富合資格投資類別和投資渠道。近年，私募股權投資已成為高淨值人士在資產配置中的熱門選擇。假如香港政府善用來自新計劃的資金，引流到私募股權投資，相信能增強香港資產及財富管理業發展，同時有助相關專業服務界別的發展，及香港有限合伙基金制度的廣泛應用。

過往一年香港特區政府積極推動香港家族辦公室行業發展，並在今年5月頒布了單一家族辦公室的稅收優惠制度，其中一個要求是資產必須投放在家族投資控權工具。但參考舊資本投資者入境計劃，合資格投資必須由申請人個人持有。假如新計劃接受資產以家族投資控權工具持有，相信可以與家族辦公室主張相輔相成，能帶來更多協同效益。

優化申請要求

參考舊資本投資者入境計劃，計劃適用於中國籍而已經取得外國永久居民身分的人；當中入境處對申請人在外國永久居民身分所在地，有一定居住要求。假如新計劃在這方面可以適度放寬及發出明確指引，相信能夠進一步增加新計劃吸引力。

在當前打擊洗錢及恐怖分子籌集資金的政策環境下，政府也必須審視投資者的資金和財富來源，過程中少不免會對申請人帶來不便。筆者建議香港政府參考其他國家的投資移民計劃，在申請人背景調查的環節中，借助國際認可的專業機構，調查投資者資金和財富來源，以減少申請過程中的複雜性。

港府將於今年底之前出台相關計劃的細節。筆者期待新的資本投資者入境計劃會為香港帶來新發展機會、提供新發展動能，鞏固和提升香港作為亞洲金融中心的地位。

作者白振昌是德勤中國稅務總監，沈煜是德勤中國稅務經理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[白振昌、沈煜]

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