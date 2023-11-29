李宇陽：質疑香港 理解香港 同情香港

近年經常會聽到有人話「香港電影已死」，但筆者對此並不認同，反而認為出現愈來愈多高質的港產片及製作人——當然，為迎合市場的合拍片除外。或許是近年香港社會氣氛使然，伴隨着過去那個熟悉的香港漸漸陌生之後，不少有關對時代轉變、社會制度及身分認同的「迷失」與「反思」，不時成為近年港產片的命題，無論是《濁水漂流》、《手捲煙》、《正義迴廊》、《窄路微塵》甚或《給十九歲的我》。

雙重打擊後 香港正在轉變

我們都是這個時代的參與者及見證者，在大時代轉變面前，香港人如微塵般希微，但卻因彼此而溫暖。過去幾年，香港在歷經人禍天災的雙重打擊後，現時的香港正在轉變：一方面希望繼續保持以往的優勢；另一方面，又在大時代下找尋適合自己的定位。這種轉變就如玫瑰帶刺般的痛，有些時候會痛到令人窒息。惟我始終認為，香港這個城市有很強的韌性，香港人更是如此，黎明之後的曙光既是希望，更是一種救贖。

2019年時，筆者剛剛畢業投身工作，便遇上反修例運動。當時的筆者未曾於任何一個現場出現，也未曾感受過現場的風險；最大的感覺，就是為什麼香港會變成這樣，很不理解，亦很質疑那些示威者為什麼要這樣做，尤其是那些跟我同齡的年輕人，心想「有冇搞錯，個個禮拜都要行出來示威，幾時先至可以完」。

直到後來新冠疫情爆發，似乎令香港社會找回昔日安定；但面對政府處理疫情的手段，以及完善國家安全漏洞的背景下，筆者也看到香港近年的變化，尤其是看到香港社會那種無力感與挫敗感。我開始重新反思，回到問題的原點：「點解嗰啲示威者、後生仔2019年時要企出來，唔通佢哋真係唔愛惜香港呢個家？」我想，冰凍三尺非一日之寒，有很多問題，即便如今在沒有反對派的阻撓下，仍是未有好好正視解決。當然，長輩告知我們，要給予時間與耐心。

重新思考何謂香港核心價值

「或有一天，香江會變成誰的家，是你在鬧市中的一個，隨着時代改變，獅子山下情不變，這算是一種不朽的傳奇。」本年度的勳銜頒授典禮，早前在禮賓府舉行，其中鑽石山案的救人廚師獲頒銅英勇勳章，以表彰其見義勇為。

我很贊同當局這種做法，好的事情、行為，就要加以宣揚肯定；好的市民，理應更多加善待。筆者在港生活多年後體會到，大部分香港人外冷內熱的性格之下，是對這個地方深沉的愛——至少如今那些選擇繼續留下來生活的人，一定對這個家有一種難以割捨的感情。再交織笑和淚後，這小島仍要走下去，始終「還有天地能前往，還有生命發光；騰躍於鬧市海港，愛在舊城窄巷」。

「是有一種，身分會變成人標籤，是有活在瓦礫中一個，其實明明艱苦，竟不能受敬仰，這算是一種相當的自由。」繼2004年民間發表《香港核心價值宣言》後，我想也是時候要再一次重新思考，何謂香港的核心價值。時代轉變下一去不返的往昔香江，應該堅守何種價值？是自由民主？人權法治？公平正義？誠信透明？多元包容？和平仁愛？我想時移世易，各位冷暖自知。

是的，在當前有限的自由空間下盡可能保持自己那份初心，不是一件容易的事情，而「在公義前明辨是非，在權貴前不卑不亢，在弱小前將心比己」，更是一件難能可貴的事情。

作者是香港青年時事評論員協會副秘書長

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[李宇陽]