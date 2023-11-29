明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李宇陽

李宇陽：質疑香港 理解香港 同情香港

【明報文章】筆者近日觀看了一部社會寫實電影《白日之下》，不僅被片中部分演員的演技折服，當中對白更引人深思：「可能真的沒人在乎，可能我們試了1000次都沒用，但說不定這次就能改變。」；「你以為可以改變世界？你只是個記者！」；「我們一直以來建立這麼多制度，但這些所謂的制度，連一個小女孩都保護不了！」句句發人深省，向這個社會提出擲地有聲的提問。

近年經常會聽到有人話「香港電影已死」，但筆者對此並不認同，反而認為出現愈來愈多高質的港產片及製作人——當然，為迎合市場的合拍片除外。或許是近年香港社會氣氛使然，伴隨着過去那個熟悉的香港漸漸陌生之後，不少有關對時代轉變、社會制度及身分認同的「迷失」與「反思」，不時成為近年港產片的命題，無論是《濁水漂流》、《手捲煙》、《正義迴廊》、《窄路微塵》甚或《給十九歲的我》。

雙重打擊後 香港正在轉變

我們都是這個時代的參與者及見證者，在大時代轉變面前，香港人如微塵般希微，但卻因彼此而溫暖。過去幾年，香港在歷經人禍天災的雙重打擊後，現時的香港正在轉變：一方面希望繼續保持以往的優勢；另一方面，又在大時代下找尋適合自己的定位。這種轉變就如玫瑰帶刺般的痛，有些時候會痛到令人窒息。惟我始終認為，香港這個城市有很強的韌性，香港人更是如此，黎明之後的曙光既是希望，更是一種救贖。

2019年時，筆者剛剛畢業投身工作，便遇上反修例運動。當時的筆者未曾於任何一個現場出現，也未曾感受過現場的風險；最大的感覺，就是為什麼香港會變成這樣，很不理解，亦很質疑那些示威者為什麼要這樣做，尤其是那些跟我同齡的年輕人，心想「有冇搞錯，個個禮拜都要行出來示威，幾時先至可以完」。

直到後來新冠疫情爆發，似乎令香港社會找回昔日安定；但面對政府處理疫情的手段，以及完善國家安全漏洞的背景下，筆者也看到香港近年的變化，尤其是看到香港社會那種無力感與挫敗感。我開始重新反思，回到問題的原點：「點解嗰啲示威者、後生仔2019年時要企出來，唔通佢哋真係唔愛惜香港呢個家？」我想，冰凍三尺非一日之寒，有很多問題，即便如今在沒有反對派的阻撓下，仍是未有好好正視解決。當然，長輩告知我們，要給予時間與耐心。

重新思考何謂香港核心價值

「或有一天，香江會變成誰的家，是你在鬧市中的一個，隨着時代改變，獅子山下情不變，這算是一種不朽的傳奇。」本年度的勳銜頒授典禮，早前在禮賓府舉行，其中鑽石山案的救人廚師獲頒銅英勇勳章，以表彰其見義勇為。

我很贊同當局這種做法，好的事情、行為，就要加以宣揚肯定；好的市民，理應更多加善待。筆者在港生活多年後體會到，大部分香港人外冷內熱的性格之下，是對這個地方深沉的愛——至少如今那些選擇繼續留下來生活的人，一定對這個家有一種難以割捨的感情。再交織笑和淚後，這小島仍要走下去，始終「還有天地能前往，還有生命發光；騰躍於鬧市海港，愛在舊城窄巷」。

「是有一種，身分會變成人標籤，是有活在瓦礫中一個，其實明明艱苦，竟不能受敬仰，這算是一種相當的自由。」繼2004年民間發表《香港核心價值宣言》後，我想也是時候要再一次重新思考，何謂香港的核心價值。時代轉變下一去不返的往昔香江，應該堅守何種價值？是自由民主？人權法治？公平正義？誠信透明？多元包容？和平仁愛？我想時移世易，各位冷暖自知。

是的，在當前有限的自由空間下盡可能保持自己那份初心，不是一件容易的事情，而「在公義前明辨是非，在權貴前不卑不亢，在弱小前將心比己」，更是一件難能可貴的事情。

作者是香港青年時事評論員協會副秘書長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李宇陽]

上 / 下一篇新聞