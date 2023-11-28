陳紹雄：開通粵車南下 提振本港經濟

粵車南下預計分兩階段推出，最快明年初實施第一階段，廣東省或澳門旅客可經港珠澳大橋抵港，停泊在口岸人工島的自動化停車場，再往香港國際機場乘搭飛機，或入境香港，而車輛不可進入市區。至於第二階段，則逐步放寬粵車南下進入本港市區範圍，現時未有時間表。

完善充電設施 優化通關安排

第一階段的車輛不會進入市區，筆者相信對本港交通不會構成影響。假若粵車南下採取配額制度，港珠澳大橋香港口岸人工島自動化停車場項目，將分階段提供約6000個車位給轉機及訪港旅客使用，屆時撥出部分車位，相信能滿足南下車輛泊車需求。

考慮到內地電動車盛行，本港更要未雨綢繆，及早解決電動車充電設施不足的短板，並配置適合內地的充電制式，方便來港旅客。除此之外，要汲取港車北上實施經驗，做好通關安排，避免繁忙時間堵塞關口。

實施粵車南下立竿見影的效益是，更便利旅客經香港往返世界各地，將吸引更多旅客在計劃行程時選擇使用香港機場，成為內地和國際旅客往返大灣區的首選門戶，有助提升香港國際航空樞紐地位及刺激旅遊業。

粵車南下大開方便之門，新舉措將為本港帶來一批高消費旅客，將惠及本港零售服務、餐飲等行業，刺激本地經濟增長和創造就業機會。本港經濟疲弱，港人北上消費成風是不爭的事實。根據入境處數字，今年10月重陽節連同周末長假期，共錄得約100萬人次港人北上，反觀內地旅客南下僅得25萬人次，北上南下相差人次高達75萬。港府落力催谷本地消費之外，更應該有不同舉措拋磚引玉，引入「外水」，帶來更多旅客來港消費，保持本港經濟活力。

各界殷切期待粵車南下帶來的政策紅利，筆者也相信粵車南下有助促進兩地經濟活動。但實施第二階段前，港府須平衡本港道路和交通基建承載能力，以及視乎第一階段實施經驗再審慎考慮，釋除港人對「迫爆」市區的疑慮。

要有序落實粵車南下，政府應加快建構智慧城市、引入智慧出行元素，推展智能運輸基建，結合交通運輸和先進科技，善用香港有限的路面空間，更有效管理交通，紓緩道路擠塞及滿足泊車需求，讓粵車南下發揮最佳經濟效益。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]